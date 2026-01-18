ºÇ¶²ÂÇÀþ¹½ÃÛ¤ËÂ³¤¡¢¹ë²Ú¥í¡¼¥Æ¤Ë¥á¥¹¡¡ºòµ¨17¾¡±¦ÏÓ¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯¥É·³Êä¶¯¤ËÊÆÊòÁ³¡ÖÈà¤é¤Ë¤Ï¥µ¥µ¥¤À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡×
¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ·¯Î×¤¹¤ë¥Ú¥é¥ë¥¿(C)Getty Images
¡¡¶áÂåÌîµå»Ë¤Ë»Ä¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡È²«¶â»þÂå¡É¤òëð²Î¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£Íè¤ë2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º3Ï¢ÇÆ¤È¤¤¤¦ÁÔÂç¤ÊÌÜÉ¸¤ËÄ©¤à¤ï¤±¤À¤¬¡¢Âç´ê¤òÀ®½¢¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤ËÍ¾Ç°¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛºÇ¸å¤ÏÊ»»¦»Â¤ê¡ª»³ËÜÍ³¿¤¬2Ç¯Ï¢Â³À¤³¦°ì¤ò·è¤á¤¿¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤ë
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö1·î15Æü¤Ë¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¤È2²¯4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó379²¯2000Ëü±ß¡Ë¤Î4Ç¯·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤ÆÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Î¥é¥¸¥ª¶É¡ØZ101 Digital¡Ù¤Î¥¨¥¯¥È¥ë¡¦¥´¥á¥¹µ¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤Î¥¨¡¼¥¹±¦ÏÓ¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Ú¥é¥ë¥¿¤ò¥È¥ì¡¼¥É¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ëÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²¾¤Ë¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ç¤ËÂ¿»ÎºÑ¡¹¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤ËÂçÊª¤¬²Ã¤ï¤ë·Á¤È¤Ê¤ë¡£¸½ºß29ºÐ¤Î¥Ú¥é¥ë¥¿¤Ï¡¢8Ç¯¤ÎMLB¥¥ã¥ê¥¢¤Ç4ÅÙ¤Î2·å¾¡Íø¡¢2ÅÙ¤Îµå±ã½Ð¾ì¤ò¸Ø¤ë¼ÂÎÏÇÉ¡£ºòµ¨¤â33»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë17¾¡¡Ê6ÇÔ¡Ë¤òµÏ¿¡£ËÉ¸æÎ¨2.70¡¢WHIP1.08¤Î¥Ï¥¤¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë½¼¼Â¤Î»þ¤ò²á¤´¤¹¥Ú¥é¥ë¥¿¤Ï¡¢20Ç¯¤Ë25Ç¯¤È26Ç¯¤¬µåÃÄ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë5Ç¯1550Ëü¥É¥ë¡ÊÌó23²¯±ß¡Ë¤Î±äÄ¹·ÀÌó¤òÄù·ë¡£¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£µ¨½ªÎ»¸å¤ÎFAÎ®½Ð¤òÁ°¤Ë¸«ÊÖ¤ê¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤¤¤¦»»ÃÊ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ú¥é¥ë¥¿¤ÎÆ°ÀÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´Ø·¸¼Ô¶Ú¤Î¾ðÊó¡×¤È¤·¤ÆX¤ò¹¹¿·¤·¤¿¥´¥á¥¹µ¼Ô¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥È¥ì¡¼¥É»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Áª½Ð·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Ú¥é¥ë¥¿¤Î³ÍÆÀ¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¤¹¤Ç¤Ë¶ñÂÎÅª¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¸«¤é¤ì¡¢¡Ö¸ò¾Ä¤Ï°ìÃÊ¤ÈÇ®¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤Ï¡¢»³ËÜÍ³¿¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¡¢¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤È¶¯¼ÔÂ·¤¤¡£²Ã¤¨¤Æº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ä¥¨¥á¥Ã¥È¡¦¥·¡¼¥Ï¥ó¤é¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥ÈÅê¼ê¤â¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¿ØÍÆ¤Ïµå³¦¶þ»Ø¤À¡£¤½¤³¤Ë2·å¾¡Íø¤¬·×»»¤Ç¤¤ë¥¨¡¼¥¹µé±¦ÏÓ¤¬²Ã¤ï¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º3Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö·ê¡×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤Î°ÜÀÒ¾ðÊó¤Ï¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤È¿¶Á¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÆüÌë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØDodgers Nation¡Ù¤Î¥À¥°¡¦¥Þ¥±¥¤¥óµ¼Ô¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬»æÌÌ¾å¤É¤¦¸«¤¨¤ë¤«¤Ï°ìÅÙËº¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¤³¤¦Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏÀèÈ¯¿Ø¤ËÂç¤¤¯°ÍÂ¸¤·¤¿¡£¤À¤«¤éÈà¤é¤Ï¥ä¥Þ¥â¥È¡¢¥¹¥Í¥ë¡¢¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ò¹ó»È¤µ¤»¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤Ï³§¡¢²áµî¤Ë²¿¤«¤·¤é¤ÎÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¿Åê¼ê¤À¡£½½Ê¬¤ÊÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤ó¤À¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÊüÁ÷¶É¡ØSNY¡Ù¤Î¥À¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ö¥ê¥¢¡¼¥Îµ¼Ô¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï°ìÅÙ¤¯¤é¤¤¡¢¤É¤Ã¤«¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡ÖÈà¤é¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥¨¡¼¥¹µé¤Î4¿Í¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤¬¤¤¤Æ¡¢Èà¤é¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥í¥¦¥¡¦¥µ¥µ¥¤À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡×¤È¤Ü¤ä¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥È¥ì¡¼¥É»Ô¾ì¤ÇÀèÈ¯Åê¼ê¤ÎÊäÅ¶¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë³ÍÆÀ¤Î±½¤«¤é¤âÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤â¿Ô¤¤Ì¶¯²½¤Ø¤ÎÍß¡£¤½¤ÎµåÃÄ¤Î»ÑÀª¤âÈà¤é¤¬¶¯¼Ô¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë½ê°Ê¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]