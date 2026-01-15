º´²ì´Ø²ÐºÒ¤«¤é2¤«·î¡¢¸øÈñ²òÂÎ»Ï¤Þ¤ë¡¡170Åï¤¬ÂÐ¾Ý¡ÖÉü¶½¤ØÂè°ìÊâ¡× ÂçÊ¬»Ô
ÂçÊ¬»Ôº´²ì´Ø¤ÎÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤ÎÈ¯À¸¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯2¤«·î¡£ÈïºÒ¤·¤¿ÃÏ°è¤Ç¤Ï¾ÆÂ»¤·¤¿·úÊª¤Î¸øÈñ¤Ë¤è¤ë²òÂÎºî¶È¤¬15Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸øÈñ¤Ë¤è¤ë²òÂÎ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¡ÖÁ´²õ¡×¤ä¡ÖÈ¾²õ¡×¤Ê¤É¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤¿·úÊª¤Ç¡¢»Ô¤¬Ìµ½þ¤Ç²òÂÎ¤·¤Þ¤¹¡£ÈïºÒÃÏ°è¤Î¤¦¤Á¡¢ÅÄÃæÃÏ¶è¤Ç¤Ï»Ô¤Î°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±¤¿¶È¼Ô¤¬µù¶ñ¤ò°·¤¦È¬Ä¬¹©¶È¤Ç¤¬¤ì¤¤ÎÅ±µîºî¶È¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÅÄÃæ3¶è¡¦»³ÅÄÆó»°É×¶èÄ¹¡Ë¡Ö¸øÈñ²òÂÎ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤ÆÂè°ìÊâ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤È¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤È¸À¤¨¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£½»Ì±¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÈïºÒ¤µ¤ì¤¿Êý¡¹¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢Á°¤Ë¤Ï¿Ê¤â¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸øÈñ²òÂÎ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤ª¤è¤½170Åï¤Ç¡¢14Æü»þÅÀ¤Ç52·ï¤Î¿½ÀÁ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¶³¦¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬72¶è²è¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤Á13¶è²è¤Ï½êÍ¼Ô¤¬¤ï¤«¤é¤º¡¢¹©»ö¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë»Ô¤¬Ä´ºº¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÂçÊ¬»Ô´Ä¶ÉôÇÑ´þÊªÂÐºö²Ý¡¦¹â²°½¤»Ê¤µ¤ó¡Ë¡Ö»ÔÆ»ÅÄÃæÀþ±è¤¤¤ÎÈïºÒ²È²°¤«¤é²òÂÎÅ±µîºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Éü¶½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢°ìÆü¤âÁá¤¯¤¬¤ì¤¤Î½èÍý¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¡×
»Ô¤Ï2·î27Æü¤Þ¤Ç¸øÈñ²òÂÎ¤Î¿½ÀÁ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢11·î¤Þ¤Ç¤Ëºî¶È¤Î´°Î»¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£