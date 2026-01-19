【餃子の王将】最大10％割引の会員カードもらえる「ぎょうざ倶楽部 お客様感謝キャンペーン」開催中！20日からはスタンプ2倍押し企画も。

餃子の王将は、2026年1月13日から6月7日までの期間、「2026年版 ぎょうざ倶楽部 お客様感謝キャンペーン」を、全国の「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」で実施中。

また、1月20日からは「2026年版 ぎょうざ倶楽部 お客様感謝キャンペーン」のスタンプを通常時の2倍押印する「スタンプ2倍押し‼」が始まります。

スタンプ数に応じて割引券や会員カードに

期間中、割引処理後の会計金額500円ごとにスタンプを1個押印してもらえます。

集めたスタンプ数に応じて、会計が毎回5％割引になる「ぎょうざ倶楽部シルバー会員カード」や各種割引券と交換できるキャンペーンです。

5％割引のシルバー会員カードを持っている人は、さらにスタンプを集めると、会計が毎回7％割引になる「ゴールド会員カード」と交換できます。

なお、ゴールド会員カードを持っている人は、さらにスタンプを集めることで、会計が毎回10％割引になる「プラチナ会員カード」と交換が可能になります。

景品の交換期限は6月14日までです。

景品一覧

スタンプ5個：「100円割引券」1枚

スタンプ15個：「100円割引券」1枚＋「250円割引券」1枚

スタンプ25個：「ぎょうざ倶楽部シルバー会員カード（会計5％割引）」＋「250円割引券」2枚

・シルバー会員カード取得後

スタンプ25個：「ぎょうざ倶楽部ゴールド会員カード（会計7％割引）」＋「250円割引券」2枚

・ゴールド会員カード取得後

スタンプ50個：「ぎょうざ倶楽部プラチナ会員カード（会計10％割引）」＋「250円割引券」4枚

スタンプカードは景品と交換ごとに回収されます。

会員カードの有効期限は26年12月30日までで、会員カード（有形）の割引は店舗会計のみの取り扱いです。公式スマホアプリの会員証の割引は、テイクアウトネット予約の事前決済にも使えます。

「100円割引券」と「250円割引券」は次回来店時に利用可能で、有効期限は発行日から1か月間です。

12日間限定でスタンプ2倍押し

1月20日から31日までは、「2026年版 ぎょうざ倶楽部 お客様感謝キャンペーン」のスタンプを通常時の2倍押印する「スタンプ2倍押し‼」を実施。会員カードや割引券ゲットに近づけるチャンスです。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部