¤À¤«¤é¾¾²°¤Ï91²¯±ß¤«¤±¤Æ¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤òÇã¤Ã¤¿¡Ä10Ç¯Á°¤«¤éŽ¢µíÐ§Î¥¤ìŽ£¤ò¿Ê¤á¤ëµÈÌî²È¤È¤Î·èÄêÅª¤Êº¹
¢£ÃÍ¾å¤²¤«°ÂÇä¤ê¤«¡¢500±ß¤ÎÊÉ¤¬Ç÷¤ë
¤â¤Ï¤ä¡ÖµíÐ§¤Ò¤È¤¹¤¸¡û¡ûÇ¯¡×¤Î»þÂå¤Ï¡¢½ª¤ï¤ê¤ò¹ð¤²¤¿¤Î¤«¡©¡¡¡Ä¡ÄµíÐ§¥Á¥§¡¼¥óÂç¼ê¤¬¡¢Áê¼¡¤¤¤Ç¡Ö¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡×¤ÎÇã¼ý¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µÈÌî²ÈHD¡Ê°Ê²¼¡ÖµÈÌî²È¡×¡Ë¤Ï¡¢2016Ç¯¤Î¡Ö¤»¤¿¤¬²°¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¡Ö¤Ð¤ê嗎¡×¡Ö¥¥é¥á¥¥Î¥È¥ê¡×¤Ê¤É¤ÎÍÌ¾¥Á¥§¡¼¥ó¤ò¼¡¡¹¤È»±²¼¤Ë¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤«¤éÃÙ¤ì¤ë¤³¤È10Ç¯¡¢¾¾²°¥Õ¡¼¥º¤¬¡ÖÏ»ÎÒ¼Ë¡×¡Ö¼ËÎë¡×¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯¥¬¥ì¥Ã¥¸¡×¤Ê¤É¤òÍÊ¤¹¤ë¡Ö¾¾ÉÙ»Î¿©ÉÊ¡×¡Ê°Ê²¼¡§¾¾ÉÙ»Î¡Ë¤ò»±²¼¤Ë¼ý¤á¤¿¡£
2¼Ò¤¬ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡ÖµíÐ§¡×°Ê³°¤Ë¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¥é¡¼¥á¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢ºàÎÁ¤Î¹âÆ¤¬·ã¤·¤¤µíÐ§¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤òÈò¤±¤ë¡ÖÃ¦¡¦µíÐ§°ìËÜÂÂÇË¡¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
Âè°ìÀ¸Ì¿·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤¬21ÉÊÌÜ¤ÇÄ´¤Ù¤¿¡Ö³°¿©ÃÍ¾å¤¬¤ê¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖµíÐ§¡×¥«¥Æ¥´¥ê¤ÎÃÍ¾å¤²¤¬²áµî5Ç¯¤Ç25.1¡ó¡¦¾å°Ì3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µíÐ§¤Î¼çÌò¤Ç¤¢¤ë¥³¥á¡¦µíÆù¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö1.86ÇÜ¡×¡Ö1.41ÇÜ¡×¤â¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢Î¾¼Ò¤È¤âËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤ËÃÍ¾å¤²¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2020Ç¯¤Î»þÅÀ¤ÇµÈÌî²È¤¬387±ß¡¦¾¾²°¤¬320±ß¤À¤Ã¤¿µíÐ§¡¦µí¤á¤·¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì498±ß¡¢460±ß¤Ë¡ÊÀÇ¹þ¡¦2026Ç¯1·î»þÅÀ¡Ë¡£¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ç¡ÖµíÐ§¡¦500±ß¤ÎÊÉ¡×¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢¿´ÍýÅª¤ÊÌäÂê¤«¤éµÒÎ¥¤ì¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤í¤¦¡£ÃÍ¾å¤²¤òÁª¤Ö¤«¡¢¤ä¤»²æËý¤Î°ÂÇä¤ê¤òÁª¤Ö¤«¡Ä¡ÄµíÐ§¥Á¥§¡¼¥ó¤¬µæ¶Ë¤ÎÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢¤¹¤°¤½¤³¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¢£¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÊÉ¤Ï1000±ß
¤«¤Ä¡ÖµíÆù¡×¤È¤¤¤¦¿©¤ÙÊª¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¼Ò²ñ»ö¾ð¡¦À¯¼£¤Ê¤É¤Ë¡¢²Á³Ê¤¬¶Ë¤á¤Æ¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£¸½ºß¤ÎµíÆù¹âÆ¤â¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î´³¤Ð¤Ä¡¦»ôÎÁÉÔÂ¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤è¤ë¶ÛµÞÍ¢ÆþÀ©¸Â¡Ê¥»¡¼¥Õ¥¬¡¼¥É¡Ë¤Ë¤è¤ë´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¤Î±Æ¶Á¤Þ¤Ç¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÀ¸»º¼ÔÉÔÂ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÆùµí¤ÎÆ¬¿ô¤¬²áµî10Ç¯¤ÇºÇÄã¥¯¥é¥¹¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£µÈÌî²È¡¦¾¾²°¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥×¥ì¡¼¥È¡×¡Ê¥Ð¥éÆù¤Î°ìÉô¡Ë¤¬µíÆù¤ÎÃæ¤Ç³Ê°Â¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Æùµí¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÉÔÂ¤È¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Ä¤é¤ì¤Æ¹âÆ¤¹¤ë¤Î¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£¤¯¤ï¤¨¤Æ¡¢¤«¤Ä¤ÆÆüËÜÃæ¤òÁû¤¬¤»¤¿¡ÖBSE¡Ê¶¸µíÉÂ¡Ë¤Ë¤è¤ëµíÆù¶ØÍ¢ÁûÆ°¡×¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤¬¡¢¤¤¤Äµ¯¤¤ë¤È¤â¸Â¤é¤Ê¤¤¡£
°ìÊý¤Ç¥é¡¼¥á¥ó¤Ê¤é¡¢¾åµ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤âÃæ²Ú¤½¤Ð¡Ê¥é¡¼¥á¥ó¡Ë¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¤Ï13.5¡ó¡¢¤Û¤«¤ÎÌÍÎà¤â10¡óÁ°¸å¤È¡¢µíÐ§¤è¤ê¤ÏÃÍ¾å¤²Éý¤¬²º¤ä¤«¤À¡£¤«¤Ä¡¢ÍèÅ¹µÒ¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ï¹â¤¤¡ª¡×¤È´¶¤¸¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥é¡¼¥á¥ó1000±ß¤ÎÊÉ¡×¤Ï¡¢ÍÌ¾Å¹¤Ê¤é¤¹¤Ç¤ËÆÍÇË¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µíÐ§¤è¤ê¤â¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬ËÉÙ¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤ËÍø±×¡¦Ã±²Á¤ò¾åÀÑ¤ß¤·¤ä¤¹¤¤¡£
¢£¼ê¹¤¤¤¬¡È¥³¥á¡¦Æù¡É°ÍÂ¸¤Î¡Ö¾¾²°¡×
¤«¤Ä¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¡¢¡ÖÃÍ¾å¤¬¤ê¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ÎÂ¾¤ÎÎÁÍý¡ÊµíÐ§¡¦¥É¡¼¥Ê¥Ä¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ê¤É¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥Á¥§¡¼¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤è¤ë²ÉÀê¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£À¤´ÖÅª¤Ë¥é¡¼¥á¥ó¶È³¦¤ÏÅÝ»º¡¦ºÎ»»°²½¤Ê¤É¤ÎÅñÂÁ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÇöÍøÂ¿Çä¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤ÆÁá¡¹¤ËDX²½¡¦¾ÊÎÏ²½¤Î¤«¤®¤ê¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¿µíÐ§¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤»¤Ð¡¢Íø±×¤â³Í¤ì¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤±¤Ð¡È¶È³¦¤Î¾¡¤ÁÁÈ¡É¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¡£µíÐ§¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥é¡¼¥á¥ó¶ÈÂÖ¤Ï¡¢°Õ³°¤ÈÁÀ¤¤ÌÜ¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢»²Æþ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÈÓ¤ËÆù¤ò¤«¤±¤¿¤À¤±¤ÎµíÐ§¤¬¡¢¼Â¤Ï¡ÖÆù¤ò¼Ñ¹þ¤àÆé¤¬AI¡¿IoTµ»½Ñ¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ°ìÄê¤ÎÌ£¤ò¥¡¼¥×¡×¡ÖAI³èÍÑ¤Ç»ÅÆþ¤ì¤Î¥à¥Àºï¸º¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹©É×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ÈÁÛÁü¤¹¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£º£¤É¤¤ÎµíÐ§Å¹¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤â±þÍÑ¤¬Íø¤¯DX²½¡¦¸úÎ¨²½¤Î²ô¤Ê¤Î¤À¡£
¤Ê¤ª¾¾²°¥Õ¡¼¥º¤Î¾ì¹ç¡¢¶ÈÂÖ¤¬¤·¤Ã¤«¤êÂ¿³Ñ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÊÌ¤Ë¥é¡¼¥á¥ó¤ËÍê¤é¤º¤È¤â¡Ä¡Ä¤È»×¤¤¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¡Ö¾¾²°¡×¤ÎÄê¿©¡¦¥«¥ì¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¾¾¤Î¤ä¡×¡ÊÍÈ¤²Êª¥á¥¤¥ó¡Ë¡Ö¥Þ¥¤¥«¥ê¡¼¿©Æ²¡×¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥²°¾¾¡×¤Ê¤É¡¢¤É¤ì¤â¡Ö¥³¥á¤ÈÆù¡×¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ê¹¤¤³ä¤Ë·Ð±Ä¥ê¥¹¥¯¤¬Ê¬»¶¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢ºÎ»»°²½¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ëµí¤á¤·¤Ë¼¡¤°2ÈÖ¼ê¡¦3ÈÖ¼ê¤ÎÃì¤È¤·¤Æ¡¢¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤ò»±²¼¤Ë¼ý¤á¤¿¤Î¤À¡£
¢£¡Ö91²¯±ßÇã¼ý¡×¤«¤é´¶¤¸¤ë¾Ç¤ê
¤¿¤À¡¢¾¾²°¥Õ¡¼¥º¤Ïº£²ó¤ÎÇã¼ý¤Ë91²¯±ß¤òÅê¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö»þ²Á½ã»ñ»º¡Ü±Ä¶ÈÍø±×¤Î2¡Á5Ç¯Ê¬¤ò²Ã¤¨¤¿¶â³Û¡×¤È¤¤¤¦M¡õA¤ÎÁê¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö½ã»ñ»º41²¯±ß¡¦Ç¯´Ö±Ä¶ÈÍø±×4²¯±ß¡×¤Î¾¾ÉÙ»Î¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¤è¤¦¤À¡£¸«Êý¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡¢¾¾²°¥Õ¡¼¥º¤¬¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¹âÄÏ¤ß¤ÇÈô¤Ó¤Ä¤¤¤¿¡×¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¤È¡¢´ª¤°¤ê¤¿¤¯¤â¤Ê¤ë¡£
¤Ê¤¼¾¾²°¥Õ¡¼¥º¤Ï¡¢91²¯±ß¤ò¤Ï¤¿¤¤¤Æ¤Þ¤Ç¡¢¾¾ÉÙ»Î¤ò»±²¼¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤òÃµ¤ë¤Ù¤¯¡¢¾¾²°¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÍ£°ì¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡Ö¾¾ÂÀÏº¡×¤òË¬¤ì¤¿¡£¤¢¤Þ¤êÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤Ê¤¤Å¹Æâ¤Ç´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼«Á°¥é¡¼¥á¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ëº¤Æñ¤µ¡×¤À¡£
ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¤Ë¤¢¤ë¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡Ö¾¾ÂÀÏº ¿·½É¾®Âì¶¶ÄÌ¤êÅ¹¡×¤Ï¡¢2025Ç¯7·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¼þ°Ï¤Ë¡Ö¥é¡¼¥á¥óÆóÏº¡×¡ÖÁÏ»Ï ÌÍ²°ÉðÂ¢¡×¤Ê¤ÉÍÌ¾Å¹¤¬¤Ò¤·¤á¤¯¾®Âì¶¶¤Ë¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ½ÐÅ¹¤·¤¿¡Ö¾¾²°¥Õ¡¼¥º¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡×¤Ï¡¢³«¶ÈÅö»þ¤«¤éÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤¿¤À¡¢2026Ç¯1·î¸½ºß¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êº®¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤Ê¤¤¡£
¢£¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ®Ä¹¤è¤êÍÌ¾Å¹Çã¼ý
´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡Ö¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¡×¡Ö±ö¥é¡¼¥á¥ó¡×¡Ê730±ß¡Ë¤òÉ®¼Ô¤¬¼Â¿©¤·¤¿¸Â¤ê¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢Ë«¤á¤ëÍ×°ø¤â¤±¤Ê¤¹Í×°ø¤â¤Ê¤¤¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¡¦ÉáÄÌ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤âËþÂ´¶¤âÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¡Ö°õ¾Ý¤¬Çö¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯¡¢¤ª¤Ê¤¸¾ßÌýÌ£¤Î¡Ö¹¬³Ú±ñ¡×Ãæ²Ú¤½¤Ð¡Ê480±ß¡Ë¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Á¤é¤òÁª¤Ö¤À¤í¤¦¡£
µá¿ÍÉ¼¤Ë¡Öµí¤á¤·¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤¿Ã¯¤Ç¤âºî¤ì¤ëÄ¶¥«¥ó¥¿¥óÄ´Íý¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸úÎ¨²½¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤È¤·¤Æ¤Î¸ÄÀ¤äÌ¥ÎÏ¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
ÈþÌ£¤·¤¤¥é¡¼¥á¥ó¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¥§¡¼¥óÅ¹Å¸³«¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢ÆÃÄ§Åª¤ÊÌ£¤ä¸«¤¿ÌÜ¡ÊÎã¡§¡ÖÅ·²¼°ìÉÊ¡×¤Ê¤é¡Ö¤³¤Ã¤Æ¤ê¥¹¡¼¥×¡×¡Ë¤Ç²¿¤é¤«¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢Ç¯¤Ë²¿ÅÙ¤â¥Õ¥§¥¢¥á¥Ë¥å¡¼¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ë°¤¤µ¤»¤Ê¤¤¹©É×¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¾¾ÂÀÏº¤ÎÀ®Ä¹¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÃ¦¡¦µíÐ§¡×¤ÇÂç¤¤¯Àè¤ò±Û¤µ¤ì¡¢²¼¼ê¤ò¤¹¤ë¤ÈÂ¾¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤â¡¢º¬¤³¤½¤®µÈÌî²È¤Ë吞¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¾¾²°¥Õ¡¼¥º¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÍÌ¾Å¹¤Ç¤¢¤ë¡ÖÏ»ÎÒ¼Ë¡×¡Ö¼ËÎë¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¾¾ÉÙ»Î¤ò»±²¼¤Ë¼ý¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¿×Â®¤Ë¥é¡¼¥á¥ó¶È³¦¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ëÆ»¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¿©ºà¤ò´Þ¤á¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹âÆ¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢°ì¹ï¤âÁá¤¯¡ÖÃ¦¡¦µíÐ§¡×¡ÖÃ¦¡¦¥³¥á¤ÈÆù¡×¤ÎÆ»¶Ú¤ò¼¨¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢91²¯±ß¤È¤¤¤¦¸ü¶ø¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤Ç¤â¡¢ÉÔÆ°¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÍÊ¤¹¤ë¾¾ÉÙ»Î¤È¼ê¤òÁÈ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢£30Ç¯Á°¤Î¶µ¤¨»Ò¤È¼ê¤òÁÈ¤ó¤À
¤¿¤À¡¢¾¾²°¥Õ¡¼¥º¡ß¾¾ÉÙ»Î¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»ö¾ð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÉÔ»×µÄ¤Ê±ï¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÏ»ÎÒ¼Ë¡×¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë»°ÅÄÎËÀÆ»á¤¬¡¢¤ª¤ª¤è¤½30Ç¯Á°¤Ë¾åµþ¤·¤¿ºÝ¤Ë¶Ð¤á¤¿¤Î¤¬¡¢Åö»þ¤Î¾¾²°¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¡Ê¸ø¼°X¤è¤ê¡Ë
ÁÏ¶ÈÅö½é¤«¤é¡Ö¾¾²°¤Î¤è¤¦¤Ê²ñ¼Ò¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¡¢º£¤âÅö»þ¤Î¶µ°é¥Æ¥¥¹¥È¤òÂç»ö¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤½¤¦¤À¡£¤·¤«¤â¡¢¾¾²°¥Õ¡¼¥º¡¦¸µ¼ÒÄ¹¤ÎÎÐÀî¸»¼£»á¤¬¡¢¾¾ÉÙ»Î¤Î³ÆÅ¹¤ÇÉÑÈË¤Ë»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¡¢»°ÅÄ»á¤ÎX¤Ë¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê2025Ç¯10·î»þÅÀ¤ÇÎÐÀî»á¤Ï¡Ö¼èÄùÌò¡×¡Ë
¤Ä¤±ÌÍÊ¸²½¤ò¹¤á¤¿Î©Ìò¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¶È³¦¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤»°ÅÄ»á¤Ï¤¤¤Þ¤âÎÐÀî»á¤Ë¶µ¤¨¤òÀÁ¤¤¡¢¡Ö¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Ç°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¾¾²°¡×¡Öµí¾ÆÆùÄê¿©¡¦¤´¤í¥Á¥¡Ê¤´¤í¤´¤í¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¡Ë¤Ï¿À¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤Ð¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¾¾²°¤Ø¤Î°¦¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»°ÅÄ»á¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¾¾ÉÙ»Î¤È¾¾²°¤¬±¿Ì¿¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÉ¬Á³¤Ç¤¢¤ê¡¢±¿Ì¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¢£10Ç¯Á°¤«¤éÇã¼ý¤ò¿Ê¤á¤ë¡ÖµÈÌî²È¡×
¾¾²°¥Õ¡¼¥º¤¬¤è¤¦¤ä¤¯¡ÖµíÐ§°ìËÜÂÂÇË¡¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¡×¤ËÎÏ¤òÃí¤®»Ï¤á¤ëÃæ¡¢µÈÌî²È¤Î¥é¡¼¥á¥ó»ö¶È¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ëµ°Æ»¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö2034Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥é¡¼¥á¥óÄó¶¡¿©¿ôÀ¤³¦°ì¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡¢µÈÌî²È¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡¦Çã¼ýÀïÎ¬¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
2026Ç¯1·î¸½ºß¡¢µÈÌî²È¤Ï°Ê²¼¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡¦´ØÏ¢¶È¼Ô¤ò»±²¼¤Ë¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
À½ÌÍ¶È¼Ô¡§¡ÖÊõ»º¶È¡×¡Ê2024Ç¯¡Ë
¢¨»²¹Í¡Ö¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤¦¤É¤ó¡×¡Ê2006Ç¯¡Ë
2016Ç¯¤ËµÈÌî²ÈHD¤Î»±²¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤»¤¿¤¬²°¡×¤Ï¡¢¡ÖÅìµþ¥é¡¼¥á¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡×¡ÊÅìµþ±Ø¹½Æâ¡Ë¤Ê¤É¤Î¹ñÆâ½ÐÅ¹¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ê¤É¤ËÉý¹¤¯½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿2025Ç¯¤Ë»±²¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥¥é¥á¥¥Î¥È¥ê¡×¤â¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷µÒ¤Ë¿Íµ¤¤¬¹â¤¤Ì¾Å¹¤À¡£
µÈÌî²È¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¥Á¥§¡¼¥ó¤ò»Ò²ñ¼Ò²½¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð±Ä¿Ø¤È¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÍÌ¾Å¹¤È¤·¤Æ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¥¥é¥á¥¥Î¥È¥ê¡×¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿³¤³°½ÐÅ¹¡¢¡Ö¤»¤¿¤¬²°¡×¤È¤ÏµÈÌî²È¤È¶¦ÄÌ¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖµíÆù¥é¡¼¥á¥ó¤ï¤À¡×¤Î¥Á¥§¡¼¥óÅ¹²½¤Ê¤É¡¢M¡õA¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿´ë¶È¤Ø¤Î¼ê½õ¤±¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¢£¥é¡¼¥á¥ó¡¦µíÐ§¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤òÀ¸¤ó¤À
¤µ¤é¤Ë¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÌÍ¡¦¥¹¡¼¥×¤Ê¤É¤Î²·¤Ç°ìÂçÀªÎÏ¤ò¸Ø¤ë¡ÖÊõ»º¶È¡×¤ò»±²¼¤Ë¼ý¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¶È³¦¤Ø¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤ÄµÈÌî²È¤Î´ûÂ¸Å¹¤Ç¤â¡Ö¤Ð¤ê嗎¡×´Æ½¤¤Î¥¹¡¼¥×¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¤È¤ó¤³¤Ä¾ßÌýµíÆéÁ·¡×¤ä¡¢¤·¤Ã¤«¤êÌ£¤¬À÷¤ß¤ëÌÍ¤¬ÊÊ¤Ë¤Ê¤ë¡ÖµíÆù¶Ì¥é¡¼¥á¥óÆéÁ·¡×¤¬¼¡¡¹¤È¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£´ûÂ¸¤ÎµÈÌî²ÈÅ¹ÊÞ¤¬Çä¾å¹â¡¦Ã±²Á¤È¤â¤ËÁ°Ç¯Èæ110¡ó¶á¤¯¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ëµ¯ÇúºÞ¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¸«¤ë¤È¡¢µÈÌî²ÈHD¤Î¥é¡¼¥á¥ó»ö¶È¤ÏÅ¹ÊÞ¡¦²·¡¦µíÐ§Å¹¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁê¾è¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö2024Ç¯¢ª2029Ç¯ÅÙ¤ÇÇä¾å80²¯±ß¢ª400²¯±ß¡×¡Ö2034Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥é¡¼¥á¥óÄó¶¡¿©¿ô¤ÇÀ¤³¦°ì¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê·Ð±ÄÌÜÉ¸¤â¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È¸½¼ÂÌ£¤òÁý¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¡¢Æ±¤¸¤¯µÈÌî²ÈHD»±²¼¤Î¡Ö¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤¦¤É¤ó¡×¡ÊÇ¯´ÖÇä¾å300²¯±ß¶¯¡Ë¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ì¤Ð¡¢µÈÌî²ÈHD¤Î3³ä¡Á4³ä¤ò¥é¡¼¥á¥ó¡¦¤¦¤É¤ó¤¬Àê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢¡Ö¤»¤¿¤¬²°¡×Çã¼ý¤«¤é¤Î10Ç¯¤Ç¡¢µÈÌî²È¤Î¡ÖÃ¦¡¦µíÐ§°ìËÜÂ¡×ÀïÎ¬¤Î¾ÍèÁü¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¢£½ÐÃÙ¤ì¤¿¾¾²°¤ÎÈÔ²óºö
¤µ¤Æ¡¢µÈÌî²È¤ËÃÙ¤ì¤ë¤³¤È10Ç¯¡£¾¾²°¥Õ¡¼¥º¤ÏµÈÌî²È¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÃ¦¡¦µíÐ§¡×¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¼«Á°¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡Ö¾¾ÂÀÏº¡×¤ÎÄäÂÚ¤â¤¢¤ê¡¢µÈÌî²È¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤È¤ê¤¿¤¤ÅÀ¤Ï¡Ö¿·µ¬½ÐÅ¹¤ÎÍ¾ÃÏ¡×¤À¤í¤¦¤«¡£ÁÏ¶È¼Ô¤Î»°ÅÄÎËÀÆ»á¤¬¡Ö100Å¹ÊÞ¤Þ¤Ç¤Ï´ØÅì¤·¤«½ÐÅ¹¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¾¾ÉÙ»Î¤¬Å¸³«¤¹¤ë9¥Ö¥é¥ó¥É¡¦120Å¹ÊÞ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢¼óÅÔ·÷¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
³¤³°¤Ë¤Ï¤Þ¤À¿Ê½Ð¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢2024Ç¯¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿Âçºå¤â¡¢¤Þ¤À2Å¹ÊÞ¤·¤«¤Ê¤¤¡£¼óÅÔ·÷¤Ïºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤Î¹©¾ì¤òÃæ¿´¤Ë´ûÂ¸Å¹¤ÎÂ¾ì¤ò¸Ç¤á¡¢Â¾ÃÏ°è¤Ï¾¾²°¤ÎÊªÎ®¤ò³è¤«¤·¤Æ½ÐÅ¹²ÃÂ®¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÀïÎ¬¤ò¤È¤ë¤³¤È¤â¡¢½½Ê¬¤Ë¤¢¤êÆÀ¤ë¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÍÍø¤Ê¤Î¤Ï¡¢¾¾²°¤ÎÊª·ï¤«¤é¤ÎÅ¾´¹¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤À¡£µÈÌî²È¤Ï¡Ö¥µ¥Ã¤ÈµíÐ§¤ò¿©¤Ù¤Æµ¢¤ë¡×¸Ä¿©¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤»¤¤¤«30ÄÚ¡¦¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¿ô½½ÀÊÄøÅÙ¤ÎÅ¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾¾²°¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤Ç¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÀÊ¤òÈ÷¤¨¡¢60ÄÚÄøÅÙ¤Î¹¤µ¤¬¤¢¤ëÊª·ï¤âÂ¿¤¤¡£ÀäÉÊ¤Î¤Ä¤±ÌÍ¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿´Ä¶¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¾¾²°¥Õ¡¼¥º¤Î»ý¤ÁÊª·ï¤ÎÊý¤¬¡ÖÏ»ÎÒ¼Ë¡×¡Ö¼ËÎë¡×¤Ê¤É¤ËÅ¾´¹¤·¤ä¤¹¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ò·ï¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢¾¾²°¥Õ¡¼¥º¤È¾¾ÉÙ»Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¡£½ÐÅ¹¤ÎÌÌ¤Ç¤ÏÁá´ü¤Ë¸«¤¨¤ëÀ®²Ì¤ò½Ð¤»¤½¤¦¤À¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎM¡õA¤Ë¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤â¤¢¤ë¡£
¢£¡ÖÂèÆó¤Î»ñ¤µ¤ó¡×¤Ë¤Ç¤¤ë¤«
¤¿¤Àº£²ó¤ÎM¡õA¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤À¤±ÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤½¤¦¤Ê·üÇ°¤¬¤¢¤ë¡£¾¾ÉÙ»Î¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï100²¯600Ëü±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤¬4²¯±ß¾¯¡¹¡¢Íø±×Î¨¤ÏÌó4¡ó¡£µÈÌî²È¤Î¥é¡¼¥á¥ó»ö¶È¤¬2025Ç¯3¡Á5·î´ü¤Ç¡ÖÇä¾å¹â17.6²¯±ß¡Ê152.7¡óÁý¡Ë±Ä¶ÈÍø±×1.9²¯±ß¡Ê553.0¡óÁý¡ËÍø±×Î¨10.8¡ó¡×¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Íø±×¤¬¤¢¤Þ¤ê³Í¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¾¾ÉÙ»Î¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÄ¾¶á¤Î5Ç¯¤ÇÇä¾å¤¬ÇÜÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï9.4²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·Ð±ÄÌÌ¤Ç¤Ï¼ã´³¤ÎÇÈ¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¾¾ÉÙ»Î¤Î²ÝÂê¤Ï¡ÖµÞÀ®Ä¹¤¹¤ëÇä¾å¤Ë±þ¤¸¤¿Íø±×³ÎÊÝ¡×¡Ö°ÂÄê·Ð±Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¡£
¤³¤³¤Ç¾¾²°¥Õ¡¼¥º¤Î·Ð±Ä»ñ¸»¤ò³èÍÑ¤·¡¢³°¿©·Ï¡¦Î®ÄÌ·ÏM¡õA¤ÎÄêÈÖ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÉÔÆ°»º¡¦¿Íºà¡¦ÊªÎ®¤Î¶¦Í¤Ë¤è¤ë¸úÎ¨²½¡×¤ò»Ü¤¹¤À¤±¤Ç¡¢Íø±×¤ÏÁá´ü¤Ë²þÁ±¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¼êË¡¤Ï¡¢240²¯±ß¤Ç¡Ö¤¹¤«¤¤¤é¡¼¤¯¡×¤ËÇã¼ý¤µ¤ì¤ÆÁ´¹ñ¿Ê½Ð¤ÈÍø±×Î¨²þÁ±¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡Ö»ñ¤µ¤ó¤¦¤É¤ó¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÂçµé¤ÎÀ®¸ùÎã¤â¤¢¤ê¡¢¾¾²°¥Õ¡¼¥º¤Ï¾¾ÉÙ»Î¤ò¡ÖÂèÆó¤Î»ñ¤µ¤ó¡×¤Î¤è¤¦¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¤â²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¸Ä¿ÍÅ¹¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ï¡¢¾¾ÉÙ»Î¤Ë¸Â¤é¤º¡Ö¤Ä¤±¤á¤óTETSU¢ª°ë´Ý¿å»º¡×¡ÖÌÍ²°¤¿¤±°æ¢ªCoCo°íÈÖ²°¡×¤Ê¤É¤ÎM¡õA°Æ·ï¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ±ï¤òÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡Ö¾¾²°¥Õ¡¼¥º¡ß¾¾ÉÙ»Î¡×¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÁê¾è¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¡¢¡ÖÃ¦¡¦µíÐ§°ìËÜÂ·Ð±Ä¤ÎÃ¦µÑ¡×¡Ö¹ñÆâ¡¦¹ñ³°¤Ø¤Î¿Ê½Ð¡×¤È¤¤¤¦ÁÐÊý¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ä¤±ÌÍ¤òÓµ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
----------
µÜÉð ÏÂÂ¿ºÈ¡Ê¤ß¤ä¤¿¤±¡¦¤ï¤¿¤ä¡Ë
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼
Âçºå¡¦²£ÉÍ¡¦»Í¹ñ¤Î3µòÅÀ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥é¥¤¥¿¡¼¡£¼¹É®ÈÏ°Ï¤Ï³°¿©¡¦Î®ÄÌ´ë¶È¤«¤é¸òÄÌÌäÂê¤Þ¤Ç¡¢¸µ¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÌÜÀþ¤Ç·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¡£³Æ¼ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤âÂ¿¿ô¼¹É®¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï8¿Í²ÈÂ²¤Ç²ð¸î¡¦°é»ùÌäÂê¤Ê¤É¤ÈÂÐÖµÃæ¡£
----------
¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼ µÜÉð ÏÂÂ¿ºÈ¡Ë