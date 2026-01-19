立憲民主党と公明党が新党「中道改革連合」を結成したことを受けて、山形県内の野党系組織でも次期衆院選に向けた動きが急ピッチで進められています。週末の動きをまとめました。



18日、公明党県本部を訪れたのは、立憲民主党県連の高橋啓介代表ら幹部2人です。新党「中道改革連合」の結成を受けて初めて会合を開き、次期衆院選の対応などを協議しました。



立憲民主党県連 高橋啓介代表「どうも、ありがとうございます」





公明党県本部 菊池文昭代表「こんな政治の転換ってあるんですね」立憲民主党県連 高橋啓介代表「人生の中で初めて。こんなに急に決まるのは」会合は非公開で行われ、終了後、両党の代表が取材に応じました。立憲民主党県連 高橋啓介代表「新党で一本になったわけなので、県内における選挙態勢を作っていこうということで意思統一をした」公明党県本部 菊池文昭代表「新しい党を結成して、新たな協力を作っていくということの第一歩」次期衆院選では「中道改革連合」の候補者を支援する方向性が確認されました。支援者「信念一筋。がんばってけらっしゃい。俺も応援すっからよ」県1区から出馬予定の立憲民主党現職の原田和広さん。17日は山形市で開かれた会合に出席しました。会では、公明党県本部の菊池代表と会話する場面もありました。立憲民主党現職 原田和広氏「とても期待している。県議時代から菊池さんとも非常に仲良くできていると思っているので、仲間になってもらえると信じている」一方、県3区での出馬を予定している立憲民主党新人の落合拓磨さん。落合拓磨氏「ここから新しい風を吹かせてくれという声をもらうようになって、日に日に実感している。数十年に一度の政局だと思う。政局がどうなろうが訴えていく政策は変わらず、真摯にまっすぐやっていく決意」同じく県3区から出馬予定の自民党現職・加藤鮎子さんは18日、酒田市で自身の後援会の集会に出席しました。自民党現職 加藤鮎子氏「公明党の一人一人の党員にとっても、かなり急な展開になっていると思う。地域に根差した公明党らしくない急展開だなと思っていて、さまざまな複雑な思いを持っている人もいるのではないか」政局が大きく動く中、各陣営があわただしく準備を進めている衆院選。県内の小選挙区に立候補を予定している人たちです。県1区は立憲民主党現職の原田和広さん、自民党新人の遠藤寛明さん。2区は自民党現職の鈴木憲和さん、国民民主党現職の菊池大二郎さん、共産党新人の岩本康嗣さん。3区は自民党現職の加藤鮎子さん、立憲民主党新人の落合拓磨さんです。このほか、共産党は1区と3区に候補者を擁立することを検討しているほか、参政党も県内いずれかの選挙区で候補者を擁立する方針です。