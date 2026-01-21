この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

元教師が解説する学校の人事異動の仕組み「1月末には本人に…」正式発表が遅れる意外な理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「静岡の元教師すぎやま」が、「先生の転勤・人事異動っていつごろわかるの？」と題した動画を公開。元教師のすぎやま氏が、生徒や保護者にとって大きな関心事である教職員の人事異動のスケジュールとその裏側について解説した。



動画の冒頭で、すぎやま氏は「異動する先生はいつごろわかるのか？」という疑問に対し、「本人には1月末ぐらいにはこっそりほのめかされる」と結論を述べる。すぎやま氏によると、まず1月ごろに校長から個別に呼ばれ、「今回、異動になりそうよ」といった形で内々での打診があるという。



その後、2月から3月にかけて徐々に情報が固まっていき、最終的に3月に入ってから正式な異動先が「最終宣告」されるという段階的なプロセスを明かした。では、なぜこのような慎重な手続きを踏むのだろうか。すぎやま氏はこの点について、「人事を決めている途中で誰かが『やっぱり辞めます』とか言い出すと、全部組み直しになっちゃう」ためだと説明する。退職者など不確定要素によって人事計画全体が覆るリスクを避けるため、情報管理が徹底され、本人にも口外しないよう固く念を押されるのが実情であるようだ。



一見すると不可解にも思える人事異動のスケジュールは、学校という組織を円滑に運営するためのリスク管理の結果であることがわかる。年度末の風物詩ともいえる教職員の異動の裏側を垣間見ることができる内容となっている。



