「ザ・リッツ・カールトン大阪」で楽しむ 「ストロベリーアフタヌーンブッフェ―サロン デュ ストロベリー―」

「ザ・リッツ・カールトン大阪」イタリア料理「スプレンディード」にて、2025年12月26日（金）～2026年3月10日（火）の期間限定で、苺をふんだんに使用した、ストロベリービュッフェが開催中です。甘くとろける”チョコレート”をマッチングさせた「ストロベリーアフタヌーンブッフェ―サロン デュ ストロベリー―」をご紹介します。

「ストロベリーアフタヌーンブッフェ―サロン デュ ストロベリー―」

淡いピンクのデコレーションが目を惹くビュッフェ台。スイーツが綺麗に並び、どの方向から見ても、お写真を撮りたくなるような可愛らしいストロベリースイーツがたくさん！

お写真撮影タイムからスタート

ビュッフェスタート前にお写真・動画の撮影時間が設けてあるので、お気に入りのスイーツをみつけて、記念ショットを撮影することができます。

フレッシュいちごは2種類

ストロベリービュッフェといえば、フレッシュいちご。時期や旬によりオススメのいちごが2種類用意されます。このままいただいたり、スイーツやお料理にトッピングしたり、自分好みにアレンジするのもビュッフェのお楽しみ。

手に取りやすいスイーツ

ホテル自家製のマスカルポーネチーズを使用した「いちごティラミス」や、ミルキーでトロピカルな風味の「いちごとココナッツのパンナコッタ」など、手に取りやすい小皿に盛り付けられているのも嬉しいですね。

あたたかいチョコレートケーキ バニラアイスクリームストロベリー

出来たてのスイーツを提供するライブステーションのメニューでは、温かいフォンダンショコラに果実味溢れるストロベリーコンポートを重ね、バニラアイスクリームをのせて仕上げる「あたたかいチョコレートケーキ バニラアイスクリームストロベリー」が登場。

温かいチョコレートと冷たいアイスクリームが織りなす絶妙なハーモニーに、思わず笑みが溢れます。

セイヴォリーも本格的

セイヴォリーには、イタリア料理×和のエッセンスを感じらる、「冬根菜と黒オリーブのポークフリカッセ」などが並びます。

「マスカルポーネリゾット バルサミコイチゴ」は、クリーミーなリゾットと芳醇なバルサミコといちごの甘酸っぱさが楽しめる大人の味わい。

ボリューム満点な「ソーセージとモッツァレラのサンドイッチ」や「いちごとビーツのブルスケッタ」は、ワインやシャンパンとも相性抜群！

こだわりのいちごスイーツをお皿に自分好みに盛り付けて。お気に入りのスイーツはおかわり自由なので、全制覇したくなります。

プレゼントがもらえる嬉しいサービス

お気に入りのお写真や動画を自身のインスタグラムのアカウントにて、ホテル公式アカウントをメンションし投稿すると、フィード1件につき、ザ・リッツ・カールトン大阪 オリジナルジャンボチョコチップクッキーが1 枚もらえる嬉しいサービスがあります。

*1アカウント1投稿が対象

淡いピンクの可憐な空間で、真っ赤ないちごスイーツを心ゆくまで堪能できる「ストロベリーアフタヌーンブッフェ―サロン デュ ストロベリー―」。ザ・リッツ・カールトン大阪で楽しんでみてはいかがでしょうか？

ザ・リッツ・カールトン大阪

イタリア料理「スプレンディード」（1F）

大阪府大阪市北区梅田2-5-25

2025年12月26日（金）～ 2026年3月10日（火）

・時間 11：30～14：00（120分制）

・価格 平日 大人7,000円 子供 3,500円

・予約方法 電話もしくは、公式HPにて

・電話 06-6343-7020（レストラン予約）