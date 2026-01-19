こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント「楽天スーパーDEAL」を開催中。

本日2026年1月19日は、iPadでの手書きノートやお絵描き、メモ取りに便利なUGREENの「iPad Pencil第2世代互換スタイラスペン」がお得に登場しています。

【35倍ポイント還元】UGREEN iPad タッチペン アップルペンシル 磁気吸着 ワイヤレス急速充電 apple pencil 第2世代互換スタイラスペン誤作動防止 ペンシル タブレット用 iPad Pro 11'' 1/2/3/4, iPad Pro 12.9'' 3/4/5/6, iPad Air 4/5, iPad Mini6対応 3,999円 （35%還元：1月23日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

Apple Pencilの代替品として使えるUGREENのiPad タッチペンが35％ポイント還元中

UGREENの「iPad Pencil第2世代互換スタイラスペン」は、Apple iPad Air （第4、第5世代）、iPad Pro 12.9インチ（第3、第4、第5、第6世代）、iPad Pro 11インチ（第1、第2、第3、第4世代）、iPad mini（第6世代）に対応し、Apple Pencilの代替品として使えます。今なら35％ポイント還元中です。

長さ165.5mm・直径9.0mm・重さ約13gと軽量で、長時間の手書きやスケッチも疲れにくい設計となっています。

全画面誤タッチ防止機能を搭載し、手が画面に触れても誤動作せず快適に作業できますよ。

iPadに磁気吸着とワイヤレス充電を実現

対応するiPadの側面に磁力でピタッと取り付けられ、ワイヤレス急速充電が可能です。

使用しない時はiPadの側面にくっつけることですぐ充電モードになるので、充電忘れの心配も不要。充電の状況や残量はipadからbluetoothペアリングをすることでリアルタイム電力を確認できます。

わずか25分でフル充電でき、一回の充電で約9〜12時間継続使用が可能。5分間放置すると自動スリープに入るので電源の切り忘れの心配も不要です。

描画の際のズレや遅延がなく、デッサンから水彩画まで、快適に絵や文字を描画することができるアイテムがお得な価格で販売中なのでぜひチェックしてみて下さい。

上記の表示価格と販売期間は執筆時のもの。変更の可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

