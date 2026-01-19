¾åºä¼ùÎ¤¡ÖJR SKISKI¡×¿·CM¤Ç¥¹¥¡¼¤ËÄ©Àï¡ª³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î¥¥é¥¥é¤Ê¡ÈÀÄ¤¤Åß¡É¤òÉÁ¤¯
ÅìÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2025-2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¡ÖJR SKISKI¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¿·¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾åºä¼ùÎ¤¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¿·CM¡Öº£¤À¤±¤ÏÀÄ¤¤Åß¡£¡×¥²¥ì¥ó¥ÇÊÓ¤ò1·î19Æü¤è¤êÊü±Ç¤¹¤ë¡£
¡ÖJR SKISKI¡×¤Ï¡¢ÎãÇ¯¡Ê¢¨°ìÉô½ü¤¯¡Ëº£Ç¯¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÇÐÍ¥¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×³Ú¶Ê¤È¶¦¤Ë¡¢CM¡Ê¢¨WEB´Þ¤à¡Ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾åºä¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë2025-2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡Øº£¤À¤±¤ÏÀÄ¤¤Åß¡£¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤ä¤äÀ©¸Â¤äµ¬Î§¤ËÇû¤é¤ì¤ë¹â¹»À¸¤Þ¤Ç¡×¤È¡Ö»Å»ö¤äÀÕÇ¤¤òÇØÉé¤¦¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡×¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ëÂç³ØÀ¸»þÂå¡¢¤½¤ó¤Ê»þ´ü¤Ë¤·¤«²á¤´¤»¤Ê¤¤¥¥é¥¥é¤È¤·¤¿¡ÖÀÄ¤¤Åß¡×¤¬¡Öº£¤À¤±¤Ï¡×¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢°ìÀ¸¥â¥Î¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ëÅß¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·CM¤Î»£±Æ¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¾å½Ü¤Ë2Æü´Ö¡¢¹ñÆâ¤Î¥¹¥¡¼¾ì¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£º£µ¨¤ÎCM¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖÂç³ØÀ¸¤Îº£¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤Åß¡×¡£½é¤á¤Æ¤Î¥¹¥¡¼Î¹¹Ô¤ËË¬¤ì¤¿¡¢Âç³Ø4Ç¯À¸¤È2Ç¯À¸¤Î¡¢6¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥µ¡¼¥¯¥ëÃç´Ö¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¡¢¸åÇÚ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¼ùÎ¤¡Ê2Ç¯À¸¡Ë¤È¡¢¥¹¥¡¼½é¿´¼Ô¤Î¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÀèÇÚÃË»Ò¡¦¹Ò¡Ê4Ç¯À¸¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡Ö³ØÀ¸ºÇ¸å¤ÎÅß¡×¤ò¾¯¤·¤À¤±°Õ¼±¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢º£¤À¤±¤Î¡ÖÀÄ¤¤Åß¡×¤ò²á¤´¤¹³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î¡¢¥¥é¥¥é¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£