¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×Äö¥·¥ó¥¸Ìò¡¦½ïÊý·ÃÈþ¡¢°ÃÌî½¨ÌÀ´ÆÆÄ¤È¤ÎÈëÏÃ¸ì¤ë

À¼Í¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î½ïÊý·ÃÈþ¤¬¡¢1·î9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖSHIBUYA ANIME BASE¡×¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×Äö¥·¥ó¥¸Ìò¤ò±é¤¸¤¿ºÝ¡¢¡ÈÍ£°ì¤ÎÍý²ò¼Ô¡É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ÃÌî½¨ÌÀ´ÆÆÄ¤È¤Îµ®½Å¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢½ïÊý¤¬2025Ç¯12·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤ËÀøÆþ¤·¡¢ÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£Î¾¿Æ¤¬¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú²È¤È¤¤¤¦´Ä¶¤Ç°é¤Á¡¢±ï¤¢¤Ã¤Æ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÇÐÍ¥¤ò»Ö¤·¤¿½ïÊý¤Ï¡¢¹ø¤òÄË¤á¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀ¼Í¥¤Ø¤ÈÅ¾¿È¤·¤¿¡£
1992Ç¯¤Ë¥¢¥Ë¥á¡ÖÍ©¡ùÍ·¡ùÇò½ñ¡×¤ÎÂ¢ÇÏÌò¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢1994Ç¯¤Ë¤Ï²Î¼ê³èÆ°¤ò³«»Ï¡£1995Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×¤ÎÄö¥·¥ó¥¸Ìò¤ò±é¤¸¡¢¥¥ã¥ê¥¢ºÇÂç¤ÎÅ¾µ¡¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡Ö¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö»Ä¹ó¤ÊÅ·»È¤Î¥Æ¡¼¥¼¡×¤òÈäÏª¡£´ÖÁÕ¤Ç¤ÏÄö¥·¥ó¥¸¤ÎÀ¼¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
±é¤¸¤ë¾å¤Ç¤Î¶ìÇº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ïÊý¤Ï¡Ö14ºÐ¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢14ºÐ¤Î¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤ò¼º¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¤½¤ì¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤«¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¤½¤ó¤Ê½ïÊý¤Î¶ìÇº¤òÍ£°ìÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢°ÃÌî½¨ÌÀ´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
°½ÇÈ¥ì¥¤¤ò½õ¤±¤Ë¹Ô¤¯¥·¡¼¥ó¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¸å¡¢Èè¤ì²Ì¤Æ¤Æ¾²¤Ë¤Ø¤¿¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿½ïÊý¤Î¤â¤È¤Ø°ÃÌî´ÆÆÄ¤¬¶î¤±´ó¤ê¡¢¡Ö14ºÐ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤º¤Ã¤È»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤½¤Î»ÑÀª¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¡£½ïÊý¤Ï¡Ö°ÃÌî¤µ¤ó¤À¤±¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö°ÃÌî´ÆÆÄ¤ÏÅö»þ¤âº£¤â¡È¥é¥¤¥Ö´¶¡É¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¿Í¡£¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤Ï¡¢´Ø¤ï¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë½ïÊý¡£ºîÉÊ¤Ë·ü¤±¤¿ÁÛ¤¤¤ä¡¢°ÃÌî´ÆÆÄ¤È¤Î¿¼¤¤å«¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
