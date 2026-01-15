·îÎ¢Â¦¤ÎµðÂç¾×ÆÍ¡¢¥Þ¥ó¥È¥ë¤ÎÁÈÀ®¤Ë±Æ¶Á¡¡Ãæ¹ñ¡ÖÕÃÕ®6¹æ¡×»îÎÁÊ¬ÀÏ¤ÇÈ½ÌÀ
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ1·î15Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢·îÃµººµ¡¡ÖÕÃÕ®6¹æ¡×¤¬·î¤ÎÎ¢Â¦¤«¤é»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿ÅÚ¾í»îÎÁ¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢µðÂçð¨ÀÐ¡Ê¤¤¤ó¤»¤¡Ë¤Î¾×ÆÍ¤¬·îÆâÉô¤Î²½³ØÅªÀ¼Á¤òÊÑ¤¨¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈ¯¸«¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¾×ÆÍ¤¬·î¤Î¿Ê²½¤ËÍ¿¤¨¤¿±Æ¶Á¤òÍý²ò¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢·îÌÌ¤ÎÉ½Â¦¤ÈÎ¢Â¦¤Î¡ÖÆóÊ¬À¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÈóÂÐ¾ÎÀ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¤«¤ò²òÌÀ¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢½ÅÍ×¤Ê¼ê¤¬¤«¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡·î¤ÎÃÂÀ¸°Ê¹ß¡¢¾®ÏÇÀ±¤Î¾×ÆÍ¤Ï·îÌÌ¤ËÌµ¿ô¤Î¥¯¥ì¡¼¥¿¡¼¤äËßÃÏ¤ò»Ä¤·¡¢ÃÏ·Á¤ä²½³ØÁÈÀ®¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢½é´ü¤Ëµ¯¤¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê¾×ÆÍ¤¬¡¢·î¤Î¿¼Éô¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ë²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2024Ç¯¤ËÕÃÕ®6¹æ¤¬·îºÇÂç¤Î¾×ÆÍËßÃÏ¤Ç¤¢¤ëÆî¶Ë¥¨¥¤¥È¥±¥óËßÃÏ¤ÇºÎ¼è¤·¤¿»îÎÁ¤Ï¡¢¤³¤Îµ¿Ìä¤ò²ò¤¯¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤ÊÊª¾Ú¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ²Ê³Ø±¡ÃÏ¼Á¡¦ÃÏµåÊªÍý¸¦µæ½ê¤ÎÅÄ¹±¼¡¡Ê¤Ç¤ó¡¦¤³¤¦¤¸¡Ë»áÎ¨¤¤¤ë¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ïº£²ó¡¢ÕÃÕ®6¹æ¤¬»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¸¼Éð´ä¤ÎÎ³»Ò¤ËÂÐ¤·¡¢¹âÀºÅÙ¤Î¥«¥ê¥¦¥àÆ±°ÌÂÎÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢·î¤ÎÉ½Â¦¤ÇºÎ¼è¤µ¤ì¤¿¸¼Éð´ä¤ÈÈæ¤Ù¡¢Æ±°ÌÂÎ¤ÎÈæÎ¨¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¥ê¥¦¥à¤ä°¡±ô¡¢¥¬¥ê¥¦¥à¤È¤¤¤Ã¤¿ÃæÄøÅÙ¤Î´øÈ¯À¸µÁÇ¤Ï¡¢¹â²¹´Ä¶²¼¤Ç´øÈ¯¤äÊ¬Î±¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¡£¾×ÆÍ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤ë½Ö´ÖÅª¤Ê¹â²¹¡¦¹â°µ¤Î²áÄø¤Ç¤Ï¡¢·Ú¤¤Æ±°ÌÂÎ¤¬Í¥ÀèÅª¤ËÊü½Ð¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±°ÌÂÎÁÈÀ®¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢¾×ÆÍ¤¬·î¤Î¥Þ¥ó¥È¥ë¤òÊÑ²½¤µ¤»¤¿¤³¤È¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£Æ±°ÌÂÎÁÈÀ®¤Ï¡¢¸ÄÂÎ¤ò¼±ÊÌ¤¹¤ë»ØÌæ¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¾×ÆÍ»þ¤Î²¹ÅÙ¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢Êª¼Á¤Îµ¯¸»¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¹îÌÀ¤ËµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿´øÈ¯À¸µÁÇ¤Î¾Ã¼º¤¬¡¢·îÎ¢Â¦¤Î¿¼Éô¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þ¥°¥Þ¤Î·ÁÀ®¤ä²Ð»³³èÆ°¤òÍÞÀ©¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢·î¤ÎÉ½Â¦¤ÈÎ¢Â¦¤Ç°Û¤Ê¤ëÃÏ¼Á¿Ê²½¤¬¸«¤é¤ì¤ëÍýÍ³¤ò¹Í¤¨¤ë¾å¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¦µæÀ®²Ì¤ÏËÌµþ»þ´Ö1·î13Æü¡¢¹ñºÝ³Ø½Ñ»ï¡ÖÊÆ¹ñ²Ê³Ø¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼µªÍ×¡ÊPNAS¡Ë¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£