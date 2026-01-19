元大阪府知事で大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が19日までに自身のSNSを更新。高市早苗首相（64、自民党総裁）が衆院選公約に、食料品の消費税を時限的に0％にする案を盛り込むことを検討していることに言及した。

自民党の鈴木俊一幹事長は、18日のNHK番組で、衆院選公約に飲食料品の消費税率0％への引き下げ検討が盛り込まれると明らかにした。消費税を巡っては、自民と日本維新の会の連立政権合意書では「飲食料品について2年間に限り消費税の対象としないことも視野に、法制化を検討する」と明記している。

一方、立憲民主、公明両党が結成した新党「中道改革連合」も物価高対策を重視する考えで、食料品の消費税率ゼロを基本政策に掲げる方向で調整している。

橋下氏は「自民『食品消費税ゼロ』前向き 衆院選公約、中道新党も主張へ」と題された記事を引用し「野党も食品消費税ゼロ、与党もゼロ。それなら解散総選挙をやる前に、ただちに食品消費税ゼロを実行すべき。選挙はその後。このまま解散なら高市さんのパワーアップだけを目的としている」とつづった。