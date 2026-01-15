この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

あべのハルカス展望台でプロジェクションマッピング「もしも大阪が宇宙に迷い込んだら」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

あべのハルカス（大阪市阿倍野区）の展望台「ハルカス300」で現在、イマーシブプロジェクションマッピングイベント「もしも大阪が宇宙に迷い込んだら」が開催されている。



「もしも地球が月に近づいたら」「もしもブラックホールが大阪の街に現れたら」など、宇宙にまつわる“もしも”をテーマにした映像を、60階「天上回廊」のガラス面や床面などに投影する。同イベントでは、文学データに基づいて「自分にぴったりの惑星」を診断し、その結果を58階「天空庭園」のツインタワーに映し出す「惑星診断」も実施している。



開催時間は18時～22時（2月12日～3月29日は18時30分～、3月30日～4月23日は19時～）。観覧無料（入場料要）。4月23日まで。