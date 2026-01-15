·ë²Ì¤Ç¤ÌÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¡Ö»ä¤¬ÀÕÇ¤¤ò¤È¤ë¡×¡¡¸µGM¤¬ÌÀ¤«¤¹Î¢ÏÃ¡ÄÉÔ°ÂÊ§¿¡¤·¤¿¡ÈÅÁÀâ¤Î»Ï¤Þ¤ê¡É
¸µ¥¨·³GM¤Î¥¨¥×¥é¡¼»á¤¬ÂçÃ«¤ÎÅê¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²ó¸Ü
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¤òÀÊ´¬¤¹¤ë¡ÈÂçÃ«æÆÊ¿ÅÁÀâ¡É¤â¡¢»Ï¤Þ¤ê¤ÏÉÔ°Â¤È¶ÛÄ¥¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£¸µ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹GM¤Ç¸½ºß¤Ï¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤ÎÆÃÊÌ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¨¥×¥é¡¼»á¤¬¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ÆþÃÄÅö»þ¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÈäÏª¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¡È¥Ù¡¼¥ë¡É¤òÃ¦¤°Á°¤Ï¡Ö¿´Â¡¤¬¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡7Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡Ë¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿MLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÈÖÁÈ¡ÖMLB¥È¥¥¥Ê¥¤¥È¡×¤Ë¥¨¥×¥é¡¼»á¤¬½Ð±é¡£ÂçÃ«¤¬¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¡¢2018Ç¯¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤ÎÎý½¬»î¹ç¤ä¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï³«Ëë¥á¥¸¥ã¡¼Æþ¤ê¤µ¤»¤ë¤«µÄÏÀ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¥³¡¼¥Á¿Ø¤ä¼óÇ¾¿Ø¤«¤é¡ØÈà¤Ï¡ÊMLB¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡Ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡©¡¡³«Ëë¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤Ç¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»á¤Ï¡Ö¤½¤Î°Õ¸«¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¿É¤«¤Ã¤¿¤Í¡£µÄÏÀ¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¡ÊÁÇÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡×¤È²ó¸Ü¡£¤½¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿ÍâÆü¤ËÆ±»á¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò½¸¤á¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¤³¤ÎÏÃÂê¤ËÏ«ÎÏ¤òÈñ¤ä¤¹¤Î¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¡£¤³¤Î»Ò¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ì¤ë¡£·ë²Ì¤¬¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤¬ÀÕÇ¤¤ò¤È¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿ÂçÃ«¤ÎÅê¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°Æü¤Î2018Ç¯3·î31Æü¡ÊÆ±4·î1Æü¡Ë¡¢Æ±»á¤ÏÂçÃ«¤ÎÎ¾¿Æ¤¬Çñ¤Þ¤ë¥Û¥Æ¥ë¤òË¬¤ì¤¿¡£¼ÂÀï¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤ËÊì¤Î²ÃÂå»Ò¤µ¤ó¤Ï¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¡Ë¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥Þ¥ë¥É¥Ê¡¼¥É¤¬Êá¼ê¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£Èà¤Ï¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤¹¡£½éµå¤ÎÂ®µå¤¬¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÃ¥¤Ã¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿´ÇÛÌµÍÑ¤Ç¤¹¡£Èà¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£²÷Åê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤ò½Ð¤¿½Ö´Ö¡¢»ä¤Î¿´Â¡¤¬¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤·»Ï¤á¤¿¤ó¤À¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢»ä¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡£¡Ø¥ª¡¼¥Þ¥¤¥´¥Ã¥É¡ª¡¡Èà½÷¤Ï»ä¤è¤ê¡ÊÂçÃ«¤ò¡Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡ÊÉÔ°Â¤¬ÅªÃæ¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ë¡Ù¤È¡¢»×¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡×
¡¡4·î1Æü¡ÊÆ±2Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤Î¡ÖÅê¼ê¡¦ÂçÃ«¡×¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡£ÂçÃ«¤Ï½é²ó¤ò2Ã¥»°¿¶¤Î3¼ÔËÞÂà¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¤Ê¤É¡¢6²ó3°ÂÂÇ¡¢3¼ºÅÀ¤Ç½é¾¡Íø¤òÄÏ¤ó¤À¡£¡Ö°ìÀ¸Ëº¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤è¡×¡£ÂçÃ«¤ÎÆóÅáÎ®ÅÁÀâ¤Ï¤³¤¦¤·¤¿»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë