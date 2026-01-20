借金600万円のどん底生活から一発逆転を果たし、現在は年商6億円にまで上り詰めたという、驚愕の歩みを経た夫婦が登場した。

【映像】一目惚れした妻＆現在住んでいる豪華な家

2026年1月18日に放送された『新婚さんいらっしゃい！』に登場した新婚さんは、中古車店を営む夫婦。今でこそ年商6億円を誇る二人だが、およそ5年前の結婚前は、事務所兼自宅として使っていた小さなコンテナで1年間も暮らしていたという。

冷蔵庫や電子レンジを無理やり設置し、寝床はソファベッド、冬場は1個しかない寝袋を奪い合うという過酷な環境だったようで、当時の思い出の味として再現されたのは、塩胡椒だけのパスタや水炊きといった超節約料理であり、まさにギリギリの生活を送っていたという。

夫が借金を背負ったきっかけは、23歳で起業した際、信頼していた社長に裏切られたことだった 。残ったのはコンテナだけで、一時は自殺も考えていたという夫だが、そんな絶望の最中に出会ったのが妻だった。二人が出会ったのは、夫が自己破産手続きを始めた頃に開催された「100人の社長が集まる飲み会」 。当時銀行員だった妻は、実は「玉の輿に乗りたい」という下心で参加しており、一方の夫は母親から参加費の3万円を借りて、起死回生の営業チャンスを求めて参加していた。

夫は妻に一目惚れし、猛アピールの末に交際がスタート。当初、妻は夫のことを「稼いでいる社長」だと勘違いし玉の輿の夢を膨らませていたが、結婚を見据えてタワーマンションの内見へ行った帰り道、夫から「自己破産申請中なので、タワマンには住めない」と衝撃の告白を受ける。しかし、それを聞いた妻の反応は意外なもので、「一緒に返そう。20代やし絶対イケる！」と、持ち前の気の強さで夫を鼓舞した。

そこから二人三脚での壮絶な借金返済生活が始まった 。コンテナに住み、朝から晩まで働き詰め、銭湯も3日に1度という極限の節約を続けた結果、およそ1年で借金を完済。その後、中古車販売や不動産業、さらにはドバイでのビジネスなど多角的に事業を成功させ、現在はテラスにはBBQセット、寝室には⼤きなベッド、おしゃれな洗⾯台と浴室…など4SLDKの豪邸を勝ち取るまでになった。2025年9月に晴れて結ばれた妻は、「借金があったからこそ本当の幸せに気づけた」と語り、最後は夫へ感謝の手紙を読み上げていた。