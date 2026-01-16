近年、「0円カット」ができるアプリが登場し注目されています。なぜアプリを利用することで、無料で散髪してもらうことができるのでしょうか。実際に利用しても、問題はないのでしょうか。美容室「Grace Avenue」（東京都港区）サロンマネジャーで美容師の原木佳祐さんに聞きました。

美容師がアプリを通じて技術向上につなげることができる

Q.2025年に中高年を中心に、0円カットができるアプリの利用者が増えていると報道されました。実際に美容師業界でも、こうしたアプリは注目されているのでしょうか。

原木さん「0円カットができるアプリは、美容師とカットモデルをマッチングさせるアプリサービスのことですね。カットモデル料金で利用できるメリットがありますし、美容師側も街中で声をかける必要がないということもあり、カットモデルと美容師の双方の利用者が増えている印象がありますね。施術の内容はカットだけに限らず、カラーやパーマなどのモデルもありますし、他にもネイルやまつ毛エクステなど、幅広い施術内容に対応していることが大きな特徴です。

また、登録している美容師もアシスタントからスタイリストまで幅広く、技術練習はもちろん、集客や発信を目的として利用しているケースも少なくありません。オンラインですべて完結できてしまうという点が、お互いにとってニーズが高まっているのが注目されている大きな要因の一つではないでしょうか」

Q.美容室が「0円カット」のアプリに登録するメリットについて、詳しく教えてください。無料で散髪をすることで、本当にメリットはあるのでしょうか。

原木さん「先ほども少しお話ししましたが、カットモデルを探す手間ですとか、技術向上のトレーニングにかかる時間や費用を大幅に削減できるという点が一番メリットになるかと思います。髪質や骨格は人によって千差万別なので、多くのカットモデルを通じて実際の人の髪を施術することは、効率良く技術向上を目指すためには非常に重要なことなんですよね。

また、モデルの人との交渉次第にはなりますが、美容師自身の施術事例をSNSやウェブサイト、動画サイトなどに掲載することができます。これによって、集客、発信を同時に行えるということにつながるわけですね」

Q.客が「0円カット」のアプリを使用する際の注意点はありますか。例えば、髪形に関して、自分の要望が受け入れられないケースもあるのでしょうか。

原木さん「カットモデルとして利用していただく際に、美容室側があらかじめ条件を提示しているケースも少なくありません。よくある例ですと、『スタイルチェンジの施術例を見せるためにカットは5センチ以上』『通常営業が終わった後の時間に来てもらう』『SNSや動画サイトに施術中の様子や完成時のスタイルをアップしてもよい人限定』などがありますね。

ですから、必ずしも希望通りの施術ができるわけではないということもあるため、アプリを通じて利用する際に事前に条件の確認はしっかり行っていただくと良いかと思います。

また、これもよくあるパターンなのですが、無料なのはカットの施術だけで、カラーやパーマなどの施術も同時に行う場合、材料費として一部費用がかかるケースもあります。この辺りの条件も、トラブルにならないよう事前にしっかりと確認していただくと良いでしょう」

0円カットのアプリは、スキル向上を目指す美容師とアプリユーザーをマッチングさせることが可能で、ユーザーにとっては格安もしくは0円でさまざまな施術を受けることができるのが魅力のようです。カットモデルと同じように技術練習としての側面もあることから、条件が事前に提示されている場合もあるため、アプリの利用時はチェックしておきましょう。