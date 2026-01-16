±§Ìî¾»Ëá¡¢¡É¥²¡¼¥Þ¡¼¤¹¤®¤ë»äÀ¸³è¡É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤ÈKis-My-Ft2¤ÎÆ£¥öÃ«ÂÀÊå¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡¢TBS·Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ØA-Studio¡Ü¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å11¡§00¡Ë¤¬¡¢16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡¦±§Ìî¾»Ëá¡£2024Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤Æ¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢¸½ºß¡¢±§Ìî¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¡ÖIce Brave £²¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»äÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿±§Ìî¾»Ëá
¡¡¡ÖIce Brave 2¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë±§Ìî¤Ï¡¢¼«¤é½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÎÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë½Ð±é¤ò¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤¿ÍýÍ³¡É¤ä¡ÈËÜÅÄ¿¿ÑÛ¤È¤ÎÎý½¬Ãæ¤Ëµ¯¤¤¿¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡É¤Ê¤É¤¬ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡ÖIce Brave2¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëµÈÌî¹¸Ê¿¡¢ÃæÌîÍÔ»Ê¡¢¶ûÅÄ°ì¼ù¡¢º´Æ£Í³´ð¤Ë¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤ÈÆ£¥öÃ«ÂÀÊå¤¬¼èºà¤ò´º¹Ô¡£¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¤Î¡Ö¥²¡¼¥à¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤Ë±§Ìî¤Ï¡Ö¸½ÌòÃæ¤âÂç²ñÄ¾Á°¤Þ¤Ç¥²¡¼¥à¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¥¹¥±¡¼¥È¤¬Ãæ¿´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥²¡¼¥à¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥²¡¼¥Þ¡¼²á¤®¤ë°ìÌÌ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£Ê¿¾»¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ºÝ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤âÁ°Æü¤Ë¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤ê¤¹¤®¤Æ²ñ¸«Ãæ¤Ë¿²Íî¤Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾×·â±ÇÁü¤òÂç¸ø³«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡È¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤¬¥Þ¥¹¥È¡É¡È¥²¡¼¥à¤Îµ¤Ê¬Å¾´¹¤È¤·¤Æ¥¹¥±¡¼¥È¤ò³ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¸ì¤ë¤Û¤É¥²¡¼¥à¤Ø¤Î°¦¤¬À¨¤¹¤®¤ë±§Ìî¤¬¥¹¥±¡¼¥È¤ò»Ï¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÀõÅÄ¿¿±û¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Äï¡¦±§Ìî¼ù¤Ë¤âÄáÉÓ¤ÈÆ£¥öÃ«¤¬¼èºà¡£¸½ºß¡¢¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼ÀìÌç³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ù¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¥²¡¼¥à¤ÎÏÃ¤·¤«¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢·»¤¬¤É¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö·»¤¬°úÂà¤¹¤ë»þ¤â¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¡×¤È·»Äï¤ÎÆÈÆÃ¤Êµ÷Î¥´¶¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·»Äï¤²¤ó¤«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¸·¤·¤«¤Ã¤¿Êì¿Æ¤«¤é¡È¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÊýË¡¡É¤ÇÅÜ¤é¤ì¤¿Çú¾Ð¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢2011Ç¯¤ËÂ¤òÈèÏ«¹üÀÞ¤·¤¿»þ¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤Î¶ìÇº¤â¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Æ£¥öÃ«¤ÏÃçÎÉ¤·¤Î¥×¥í¥²¡¼¥Þ¡¼¡¢kept¤È¤Ñ¤»¤ê¤Þ¤ó¤Ë¤â¼èºà¤ò´º¹Ô¡££²¿Í¤«¤é¡Ö¥²¡¼¥àÈ´¤¤ÇÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÇÍ§Ã£¤¬¤Û¤Ü¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¼èºà¤ÇÊ¹¤«¤ì¤Æ¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿Í¤ÎÏÃ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¶ì¼ê¡×¡ÖÍ§Ã£¤È¤ÎÃúÅÙ¤¤¤¤µ÷Î¥´¶¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É±§Ìî¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
