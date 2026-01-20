¥Ö¥é¥¤¥È¥óvs¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹ ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[1.19 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè22Àá](AMEX¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¢¨29:00³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥Ö¥é¥¤¥È¥ó]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥Ð¥ë¥È¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¥ó
DF 5 ¥ë¥¤¥¹¡¦¥À¥ó¥¯
DF 6 ¥ä¥ó¡¦¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥±
DF 24 ¥Õ¥§¥ë¥Ç¥£¡¦¥«¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë
DF 34 ¥è¥¨¥ë¡¦¥Õ¥§¥ë¥È¥Þ¥ó
MF 8 ¥Ö¥é¥ä¥ó¡¦¥°¥ë¥À
MF 13 ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ò¥ó¥·¥§¥ë¥¦¥Ã¥É
MF 22 »°ãø·°
MF 25 ¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥´¥á¥¹
MF 30 ¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¦¥°¥í¥¹
FW 18 ¥À¥Ë¡¼¡¦¥¦¥§¥ë¥Ù¥Ã¥¯
¹µ¤¨
GK 23 ¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë
DF 21 ¥ª¥ê¥Ó¥¨¡¦¥Ü¥¹¥«¥ê
DF 42 ¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥³¥Ã¥Ý¥é
MF 17 ¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Ð¥ì¥Ð
MF 20 ¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥ß¥ë¥Ê¡¼
MF 26 ¥ä¥·¥ó¡¦¥¢¥ä¥ê
FW 10 ¥¸¥ç¥ë¥¸¥Ë¥ª¡¦¥ë¥¿¡¼
FW 11 ¥ä¥ó¥¯¥Ð¡¦¥ß¥ó¥Æ
FW 19 ¥Á¥ã¥é¥ó¥Ý¥¹¡¦¥³¥¹¥È¥¦¥é¥¹
´ÆÆÄ
¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥Ò¥å¥ë¥Ä¥§¥é¡¼
[¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥¸¥ç¥ë¥¸¥§¡¦¥Ú¥È¥í¥Ó¥Ã¥Á
DF 3 ¥¢¥É¥ê¥¨¥ó¡¦¥È¥ê¥å¥Õ¥©¡¼
DF 5 ¥Þ¥ë¥³¥¹¡¦¥»¥Í¥·
DF 20 ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹
DF 23 ¥¸¥§¡¼¥à¥¹¡¦¥Ò¥ë
MF 4 ¥ë¥¤¥¹¡¦¥¯¥Ã¥¯
MF 8 ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¹¥³¥Ã¥È
MF 16 ¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥¿¥Ð¡¼¥Ë¥¢¡¼
MF 21 ¥¢¥ß¥ó¡¦¥¢¥É¥ê
MF 22 ¥¨¥ê¡¼¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¡¦¥¯¥ë¥Ô
FW 9 ¥¨¥Ð¥Ë¥¦¥½¥ó
¹µ¤¨
GK 17 ¥Õ¥ì¥¤¥¶¡¼¡¦¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼
DF 15 ¥¢¥À¥à¡¦¥¹¥ß¥¹
DF 18 ¥Ð¥Õ¥©¥Ç¡¦¥Ç¥£¥¢¥«¥¤¥È
DF 44 ¥Ù¥ê¥³¡¦¥ß¥í¥µ¥Ö¥ê¥§¥Ó¥Ã¥Á
MF 10 ¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼
MF 49 ¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥µ¥Ç¥£
MF 51 M. Dacosta
MF 53 C. Stevens
FW 50 ¥ì¥ß¡¦¥ê¡¼¥¹¥É¥Æ¥£¥ó
´ÆÆÄ
¥¢¥ó¥É¥Ë¡¦¥¤¥é¥ª¥é
¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
