この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元火葬場職員の下駄華緒氏がYouTubeチャンネル「火葬場談義(旧下駄のチャンネル)」で、「火葬直前に生存を確認、慌てて火葬中止」と題した動画を公開。語られる「ご火葬される前にご存命だった」という話が、海外で起きた実際の事件をもとに解説した。



動画で紹介されたのは、タイで報じられた事件である。ご火葬のための女性が、棺の中からノックする音に職員が気づき、ご存命であることが確認されたという。女性は2年間寝たきりの状態にあり、呼吸が止まっているように見えたため、ご家族が「お亡くなりになった」と判断。医師による死亡診断がないまま、ご火葬の手続きが進められていた。



下駄氏はこの事件について、「海外では都市伝説ではない」と指摘する。このような事態が発生する背景には、日本と海外でのご逝去の確認プロセスの違いがあるという。氏は「（この事件の核心は）ご家族によりご逝去と判断された」点にあると語る。



日本では、法律によって医師による死亡診断が義務付けられており、医師が発行する死亡診断書がなければ火葬の許可が下りることはない。これに対し、タイの事件が起きた地域のように、国や地域によっては医師の診断が必須ではない場合や、制度が隅々まで行き届いていないケースが存在するという。氏は、日本と同様の事件が起こる可能性は「まずない」と断言する。それは、医師による厳格な死亡確認という医療制度と、それを運用する行政の仕組みが確立されているからだと結論付けた。