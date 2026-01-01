ラ・リーガ 25/26の第20節 レアル・マドリードとレバンテの試合が、1月17日22:00にサンティアゴ・ベルナベウにて行われた。

レアル・マドリードはビニシウス・ジュニオール（FW）、キリアン・エムバペ（FW）、ゴンサロ ガルシア・トーレス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレバンテはエタ・エヨング（MF）、イバン・ロメロ（FW）、カルロス・アルバレス（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

レアル・マドリードは後半の頭から2人が交代。ゴンサロ ガルシア・トーレス（FW）、エドゥアルド・カマビンガ（MF）に代わりフランコ・マスタントゥオノ（MF）、アルダ・ギュレル（MF）がピッチに入る。

58分に試合が動く。レアル・マドリードのキリアン・エムバペ（FW）がPKを決めてレアル・マドリードが先制。

61分、レアル・マドリードが選手交代を行う。ディーン・ハイセン（DF）からダニ・セバリョス（MF）に交代した。

65分レアル・マドリードが追加点。アルダ・ギュレル（MF）のアシストからラウル・アセンシオ（DF）がヘディングシュートで2-0。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、レアル・マドリードが2-0で勝利した。

なお、レアル・マドリードは31分にオルリアン・チュアメニ（MF）、43分にゴンサロ ガルシア・トーレス（FW）に、またレバンテは17分にウナイ・ベンセドル（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-18 00:00:15 更新