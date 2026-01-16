Æî¶ËÀ¸¤Þ¤ì¤Î¿Í¤¬11¿Í¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£¤É¤ó¤ÊÍýÍ³¤Ç¡©
Æî¶Ë¤Ï¡¢¿Í¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤¸·¤·¤¤´Ä¶¤Ç¤¹¡£
¥ª¥¥¢¥ß¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢É¹ÅÀ²¼¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤âÀ¸¤¤é¤ì¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¥Ú¥ó¥®¥ó¤ä¥¢¥¶¥é¥·¡¢¥¯¥¸¥é¤È¤¤¤Ã¤¿¸Â¤é¤ì¤¿À¸Êª¤¬À¸Â©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤é¤À¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë²÷Å¬¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ú¥ó¥®¥ó¤Ê¤ó¤«¡¢ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡ÊÈà¤é¤¬¤½¤ì¤òÂçÊÑ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ë¡£
¤½¤ó¤ÊÆî¶Ë¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢µ¤·Ú¤Ë¤ÏÆ§¤ßÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ç½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¼Â¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢11¿Í¤¬Æî¶Ë¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡© ¹ñÀÒ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¡© ¤¤¤ÄÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¡©
²Ê³Ø¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖIFLScience¡×¤¬¡¢¤½¤Îµ¿Ìä¤ò¤Ò¤â¤È¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æî¶Ë¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤é¡¢¹ñÀÒ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
À¤³¦¤Ë¤Ï¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤¿¾ì½ê¡×¤Ç¹ñÀÒ¤¬·è¤Þ¤ë¹ñ¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤¬Æî¶Ë¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
·ã¥ì¥¢¤Ê¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡ÖÆî¶Ë¿Í¡×¤òÌ¾¾è¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤Ä¤¤ÁÛÁü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¼Â¤Ï¤³¤Îµ¿Ìä¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¸½¼ÂÅª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤·¤¿¡£1970Ç¯Âå¤«¤é80Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢°ìÉô¤Î¹ñ¡¹¤Ï¡ÖÆî¶Ë¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿Í´Ö¤¬ÎÎÍ¸¢¤Î¼çÄ¥¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢ËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤ÂçÎ¦¡×¤ÏÃ¯¤Î¤â¤Î¡©
Æî¶Ë¤Ï¡¢Àè½»¤Î¿ÍÎà¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤Í£°ì¤ÎÂçÎ¦¤Ç¤¹¡£¶Ë´¨¡¢¶¯É÷¡¢´í¸±¤Ê³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¤³¤Î¾ì½ê¤Ï¡¢¿Í¤¬½»¤à¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â²á¹ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¿¢Ì±ÃÏ¼çµÁ¤ÈÃµ¸¡¤Î»þÂå¤À¤Ã¤¿19À¤µª°Ê¹ß¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñ¤¬¤³¤ÎÉ¹¤ÎÂçÃÏ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¡¢¤³¤¦¤·¤¿¶ÛÄ¥¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë·ë¤Ð¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢1959Ç¯¤ÎÆî¶Ë¾òÌó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾òÌó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎÎÍ¸¢¼çÄ¥¤ÏÅà·ë¤µ¤ì¡¢Æî¶Ë¤Ï¡ÖÊ¿ÏÂÅª¤Ê²Ê³Ø¸¦µæ¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Î¾ì½ê¡×¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Æî¶Ë¤Ë¶á¤¤¹ñ¡¹¡¢ÆÃ¤Ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤ä¥Á¥ê¤Ê¤É¤Ï¡¢¶¯¤¤´Ø¿´¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤³¤½¤¬ºÇ¤âÀµÅö¤Ê¸¢Íø¤ò»ý¤Ä¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
½Ð»º¤·¤¿¤éÎÎÅÚ¤ò¼çÄ¥¤Ç¤¤ë¤Î¤«
1970Ç¯Âå¸åÈ¾¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ï·³»öÆÈºÛÀ¯¸¢²¼¤Ë¤¢¤ê¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ËÌöµ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¹Í¤¨½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢Æî¶Ë¤Ç¿Í¤òÀ¸¤Þ¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤Ç¤¹¡£
1977Ç¯Ëö¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢Î×·î´Ö¶á¤Î½÷À¤ò½Ð»º¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ËÆî¶Ë¤Î´ðÃÏ¤Ø¶õÍ¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ1978Ç¯1·î7Æü¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Î¥¨¥¹¥Ú¥é¥ó¥µ´ðÃÏ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥¨¥ß¥ê¥ª¡¦¥Þ¥ë¥³¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï¡¢µÏ¿¾å½é¤á¤ÆÆî¶Ë¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿ÍÎà¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¡¢Æî¶Ë¤Ç¤Ï¹ç·×11¿Í¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤«¥Á¥ê¤ÎÎ¾¿Æ¤ò»ý¤Ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤¦¤·¤¿»î¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤ä¥Á¥ê¤¬Æî¶Ë¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¿¢Ì±ÃÏ¤äÎÎÅÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ë¡Åª¤Ê±Æ¶Á¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¹ñºÝË¡¾å¡¢Æî¶Ë¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¹ñÀÒ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢11¿Í¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÏÁ´°÷¡¢Î¾¿Æ¤Î¹ñÀÒ¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¤À¤±¡£¤Þ¤¿¡¢´í¸±¤Ê´ðÃÏ¤ËÇ¥ÉØ¤òÁ÷¤ê¹þ¤à¹Ô°Ù¤Ï¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤«¤é¸«¤Æ¤âÀâÆÀÎÏ¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤¦¤·¤¿»î¤ß¤Ï1985Ç¯¤¬ºÇ¸å¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Æî¶Ë¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿11¿Í¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÏÌµ»ö¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÊì»Ò¶¦¤ËËÜ¹ñ¤ËÌá¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÂ¾¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÍÄÃÕ±à¤ä³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Æî¶ËÀ¸¤Þ¤ì¤È¤¤¤¦ÍúÎò¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¥Ñ¥ó¥Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Soure:IFLScience