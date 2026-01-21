【お得】ローソン「盛りすぎチャレンジ」4週連続開催 おなじみの「プレミアムロールケーキ」など人気商品が約50％増量
ローソンは、創業50周年記念施策の一環として、価格を据え置いたまま具材や重量を約50％増量する企画「盛りすぎチャレンジ」を、27日から全国の店舗で実施する。実施期間は約4週間で、創業50周年を迎えた2025年度では3度目の開催となる。
同企画は、物価高が続く中でも“おトクさ”と“ワクワク感”を届けることを目的とした取り組み。おにぎり、調理パン、調理麺、店内調理弁当、デザートなど、過去に特に人気を集めた商品を中心に、計35品をラインアップする。いずれも内容量や具材を約50％増量しながら、価格はそのままに設定している点が特徴だ。
「盛りすぎチャレンジ」は、消費者物価指数の上昇が続いていた2023年2月に初めて実施され、今回で7度目。インパクトのある見た目と分かりやすいお得感から高い支持を集めてきた。総務省によると、2025年11月の消費者物価指数は前年同月比で3.0％上昇しており、ローソンはこうした状況下で生活を少しでも楽しくする施策として企画を打ち出す。
■「盛りすぎチャレンジ」1週目
▼1月26日（月）発売
『盛りすぎ！プレミアムロールケーキ』（税込214円）
北海道産生クリーム100%使用で、ふんわりとした口どけの良いクリームを味わえるロールケーキ。
『盛りすぎ！ソース焼そば』（税込538円）
ジューシーでコクのある甘めのソース。
▼1月27日（火）発売
『盛りすぎ！ポテトたまごサンド』（税込297円）
にんじん、玉ねぎ、ハムなどを使用したポテトサラダと、たまごサラダにレタスを組み合わせたサンドイッチ。
『盛りすぎ！高菜明太おにぎり』（税込192円）
高菜と明太子でごはんの進む旨味のある具材の組み合わせ。
『盛りすぎ！カツカレー（中辛）』（税込697円）
肉本来。旨みがある味わいが特長の三元豚ロースを、厚切りでありながらもジューシーで柔らかい食感のとんかつの仕上がりに。
『メガホットコーヒー』（税込260円）
従来品（Lサイズ）と比較して、量が約50%以上多いメガサイズのホットコーヒー。
『ハッピーターン 50％増量 119g』（税込204円）
あまじょっぱいパウダーがクセになるおいしさ。
『ローソンオリジナル ポテトリングスナック なげわ しお味 50％増量 93ｇ』（税込130円）
サクっと軽い食感で赤穂の塩を使用したシンプルな味わい。
『かむかむレモン 50％増量 46g』（税込162円）
2002年発売のロングセラー商品。
■「盛りすぎチャレンジ」2週目（2月2日〜）
『盛りすぎ！ふわ濃チーズケーキ』（税込319円）
北海道産チーズを使用した濃厚で後味すっきりなふわふわチーズと、オーストラリア産クリームチーズ2種を使用した香り高い2層のチーズが楽しめる。
『盛りすぎ！塩焼そば』（税込538円）
あっさり旨みのある塩焼そば。
『盛りすぎ！照焼チキンたまごサンド』（税込365円）
肉感のあるしっとりチキンとたまごサラダをサンドし、コクと甘みのあるソースが合わさった一品。
『盛りすぎ！具！おにぎり ポーク玉子（シーチキン（R）マヨネーズ）』（税込322円）
塩味を効かせたポークランチョンと甘さ控えめの玉子焼、シーチキン（R）マヨネーズをサンドしたおにぎり。
『盛りすぎ！厚切りロースカツサンド』（税込495円）
厚切りのロースとんかつに、野菜と果実で仕上げたフルーティーな甘さとすっきりした後味が特長の特製ソースが合わさっている。
『飲む杏仁豆腐 （甘すぎ）』（税込218円）
砂糖を通常品の2倍使用しています。甘さの限界に挑戦、思わず「甘すぎ」と唸る1杯。
『クラフトレモネード （酸っぱすぎ）』（税込218円）
レモン果汁を通常品の3倍使用しています。レモンを丸絞りした果汁にスライスレモンが入り、リフレッシュにもちょうどいい、目が覚めるような酸味が感じられる1杯。
『ペヤング 激辛やきそば 50%以上増量（辛すぎ）』（税込231円）
追いがけソース付きで自分好みの辛さに調節して楽しめる。
『ローソンオリジナル ミニアスパラガス 50％増量 107ｇ』（税込118円）
黒ごまが香ばしい塩味の効いたカリッと食感のビスケット。
『ローソンオリジナル ザク！サク！クランチチョコ 50％増量 81ｇ』（税込198円）
2種のクラッシュしたビスケットとチョコが織りなすザクサク食感が楽しめる。
■「盛りすぎチャレンジ」3週目（2月9日〜）
▼2月9日発売
『盛りすぎ！大きなチョコシュー(チョコクリーム&ホイップ)』（税込194円）
香りのよいチョコクリームと、ホイップクリームの2層仕立てのシュークリーム。
『盛りすぎ！ふわもち生シフォン』（税込257円）
ふわふわ、もっちり食感のシフォン生地の上に、北海道産生クリーム入りのなめらかなホイップクリームがたっぷりとのっている。
『盛りすぎ！ミートソース』（税込697円）
肉の旨みがきいた、ボリューム満点のミートソース。
▼2月10日発売
『盛りすぎ！ハムサンド』（税込343円）
旨みあるハムを楽しむサンドイッチ。きゅうりの食感とからしマヨネーズの味わいがアクセントに。
『盛りすぎ！和風シーチキン（R）マヨネーズおにぎり』（税込181円）
出汁と醤油ベースのたれを入れて一緒に炊いたご飯に、シーチキン（R）マヨネーズを具材として入っている。
『盛りすぎ！鶏のから揚げ弁当』（税込592円）
衣がサクサクな鶏のから揚げが入ったお弁当。
『盛りすぎ！でからあげクン夢のMIX味』（税込278円）
『ローソンオリジナル ミニ歌舞伎揚 50％増量 116g』（税込148円）
サクっと香ばしく、甘口しょうゆ味があとをひく味わい。
『ローソンオリジナル ちゃんぽん 50%増量』（税込168円）
野菜の甘味、豚と海鮮のまろやかな旨味が特長のちゃんぽん
■「盛りすぎチャレンジ」4週目（2月16日〜）
▼2月16日発売
『盛りすぎ！ナポリタン』（税込697円）
懐かしいケチャップ味のボリューム満点のナポリタン。
▼2月17日発売
『盛りすぎ！大きなツインシュー』（税込151円）
卵のコクとなめらかな口当たりのカスタードと、北海道産練乳を使用したホイップクリームの2層仕立てのシュークリー
『盛りすぎ！くちどけショコラクレープ』（税込265円）
北海道産生クリームとチョコを合わせたチョコホイップと、カカオ分約72%のチョコレートを使用したチョコソースを包んだクレープ。
『盛りすぎ！ツナたまごサンド』（税込297円）
たまごサラダ、ツナサラダを、ふんわり食感の食パンでサンドしたサンドイッチ。
『盛りすぎ！チャーシューマヨネーズおにぎり』（税込181円）
マヨネーズで和えたチャーシューが、甘辛い醤油たれをまぶしたごはんで包まれている。
『東ハト 5倍でっかいキャラメルコーン 濃厚キャラメル味 50%増量 83g』（税込163円）生地の大きさが従来品の約5倍（標準体積比）です。ザクっと歯ごたえのある食感でキャラメルの香りが口いっぱいに広がるおいしさ。
『ローソンオリジナル サクッと食感 ビーノ うま塩こしょう味 50％増量 105ｇ』（税込138円）
生地にえんどう豆を100％使用した豆スナック。
