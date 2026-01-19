飼い主さんが出かけた少しの間、ひとりぼっちでお留守番をしていた三毛猫。飼い主さんが帰宅すると、着替える間もなく近づいてきて…。その愛情表現が「尊すぎる」と反響を呼んでいます。投稿は記事執筆時点で8.1万回再生され、「うにゃうにゃ言っててかわいすぎる」「冬毛のふっくらボディがたまらん」「ミケのマッサージが気持ち良さそう」といったコメントが寄せられています。

【動画：お留守番をしていた『三毛猫』→飼い主さんが帰ってくると……】

ひとりぼっちだったミケ

YouTubeチャンネル『のりたま ちゃんねる』に投稿されたのは、飼い主さんがお出かけの間、家でお留守番をしていた三毛猫の「ミケ」ちゃんの姿です。飼い主さんが帰ってくるなり怒涛の甘えっぷり。ひとりぼっちでお留守番をしていたのが相当寂しかったんだとか。

なんで置いていったの…？

飼い主さんに置いていかれた寂しさから、不満を爆発させているミケちゃん。まずは、飼い主さんの手に強めのゴロゴロとスリスリ。次は、少し距離を取ってお気に入りのホットカーペットへ。気持ちを整えるためか一呼吸を置き、再度飼い主さんのもとへ戻ってきたと思ったら、「にゃにゃ」とかわいい甘え声。そして再びフミフミ、ゴロゴロを開始。まるで「主がいなくて寂しかったよー」と言っているようです。

飼い主さんもそれに応えるように、体を撫でてあげます。その後、また離れて戻ってきたら再度フミフミと……。何度も繰り返したくなるくらいミケは寂しい思いをしていたんだとか。

珍しく机の上へ

この日、ミケちゃんは珍しくテーブルの上へ登ったのだそう。

今回の飼い主さんの外出で不満が相当溜まっていたのか、普段とは違う行動で抗議をしていたといいます。

その後、テーブルの上からはすぐに降りましたが、降りる途中にもゴロゴロ、フミフミは止まらず。不安定な場所でも、かまわず甘えまくります。

どんな体勢・状況でも甘えたいミケちゃん。ミケちゃんとしては飼い主さんにひとときでも離れてほしくないという気持ちを表しているように感じます。この様子に飼い主さんも嬉しい反面、困ってしまうようなミケちゃんの手厚い愛情表現なのでした。

投稿には「新年からミケちゃんのふみふみが見れて縁起が良い」「こたつよりか飼い主さんを優先するのは嬉しすぎる」「うどん職人ならぬ、お餅職人になりましたね」「ミケちゃんの甘えん坊ぶりが尊すぎる」「懐っこすぎてうらやましい…」などのコメントが寄せられました。

