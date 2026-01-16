『TRIGUN STARGAZE』第2話「Unforgiven」あらすじ＆先行カット公開！
1月10日（土）23：00からの放送開始となる、シリーズ最終章『TRIGUN STARGAZE』。第2話のあらすじと先行カットが公開された。また、第1話のビジュアルコメンタリー映像が1月17日（土）正午プレミア公開される。
1995年〜2007年にわたり連載された内藤泰弘による人気ガンアクションコミック『トライガン』。砂漠の星 ノーマンズランドを舞台とした壮大で作りこまれた世界観と、主人公・ヴァッシュが紡ぎだす己の運命へと立ち向かう戦いと葛藤は、今なお世界中で愛されている。
そんな不朽の名作が、アニメスタジオ「オレンジ」と各界のエキスパートたちにより、『TRIGUN STAMPEDE』として再始動。新生・トライガンとして世に放たれた。最新の3DCG技術を用い、細部まで作りこまれた圧倒的な映像美、TVアニメとは思えない熱量・スケールで描かれ、作品ファンだけでなく、多くのアニメファンをうならせた。
そして待望のシリーズ最終章『TRIGUN STARGAZE』がいよいよ2026年1月に放送決定。世界を巻き込み街ひとつまるごと壊滅状態に追い込んだ＜ロスト・ジュライ＞から2年半後の世界。不殺を誓ったガンマン「ヴァッシュ・ザ・スタンピード」と人類の殲滅をもくろむヴァッシュの兄「ミリオンズ・ナイヴズ」との最後の戦いがついにアニメーションで描かれる。
2025年3月に『TRIGUN STARGAZE』のティザービジュアルが公開されると、SNSでは【トライガン】、キャッチコピー【生きて、苦しめ。】がトレンド入り。日本国内のみならず、海外でもシリーズ最終章の幕開けに大きな盛り上がりを見せている。
そして、この度1月17日（土）23時より放送開始する第2話のあらすじ・場面写真が 公開された。
＜第2話「Unforgiven」あらすじ＞
約150年前の宇宙移民船団墜落事件＜ビッグ・フォール＞以来、ヴァッシュが青年時代を過ごした元移民船3番艦・通称 ”ホーム” 。そのホームが突如何者かの襲撃を受け、あっという間に支配されてしまった。ホームに住む少女・ジェシカは仲間たちからヴァッシュを連れてくる使命を託され、ヴァッシュの義手に仕込まれている発信機を頼りに儒來郊外の町でホッパードという男と出会う。彼は、記憶を失い虚ろな瞳をしたエリクスという青年を保護していた。
＞＞＞第2話先行カットをすべてチェック！（写真8点）
そして、松岡禎丞、あんどうさくら、綾森千夏が出演する、第1話のビジュアルコメンタリー映像が1月17日（土）正午にプレミア公開される。
TOHO animation YouTubeチャンネルの登録者数400万人突破を記念して行われてるビジュアルコメンタリー企画第2弾として、『TRIGUN STARGAZE』第1話「Wandering Days」の公開が決定。ヴァッシュ・ザ・スタンピード役 松岡禎丞、メリル・ストライフ役あんどうさくら、ミリィ・トンプソン役 綾森千夏と一緒に、放送されたばかりの第1話を楽しもう。
（C） 2026 内藤泰弘・少年画報社／「TRIGUN STARGAZE」製作委員会
＞＞＞第2話先行カットをすべてチェック！（写真8点）
