¡Ú¿ÍÀ¸¤Î¥Û¥é¡¼±Ç²è¥Ù¥¹¥È£³¡Û¡¡¡Ø¥¢¥°¥ê¡¼¥·¥¹¥¿¡¼ ²Ä°¦¤¤¤¢¤ÎÌ¼¤Ï½¹¤¤¤ï¤¿¤·¡Ù¥¨¥ß¥ê¥¢¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Õ¥§¥ë¥È´ÆÆÄ ÊÔ¡Î¥Û¥é¡¼ÄÌ¿®¡Ï
±Ç²è´Ø·¸¼Ô¡¦ÃøÌ¾¿Í¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥Û¥é¡¼±Ç²è¤Î¥ª¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¥Ù¥¹¥È£³ºîÉÊ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ö¥Û¥é¡¼ÄÌ¿®¡×¹±Îã´ë²è¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤ÎµÁ»ÐËå¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¥Ü¥Ç¥£¥Û¥é¡¼¡Ø¥¢¥°¥ê¡¼¥·¥¹¥¿¡¼ ²Ä°¦¤¤¤¢¤ÎÌ¼¤Ï½¹¤¤¤ï¤¿¤·¡Ù¤¬¸ø³«Ãæ¤Î¥¨¥ß¥ê¥¢¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Õ¥§¥ë¥È´ÆÆÄ¤Ë¤ª»Ç¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«¿È¤ÎºîÉÊ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¥Ü¥Ç¥£¥Û¥é¡¼ºîÉÊ£³ËÜ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤â¤¦°ìËÜÆÃÊÌ¤Ë¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Õ¥§¥ë¥È´ÆÆÄ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤ÈÊ»¤»¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿ÍÀ¸¤Î¥Û¥é¡¼±Ç²è¥Ù¥¹¥È£³¡¡¥¨¥ß¥ê¥¢¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Õ¥§¥ë¥È´ÆÆÄ ÊÔ
¡¦¡ØRAW ¾¯½÷¤Î¤á¤¶¤á¡Ù(2017)¡¡´ÆÆÄ¡§¥¸¥å¥ê¥¢¡¦¥Ç¥å¥¯¥ë¥Î¡¼
¡¦¡Ø¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡Ù(1996)¡¡´ÆÆÄ¡§¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥¯¥í¡¼¥Í¥ó¥Ð¡¼¥°
¡¦¡Ø¥ª¥Ú¥éºÂ ·ì¤Î³åºÓ¡Ù(1987)¡¡´ÆÆÄ¡§¥À¥ê¥ª¡¦¥¢¥ë¥¸¥§¥ó¥È
¡Ü
¡¦¡ØHOUSE ¥Ï¥¦¥¹¡Ù(1977)¡¡´ÆÆÄ¡§ÂçÎÓÀëÉ§
¡ã¥³¥á¥ó¥È¡ä
Á´Éô¥Ü¥Ç¥£¥Û¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤±¤É¤¤¤¤¤«¤Ê¡©¡¡¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¥±¥¢¤¬ÉÝ¤¯¤Æ´Ñ¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡Ä¡Ä¥Ü¥Ç¥£¥Û¥é¡¼¤ÏÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É(¾Ð)¡£
¤Þ¤º¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¡¦¥Ç¥å¥¯¥ë¥Î¡¼¤Î¡ØRAW ¾¯½÷¤Î¤á¤¶¤á¡Ù¡£¤³¤ì¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢»ä¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»÷¤¿·Á¤Ç¡¢¥Ü¥Ç¥£¥Û¥é¡¼¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë½÷À¤¿¤Á¤¬Â¾¤Ë¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é¤â¤Á¤í¤ó¥¯¥í¡¼¥Í¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ç¤¹¤Í¡£Èà¤ÎºîÉÊ¤ò½é¤á¤Æ´Ñ¤¿¤Î¤¬¡Ø¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¾×·âÅª¤Ç¤·¤¿¡£
£³ËÜÌÜ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¿¨¤ì¤¿¤±¤ì¤É¡¢¥À¥ê¥ª¡¦¥¢¥ë¥¸¥§¥ó¥È¤Î¡Ø¥ª¥Ú¥éºÂ ·ì¤Î³åºÓ¡Ù¤«¤Ê¡£Èà¤ÎºîÉÊ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡È¥ª¥Ú¥é¡É¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î¶¸µ¤¤¸¤ß¤¿¥·¡¼¥ó¤Î¿ô¡¹¤Ï¤Þ¤µ¤·¤¯¥ª¥Ú¥éÅª¤Ç¡¢²á¾ê¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬Èþ³Ø¤ËÊû¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ü¥Ç¥£¥Û¥é¡¼¤ò°·¤¦»þ¡¢¶²ÉÝ¤ÎÈþÅª´¶³Ð¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤Ï¤½¤ÎÅÀ¤ÇËÜÅö¤Ë»É·ãÅª¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤À¡¢ÆüËÜ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤³¤ì¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡£¡ØHOUSE ¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤Ï»ä¤¬°ìÀ¸°¦¤¹¤ë¥Û¥é¡¼±Ç²è¤Î¤¦¤Á¤Î°ìËÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤Ç¤ä¤ê¤¹¤®¤Ê¤¯¤é¤¤¡¢ÁÛÁüÎÏ¤È³Ú¤·¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£»ä¤â¤³¤ÎºîÉÊ¤ÇÆ±¤¸¤³¤È¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤·ÌÂ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é±óÎ¸¤»¤º¤Ë¤È¤³¤È¤ó¤ä¤í¤¦¡¢¹Ô¤¯¤È¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤³¤¦¡ª¤È¤¤¤¦¤Í¡£
