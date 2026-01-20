視聴率低迷

出川哲朗（61）の冠番組「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」（土曜日午後7時54分）の視聴率が低迷している。出川人気にも陰りが見え始めた。現在の出川はヤバイのか。【高堀冬彦／放送コラムニスト、ジャーナリスト】

＊＊＊

「出川哲朗の充電させてもらえませんか？（以下、充電旅）」のレギュラー放送が始まったのは2017年4月。出川とゲスト、ディレクターが電動バイクに乗って旅をする。

バッテリーが切れたら地元の民家や商店に充電を頼む。出川は気さくで人懐っこいから、多くの人が充電に応じてくれる。自然と地元の人との交流が撮れる。よく考えられた番組だった。

放送開始から1年3カ月後の2018年7月14日には最高世帯視聴率を記録した。13.2％（個人視聴率の標準化は2020年4月）。それ以外の日も土曜午後8時台の番組でトップになることが珍しくなかった。だが近年は視聴率が低迷している。

■2021年9月11日放送

個人3.6％（世帯7.3％）

■2022年9月17日放送

個人4.3％（世帯6.7％）

■2023年9月30日放送

個人3.5％（世帯5.5％）

■2024年9月14日放送

個人3.5％（世帯5.9％）

■2025年9月20日放送（午後6時半からの2時間半）

個人2.9％（世帯4.5％）

今年1月3日にはフットボールアワーの後藤輝基（51）、野球評論家の上原浩治氏（50）、タレントのホラン千秋（37）をゲストに迎え、4時間スペシャルを放送した。だが、個人3.8％（世帯5.7％）で同じ時間帯で民放最下位だった。

なぜ、人気が落ちてしまったのか。第1に地元の人に助けてもらう「人情すがり旅」でありながら、ここ2年ほど出川とロケ隊が道路渋滞などを引き起こし、迷惑がられたと一部で報じられたからだろう。

視聴者は人情に触れる旅を見て、自分も心穏やかになりたいのだから、番組が地元に迷惑を掛けていると伝えられたら、興ざめする。番組の魅力が落ちた。

カメラは伴走するスタッフや車両をなるべく映さないようにしているが、5人以上のスタッフと複数の車両が帯同しているようだ。まるで出川たちが護衛を引き連れて走っているよう。これでは渋滞が起こる。スタッフの態度の悪さを指摘する声もSNSにはあった。

放送開始から8年半。番組が経年劣化したのだろうか。「充電旅」は地域全体に参加してもらう番組なので、その土地に歓迎されなくてはやっていけない。

番組が有名になったことによって失われた妙味もある。番組の認知度が低かったころは充電させてもらうのに一苦労だったが、それも面白かった。現在は充電を断られることがまずない。出川の試練が減ってしまった。簡単に充電できてしまうためか、出川たちによる充電のお礼の場面も減った。

やらせはない？

この番組には仕込み、やらせはないとされている。地元の人の目の前で撮られているから、確かにそうだろう。ただし、首を傾げる点はある。ときに出川とゲスト、ディレクターは宿がなかなか見つからず、苦悶するが、併走している複数のスタッフたちはどこに泊まっているのだろう。

スタッフ分の宿はあらかじめ予約してあるのか。それとも宿が多い繁華街に移動し、当日予約で宿泊しているのか。いずれにせよスタッフが泊まれるのなら、出川たちも宿に困ることもないのではないか。そんな疑問を解消する説明を番組側はするべきだと思う。

第2に出川自身の問題である。人気に陰りが差しているようなのだ。信頼度が高いとされるビデオリサーチの好感度調査「テレビタレントイメージ調査」によると、出川は昨年7月度分で、公表される上位20位に入らなかった。かつての出川は上位の常連だった。

この調査で芸人、MCをこなすタレントでランクインしたのは（1）サンドウィッチマン、（6）博多春丸・大吉、（7）千鳥、（9）チョコレートプラネット、（10）タモリ、（11）所ジョージ、（14）内村光良、（16）明石家さんま、（19）秋山竜次だった（カッコの数字は順位）。

出川は1年前の2024年7月度でも20位以下。人気者の出川が2年連続で20位に入っていないのは異変だった。23年7月度は12位、22年8月度は20位だった。

2021年8月度は20位以下だったものの、20年から17年の8月度は常に12〜17位。「充電旅」の視聴率絶頂期である。

なぜ、出川人気に陰りが見えるのか。まず「充電旅」のイメージ低下が影響しているに違いない。冠番組だから、どうしても本人が割を食う。

もっとも、最近は出川自身も無遠慮に見えてしまうことが時折ある。「充電旅」の1月17日放送でもそうだった。充電をさせてもらった民家の6歳女児を抱き上げ、その子の口調で自分が「おうち上がりますか？」と言った。これでは相手は断れない。自宅内収録を行いたかったのかも知れないが、相手の都合を考えると、一言断るべきだったのではないか。ここでもスタッフのケア不足を感じた。

ただし、出川が本当に無遠慮になったとしても仕方がない。もう61歳で大御所なのだから。歳を取るに連れ、尊大になるタレントはいくらだっている。だが、視聴者の多くは人柄の良い低姿勢の出川を望み続けているはずだ。

売り物は人の良さ

出川はリアクション芸人と呼ばれてきた。熱湯風呂に入って飛び上がったり、ザリガニに挟まれて半泣きになったり。だが、最大の武器は人柄の良さである。年齢もキャリアも違うが、やす子（27）、スギちゃん（52）たちと同じ系統だ。ウイットに富んだトークや毒舌で笑わせるタイプではないのは知られている通りである。

1985年にデビューした出川はしばらく鳴かず飛ばずだった。ただし、当初から人柄の良さは際立っていた。その3年後、売れ始めたウッチャンナンチャンの内村光良（61）と南原清隆（60）の人物像を出川に電話で取材した。3人は横浜市の横浜放送映画専門学院（現・日本映画大学）の同窓生で同じ事務所。親しい関係だった。

せいぜい30分程度で終わる取材と思っていたが、出川は2人がいかに才能があるかを延々と話し続けた。さらに人間的にも素晴らしいと讃え続けた。話は約1時間近くに及んだ。

自分の話は一切しなかった。親しい友人とはいえ、同業者の活躍を両手を挙げて喜ぶ芸能人は極めて珍しかった。

やがて出川はビートたけし（79）が芸人に過酷な試練を強いる「ビートたけしのお笑いウルトラクイズ!!」（1989年）で世に出る。当時の出川は芸人というよりタレントだったから、どうするつもりかと思った。

出川は「これからもよろしくな、タケちゃん」と、たけしに軽口を叩いた。無論、自分が目立ち、同時に笑いを取るためだが、たけし軍団が黙ってはいなかった。痛めつけられた。出川が「痛い！ やめてください」と懇願した。虚勢と涙声の落差がおかしかった。リアクション芸が固まっていった。

ここでも出川の人柄の良さが生きた。日ごろから無礼な芸人だったら、軍団は容赦せず、潰しに掛かった違いない。しかし人柄の良い出川に本気で怒る先輩はいなかった。

「充電旅」が視聴率回復を目指すのなら、地域住民とのトラブルを2度と起こすべきではない。またマンネリ解消のため、挿入歌などの見直しも必要ではないか。どんな番組も長くやっていると、どうしても飽きられる。

出川の人柄の良さをあらためて強調する演出も必要だろう。出川の人気が高まると、番組も浮上する。

高堀冬彦（たかほり・ふゆひこ）

放送コラムニスト、ジャーナリスト。1990年にスポーツニッポン新聞社に入社し、放送担当記者、専門委員。2015年に毎日新聞出版社に入社し、サンデー毎日編集次長。2019年に独立。前放送批評懇談会出版編集委員。

デイリー新潮編集部