元バレー日本代表・福澤達哉の4年間ズレていた股関節が一瞬で！長年の痛みの原因をケア！

関節整体チャンネル「つのだ式関節整体ちゃんねる」が、「【長年治らない股関節の痛み】癒着と関節のズレが影響していた!?【福澤達哉さん】」という動画を公開しました。今回は、元バレーボール日本代表の福澤達哉さんをゲストに迎え、長年の股関節痛の原因である「癒着」と「関節のズレ」を特定し、その場でケアする施術の様子を紹介しています。



動画ではまず、角田紀臣氏が福澤氏の股関節の状態をチェック。右足の施術では、殿筋から引っ張られることで生じる癒着を指摘し、一瞬で剥がしてみせます。角田氏によると、福澤氏の痛みは「現役時代の蓄積」と「パソコン作業による姿勢の悪さ」という二重のダメージが原因とのことです。



続いて左足をチェックすると、こちらは四頭筋の癒着が原因で引っかかりが生じていることが判明。左右で痛みの原因が異なる点を解説しながら、こちらも素早く癒着を解消します。さらに、福澤氏の場合は珍しく両方の股関節がズレていることがわかり、角田氏は軽い力で関節を動かし、ズレを正しい位置に戻しました。



また、股関節がズレると、身体が脱臼を防ごうとして内側の筋肉（内転筋）が防御的に固まってしまうと角田氏は説明。これはガニ股歩きをする人にも共通する現象であり、筋肉を「使わないから硬くなる」のではなく、身体を守るために「固まっている」のだと解説しています。



動画の最後には、筋肉が硬くなる原因についての一般的な誤解を解き、姿勢を維持するためには筋肉だけでなく骨格の状態が重要であると語りました。自身の身体の状態を正しく理解し、適切なケアを行うためのヒントが得られる内容となっています。