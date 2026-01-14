¡ÖµÙÆü¥á¡¼¥ëµñÈÝ¡×¡Ö13Ï¢¶Ð¶Ø»ß¡×Ï«´ðË¡Âç²þÀµ¤Ç´¿·Þ¤ÎÀ¼¤â¡¢¡È´ÉÍý¿¦¤Î½è¶ø¡É¤Ë»¿ÈÝ
¡¡2026Ç¯°Ê¹ß¤ËÂçÉý²þÀµ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÏ«Æ¯´ð½àË¡¡£1987Ç¯°ÊÍè¡¢Ìó40Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î²þÀµ¤Ë¤Ï¡¢¸½Âå¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÑ¹¹¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ìËÜ²½¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡ÖÆ¯¤Êý²þ³×´ØÏ¢Ë¡°Æ¡×
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡È²¿»þ´ÖÆ¯¤¤¤¿¤«¡É¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¡Ö»þ´Ö´ÉÍý¡×¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¡È¿´¿È¤Î·ò¹¯¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡É¤òÌä¤¦¡Ö·ò¹¯´ÉÍý¡×¤Ø¡£Ä¹»þ´ÖÆ¯¤¤¤¿Ê¬¤ò»Ä¶ÈÂå¤È¤·¤Æ»ÙÊ§¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÙÂ©¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êý¸þ¤Ø¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¸¢Íø¡×¤ËÃíÌÜ¤¬
¡Öº£²ó¤Î²þÀµ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ø¹©¾ì¥â¥Ç¥ë¡Ù¤«¤é¡Ø¼«Î©·¿¥â¥Ç¥ë¡Ù¤Ø¤ÎÅ¾´¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡Ø·ò¹¯´ÉÍý¡Ù¤Ç¡¢¥¿¥¤¥à¥«¡¼¥É¤ò²¡¤·¤¿»þ´Ö¤Ç´ÉÍý¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½¾¶È°÷¤¬¡ÈÀ®²Ì¡É¤È¡ÈµÙÂ©¡É¤ò¼«¸Ê´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤è¤¦Ë¡Î§¤Ç¸å²¡¤·¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ÎÉáµÚ¤ÇÆ¯¤Êý¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¸½¹Ô¤Î¡Ø»þ´Ö´ÉÍý¡Ù¤Ç¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÌäÂê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¸½¤ì¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê¾¦¼ÒÏ«Ì³Ã´Åö¡Ë
¡¡µÙÂ©¤Î³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±¤¿»Üºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½ª¶È¤«¤é¼¡¤Î¶ÐÌ³³«»Ï¤Þ¤Ç¤Ë°ìÄê¤ÎµÙÂ©»þ´Ö¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤ë¡Ö¶ÐÌ³´Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ëÀ©ÅÙ¡×¤Ê¤É¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Üºö¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¸¢Íø¡×¤À¡£
¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¸¢Íø¡×¤È¤Ï¡¢½ª¶È¸å¤äµÙÆü¤Ê¤É¤Î¶ÐÌ³»þ´Ö³°¤Ë¶ÈÌ³Ï¢Íí¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òµñÈÝ¤Ç¤¤ë¸¢Íø¤Î¤³¤È¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏË¡Î§¤Ë¤è¤ëµÁÌ³²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó²½¤òÄó¸À¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¼Â¸½¤¹¤ì¤ÐÂÎÎÏÅª¤Ë¤âµ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤â³Ú¤Ë¤Ê¤ë½¾¶È°÷¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¡È¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¸¢Íø¡É°Ê³°¤Ë¤â¡¢Âç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë»Üºö¤Ë¡È13Æü¤òÄ¶¤¨¤ëÏ¢Â³¶ÐÌ³¤Î¶Ø»ß¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸½¹Ô¤Ç¤Ï4½µ¤Î´Ö¤Ë4Æü°Ê¾å¤ÎµÙÆü¤¬¤¢¤ì¤ÐOK¤Ê¤Î¤Ç¡¢24ÆüÏ¢Â³¶ÐÌ³¤¬²ÄÇ½¤Ç¤·¤¿¡£²þÀµ°Æ¤Ç¤Ï¡¢13Æü¤òÄ¶¤¨¤ë¶ÐÌ³¤Ï°ìÎ§¤Ç¶Ø»ß¡£ºÇÄã¤Ç¤â2½µ¤Ë1Æü¤ÏµÙ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Ï«Ì³Ã´Åö¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÈËË»´ü¤äÇ¼´ü´Ö¶á¤Ê¤É¤Ë¤ÏÌÛÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿µÙÆüÏ¢Íí¤äÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤¬¡¢º£¸å¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ëº£²ó¤Î²þÀµ°Æ¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¡ÖµÙÆü¤ÎÏ¢Íí¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼À¨¤¤¤«¤é¡¢¶Ø»ß¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ÈÍ¤êÆñ¤¤¡×¤È´î¤ÖÀ¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö13Æü¤Ç¤â¤Þ¤ÀÄ¹¤¹¤®¤ë¡£5Æü¤òÄ¶¤¨¤ë¶ÐÌ³¤Ï¶Ø»ß¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈºÆ¹Í¤òµá¤á¤ëÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÉ¬¤ºµÙ¤ß¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï°Â¿´¤À¤±¤É¡¢Ç¼´ü´Ö¶á¤È¤«ÀÚ±©µÍ¤Þ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌµÍý¤À¤È»×¤¦¡×¡Ö¤³¤ì´ÉÍý¿¦¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤ÏÃ¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£·ë¶É¡¢Ì¾¤Ð¤«¤ê´ÉÍý¿¦¤òºî¤ë¤À¤±¤ÇË¡Î§Æ¨¤ì¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¼è°úÀè¤«¤éµÙÆü¤ËÏ¢Íí¤¬Íè¤ë¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¡©´ë¶È´Ö¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤âµ¬À©¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ÈÈ´ËÜÅª²ò·è¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö²áÏ«»à¤òËÉ¤°¤Î¤Ë¤ÏÍ¸ú¤À¤±¤É¡¢Æ¯¤¤¤Æ²Ô¤®¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ÏÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê²þÀµ¤À¤Ê¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤´ë¶È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£Ë¡°ÆÄó½Ð¤Î»þ´ü¤Ï¤Þ¤ÀÄê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¼ÂÌ³¤ËÂ§¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£