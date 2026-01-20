この記事は2024年7月28日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

真空断熱タンブラーなどの人気商品を多数販売するTHERMOS（サーモス）から超深型フライパン「KFJ-026W」をご紹介します。

サーモス KFJ-026W-R マルチパンKFJ KFJ026WR 4,378円 Amazonで見る PR PR 4,320円 楽天で見る PR PR 3,927円 Yahoo!ショッピングで見る

一般的なフライパンよりもかなり深型設計なので、唐揚げなどの揚げ物をはじめ、パスタを茹でたり、煮込み料理だってできちゃいます。

IH・ガス火両対応なので、どのご家庭でも問題なく使うことができますよ。毎日の料理が楽しくなること間違いなしです。

耐摩耗性デュラブルコート

超深型フライパン「KFJ-026W」は硬質フィラーを配合した、耐久性コーティングのデュラブルシリーズ商品なので、耐久性が高く、焦げつきにくいのが特長です。

サイズは24cm、26cm、28cm、30cmの4種類で展開していて、炒めたり、茹でたり、煮込んだりと幅広い料理に使用できます。

便利な注ぎ口付き

料理をする人にとってかなりありがたいのが、注ぎ口が付いていること。しかも、料理に合わせて使い分けできる大小2種類の注ぎ口付きです。

パスタを茹でた時には、注ぎ口から簡単にお湯を捨てられますし、煮込みハンバーグを作った時には、最後に余ったソースをかける時にもフライパンを持ったまま注ぐことができますよ。

補助取っ手で持ち運びもラクラク

使う人にとってうれしいポイントは、まだまだたくさん。通常の取っ手とは別に、反対方向に補助取っ手が付いているんです。

例えば、作った料理をフライパンのまま食卓に持って行きたい時、ほうれん草やパスタを茹でた後の茹で汁を捨てる時。片手でやるより、両手でやる方が圧倒的に楽ですし、安全ですよね。

しかも注ぎ口が付いているから、もう言うことなし。機能性抜群の超便利アイテムなんです。

炒め物だけでなく煮込み料理や揚げ物にも使える超深型設計と、使いやすさにこだわったフライパン「KFJ-026W」。これ一つでいろいろな料理が作れることも考えると、かなりコスパの良い商品だと思いますよ。

なお、以下の表示価格は執筆現在のものです。変更の可能性がありますので、販売ページをご確認ください。

サーモス KFJ-026W-R マルチパンKFJ KFJ026WR 4,378円 Amazonで見る PR PR 4,320円 楽天で見る PR PR 3,927円 Yahoo!ショッピングで見る

商品のデザインや仕様、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。

Source:Amazon.co.jp,サーモス