¡Úµð¿Í¡Û24ºÐ¡¦°æ¾å²¹Âç¡¡Ã±ÆÈ¼«¼ç¥È¥ì¤ò·ÑÂ³¡Ö¿Í¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬Èè¤ì¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÍýÍ³
¡¡¿®¤¸¤¿Æ»¤ò¿Ê¤à¡£µð¿Í¡¦°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬·²¤ì¤º¤ËÃ±ÆÈ¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Îý½¬µòÅÀ¤È¤¹¤ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¤Ïºòµ¨¤Î¥Á¡¼¥à¾¡¤ÁÆ¬¤À¤Ã¤¿»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤Î°ì³Ñ¤òÃ´¤Ã¤¿ÀÖÀ±¡¢À¾´Ü¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡Ö°Ë¿¥ÁÈ¡×¤¬¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤ò¼Â»Ü¡£°æ¾å¤Ï¤½¤ÎÎØ¤Ë¤Ï²Ã¤ï¤é¤º¡¢ÆÈ¼«¤ÎÄ´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°æ¾å¤Ï»³ºê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂº·É¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Ã±ÆÈ¥È¥ì¤òÁªÂò¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¤³¤¦ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÆâ³¤¡ÊÅ¯ÌéÅê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ë¤µ¤ó¡¢º£±Ê¡Ê¾ºÂÀ¡Ë¤µ¤ó¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÅê¼ê¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤«¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°æ¾å¤Ï¤«¤Í¤ÆÂº·É¤ÈÆ´¤ì¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿º¸ÏÓÅê¼ê¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¡¢£³Ç¯ÌÜ¤Þ¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤òµÛ¼ý¡£°Ê¹ß¤Ï¸½ºß¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È¤ÎÀ³ÊÌÌ¤Ë¤â¿¨¤ì¡Ö¿Í¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬Èè¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤â¤¦¾¯¤·¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¸À¤¨¤Ê¤¤µ¤¼Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¸¶Á°´ÆÆÄ¤«¤é¡ÖÃ¯¤«¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¥À¥á¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡Ö£·Ç¯ÌÜ¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ëÎ©¾ì¤À¡×¤È¼çÂÎÅª¤Ê°Õ¼±¤ò¶¯¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÊý¤Ç°æ¾å¤ò´Þ¤àºòµ¨¤ÎÀèÈ¯¿Ø¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÅê¤²ÀÚ¤Ã¤¿Åê¼ê¤¬»³ºê¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ç°ìÈÖ¤¤¤¤Åê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¼«Á³¤Ê¤³¤È¡£¡ÊÀÖÀ±¡ËÍ¥»Ö¤µ¤ó¤Ï°Ë¿¥¤µ¤ó¤Ë»Õ»ö¤·¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢À¾´Ü¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤ò·Ð¸³¤·¤¿¾å¤Ç¡¢º£²ó¤Ï°Ë¿¥¤µ¤ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¡ÊÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡×¤ÈÅê¼ê¿Ø¤Ë¤ª¤±¤ë»³ºê¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÀèÈ¯¤â¤Ç¤¤ëÂ§ËÜ¡ÊÁ°³ÚÅ·¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢»³ºê¡¢¸Í¶¿¤ò¼´¤Ë¿·³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ä¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦ÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¡Ê£²£³¡áºíµÜÀ½ºî½ê¡Ë¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¥í¡¼¥ÆÁè¤¤¤Ï·ã²½¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£°æ¾å¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÀµÇ°¾ì¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤À¤¬¡¢ÆÈ¼«¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤ÇËá¤¤¤¿ÎÏ¤Ï¤É¤¦¼Â¤ò·ë¤Ö¤Î¤«¡£