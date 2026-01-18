1月12日、これまで年齢非公表だったクリエイターのしなこ（29）がXで《もうバレてるので言いますが笑、私は3月で30歳になります。笑》と年齢を公表し、話題となった。

芸能界には、実年齢を聞いて驚くほど若く見える人が多い。一方で自身のイメージを守るためなど、さまざまな理由であえて年齢を非公表にしているタレントもいる。

たとえば中川翔子は「年齢はただの数字」として、その数字に捉われない活動をするため、2022年12月21日に年齢を非公表にすると宣言した。また、ミュージシャンでタレントの“あのちゃん”ことあのはアイドルグループに所属していた際、メンバー全員が年齢非公表だったため、現在も公開しないままとなっている。

そこで本誌はWEBアンケートツール「Freeasy」にて、20〜60代の男女500人を対象に「実は年齢非公表と知って驚いた芸能人」についてアンケート調査を実施した。

第3位は役者として独自の信念を持つ吉田羊。

舞台女優としてデビューし、2014年に『HERO』（フジテレビ系）の第2シーズンに出演したことで脚光を浴びた吉田。長い下積み時代を経て、『ラストマン-全盲の捜査官-』（TBS系）の凛々しい刑事役や、『妻、小学生になる。』（TBS系）の悩める母親役など、幅広い役柄をこなす表現力を培ってきた。

吉田は“キャスティングの際に、実年齢で決めてほしくない”として年齢を非公表にしている。先入観なく演技だけで判断してもらいたいという、役者としての信念の表れなのだろう。

《キレイで年齢でデメリットはなさそうなのにと思って》

《女優に年齢はあまり関係ないと思うから》

《いつまでも変わらないから》

《女優さんにしては珍しい》

第2位は、かわいらしいイメージと豊富な知識のギャップがあるさかなクン。

さまざまなアルバイトを経てイラストレーターとなり、魚類への造詣の深さが評価され、東京海洋大学名誉博士を授与されたという異色の経歴を持つさかなクン。ハコフグの帽子を被ったかわいらしい見た目に反して、2012年には「海洋立国推進功労者」として内閣総理大臣賞を受賞するなど、海洋学の分野でも注目される人物だ。

さかなクンは自身の年齢について「成魚」だと語っている。一方でドランクドラゴンの鈴木拓（50）と同級生であることは明かしていた。あくまで「年齢不詳」にこだわる理由は不明だが、「さかなクン」というキャラクターの世界を守り続けているからなのかもしれない。

《子供のころの写真とか話とかしているから、年齢公表していると思っていた》

《魚に詳しく、隠し事があまりないような性格だと思っていたから》

《一見、若く見えるが魚に関しての知識が豊富で本当は年齢が高いのかもしれないと思う》

《年齢を隠さなそうな人柄だから》

第1位は独自の世界を作り上げてきたデーモン閣下。

デーモン閣下はロックバンド「聖飢魔II」のボーカリストとしてデビューし、今年で41周年を迎える。相撲好きで知られ『NHK大相撲中継』の解説を務めるなど、本人曰く「悪魔」でありながら人間文化にも造詣が深い。

そんなデーモン閣下だが、悪魔年齢では「10万63歳」と語っており、人間換算すると63歳だ。事実上年齢を公表しているような気もするが、アンケートではデーモン閣下の設定に乗っかったコメントが多く寄せられた。ファンと一緒に作り上げてきた独特の世界観は、もはや深く詮索する方が野暮なようだ。

《10万とプラスアルファのプラスアルファ部分を実年齢として公表していると思っていた》

《10万何歳って言ってるから》

《10万何とか歳と称しており、みえみえだが面白い》

《悪魔の年齢を知りたい》