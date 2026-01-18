漫画家・イラストレーターのえりたさんの漫画「母の記録」（全10話）がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。

手足のしびれを感じて病院を受診したものの、「異常なし」と診断された60代の母。しかし症状は悪化し、ほとんど歩けない状態になってしまいました。病名を確定させるために検査入院をしたところ…という内容で、読者からは「大変だけど頑張って」「病院に行くきっかけになりました」などの声が上がっています。

家族の不安と葛藤…どう支えればいいのか模索する日々

えりたさんは、インスタグラムで作品を発表しています。えりたさんに作品について話を聞きました。

※この記事では、全10話のうち第1話から第7話までをご紹介します。えりたさんのインスタグラムで全話を読むことができます。

Q.お母さまから、「病気のことを漫画に描いて」と言われたとき、どう思いましたか。

えりたさん「正直に言うと、母からのSOSを感じました。手足のしびれの原因が分からないまま、症状が少しずつ悪くなっていき、気持ちもふさぎ込んでいたのだと思います。そんな中、私のインスタグラムのフォロワーさんに発信することで、『同じ境遇の人とつながりたい』『少しでも情報が欲しい』、そのような思いが大きかったのではないでしょうか。そこには、私とフォロワーさんとの温かなつながりを信じてくれた気持ちもあったのかな、と感じています。

また一方で、私が実家へ行く時間が増え、普段のエッセー漫画が描けない状況になっていることを察して、『ネタにしていいよ』という意味も込めて、『描いていいよ』と言ってくれたのかもしれません。

私自身、日々感じていることや思っていることをエッセー漫画にすることで、気持ちを整理している部分があります。その言葉をもらえたことで、少しほっとしたのを覚えています」

Q.病名が判明するまでは、ご家族も不安でしたか。

えりたさん「はい、とても不安でした。検査日まで数カ月待つことも多く、また検査をしても原因がはっきりせず、日に日にしびれの状況が悪くなっていったので、『このままどうなってしまうんだろう』という気持ちは、家族全員にあったと思います。

検査入院したときも、原因を探るためにたくさんの検査を行っていたのですが、母本人はもちろん、見守る側としても、何もできないもどかしさを感じる時間でした」

Q.検査、治療の様子を漫画で発表することで、えりたさんやお母さまの気持ちや生活に、何か変化はありましたか。

えりたさん「私自身は、『記録する』という視点を持てたことで、出来事を少し客観的に見られるようになりました。不安な出来事も、感情だけで抱え込まず、一度言葉や絵にすることで、気持ちが落ち着く部分がありました。また、インスタグラムでいただくコメントが心の底から励みになっていました。特に介護保険に関しては知識がほとんどなく手探り状態だったので、介護に詳しい方からたくさんのアドバイスをいただけて、とても救われました。

母にとっても、『誰かの役に立つかもしれない』『同じような人がいるかもしれない』という思いが、少しは支えになっていたように思います。インスタグラムに投稿してから、母も私も、明らかに笑顔が増えました」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

えりたさん「『同じような状況です』『うちの親も似た症状があります』といった、共感の声をとても多くいただきました。また、『病院に行くきっかけになりました』『家族との関わり方を考えました』というコメントもあり、驚きと同時に責任も感じました。

一方で、『無理せず描き続けてください』『描けるときで大丈夫ですよ』といった、私や母を気遣ってくださる言葉も多く、発信する側と読む側が、どこかで支え合っているような感覚がありました」