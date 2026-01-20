[1.19 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè22Àá](AMEX¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)

¢¨29:00³«»Ï

<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>

[¥Ö¥é¥¤¥È¥ó]

ÀèÈ¯

GK 1 ¥Ð¥ë¥È¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¥ó

DF 5 ¥ë¥¤¥¹¡¦¥À¥ó¥¯

DF 6 ¥ä¥ó¡¦¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥±

DF 24 ¥Õ¥§¥ë¥Ç¥£¡¦¥«¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë

DF 34 ¥è¥¨¥ë¡¦¥Õ¥§¥ë¥È¥Þ¥ó

MF 8 ¥Ö¥é¥ä¥ó¡¦¥°¥ë¥À

MF 13 ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ò¥ó¥·¥§¥ë¥¦¥Ã¥É

MF 22 »°ãø·°

MF 25 ¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥´¥á¥¹

MF 30 ¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¦¥°¥í¥¹

FW 18 ¥À¥Ë¡¼¡¦¥¦¥§¥ë¥Ù¥Ã¥¯

¹µ¤¨

GK 23 ¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë

DF 21 ¥ª¥ê¥Ó¥¨¡¦¥Ü¥¹¥«¥ê

DF 42 ¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥³¥Ã¥Ý¥é

MF 17 ¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Ð¥ì¥Ð

MF 20 ¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥ß¥ë¥Ê¡¼

MF 26 ¥ä¥·¥ó¡¦¥¢¥ä¥ê

FW 10 ¥¸¥ç¥ë¥¸¥Ë¥ª¡¦¥ë¥¿¡¼

FW 11 ¥ä¥ó¥¯¥Ð¡¦¥ß¥ó¥Æ

FW 19 ¥Á¥ã¥é¥ó¥Ý¥¹¡¦¥³¥¹¥È¥¦¥é¥¹

´ÆÆÄ

¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥Ò¥å¥ë¥Ä¥§¥é¡¼

[¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹]

ÀèÈ¯

GK 1 ¥¸¥ç¥ë¥¸¥§¡¦¥Ú¥È¥í¥Ó¥Ã¥Á

DF 3 ¥¢¥É¥ê¥¨¥ó¡¦¥È¥ê¥å¥Õ¥©¡¼

DF 5 ¥Þ¥ë¥³¥¹¡¦¥»¥Í¥·

DF 20 ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹

DF 23 ¥¸¥§¡¼¥à¥¹¡¦¥Ò¥ë

MF 4 ¥ë¥¤¥¹¡¦¥¯¥Ã¥¯

MF 8 ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¹¥³¥Ã¥È

MF 16 ¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥¿¥Ð¡¼¥Ë¥¢¡¼

MF 21 ¥¢¥ß¥ó¡¦¥¢¥É¥ê

MF 22 ¥¨¥ê¡¼¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¡¦¥¯¥ë¥Ô

FW 9 ¥¨¥Ð¥Ë¥¦¥½¥ó

¹µ¤¨

GK 17 ¥Õ¥ì¥¤¥¶¡¼¡¦¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼

DF 15 ¥¢¥À¥à¡¦¥¹¥ß¥¹

DF 18 ¥Ð¥Õ¥©¥Ç¡¦¥Ç¥£¥¢¥«¥¤¥È

DF 44 ¥Ù¥ê¥³¡¦¥ß¥í¥µ¥Ö¥ê¥§¥Ó¥Ã¥Á

MF 10 ¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼

MF 49 ¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥µ¥Ç¥£

MF 51 M. Dacosta

MF 53 C. Stevens

FW 50 ¥ì¥ß¡¦¥ê¡¼¥¹¥É¥Æ¥£¥ó

´ÆÆÄ

¥¢¥ó¥É¥Ë¡¦¥¤¥é¥ª¥é

¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µ­Ï¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹