UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第7節 ビリャレアルとアヤックスの試合が、1月21日05:00にエスタディオ・デ・ラ・セラミカにて行われた。

ビリャレアルはアジョセ・ペレス（FW）、タニ・オルワセイ（FW）、アルベルト・モレイロ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアヤックスはミカ・ゴドツ（FW）、カスパー・ドルベリ（FW）、オスカル・グロフ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、アヤックスに所属する板倉 滉（DF）はベンチからのスタートとなった。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

ビリャレアルは後半の頭から選手交代。アルベルト・モレイロ（FW）からタジョン・ブキャナン（MF）に交代した。

49分に試合が動く。ビリャレアルのラファ・マリン（DF）のアシストからタニ・オルワセイ（FW）がゴールを決めてビリャレアルが先制。

54分、アヤックスが選手交代を行う。ユーリ・レヘール（MF）から板倉 滉（DF）に交代した。

61分アヤックスが同点に追いつく。オスカル・グロフ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

71分、アヤックスは同時に2人を交代。カスパー・ドルベリ（FW）、ジョルティ・モキオ（DF）に代わりラヤーン・ブニーダ（MF）、ショーン・ステュア（MF）がピッチに入る。

72分、ビリャレアルは同時に2人を交代。ニコラス・ペペ（FW）、アジョセ・ペレス（FW）に代わりジョージズ・ミカウタゼ（FW）、ジェラール・モレノ（FW）がピッチに入る。

74分、ビリャレアルが選手交代を行う。トーマス・パーティー（MF）からダニエル・パレホ（MF）に交代した。

84分、アヤックスは同時に2人を交代。オーウェン・ワインダル（DF）、オスカル・グロフ（MF）に代わりキアン・フィツジム（MF）、オリバー・エドバールセン（FW）がピッチに入る。

後半終了間際の89分アヤックスが逆転。アントン・ガーエイ（DF）のアシストからオリバー・エドバールセン（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

以降は試合は動かず、アヤックスが1-2で勝利した。

なお、アヤックスに所属する板倉 滉（DF）は54分から交代で出場した。

2026-01-21 07:00:40 更新