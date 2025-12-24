「怪我で少しの間離脱することになりました」負傷した久保建英がSNSで胸中綴る「大事な時期にチームの力になれず悔しい」
現地１月18日のバルセロナ戦で、左足ハムストリングを負傷したレアル・ソシエダの久保建英が現地１月19日、自身の公式SNSを更新。次のように思いを綴った。
「怪我で少しの間離脱することになりました。大事な時期にチームの力になれず悔しいですが、しっかり治して強くなって戻ってきます」
24歳の日本代表MFはバルサ戦の66分、スプリントした際に左足を負傷。ピッチに倒れ込み、そのままストレッチャーで運ばれて交代を余儀なくされていた。
クラブは19日、「ソシエダのメディカルスタッフが検査を実施した結果、左足ハムストリングの負傷が確認された。出場可能かどうかは回復状況次第となる」と発表している。
１日でも早い復帰を祈るばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】久保が負傷したショッキングなシーン
