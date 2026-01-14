67Âæ¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡Ö´Ø±ÛÆ»Âç»ö¸Î¡×¤Ê¤¼µ¯¤¤¿¡© »´»ö¤ÎÍ×°ø¤Ï¡© Éâ¾å¤·¤¿¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¡Ä ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡È»ö¸Î¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡É¤È¡È»þÂ®50kmµ¬À©¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤«
Âçµ¬ÌÏ»ö¸Î¤¬È¯À¸¤¹¤ëÁ°¤Ë¡ÖºÇ½é¤Î»ö¸Î¡×¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¡¡2025Ç¯12·î26Æü¸á¸å7»þÈ¾º¢¡¢´Ø±Û¼«Æ°¼ÖÆ»²¼¤êÀþ¤Î¿å¾åICÉÕ¶á¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê¸òÄÌ»ö¸Î¡£¹ç·×67Âæ¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì10Âæ¶á¤¯¤¬±ê¾å¡¢»à¼Ô2Ì¾¡¦Éé½ý¼Ô26Ì¾¤ËµÚ¤ÖÂç»´»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»ö¸Î¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢26Æü¸á¸å8»þ²á¤®¤«¤é·îÌëÌîIC¤ÈÅòÂôIC¤Î¾å²¼Àþ¤¬ÄÌ¹Ô»ß¤á¡£¾å¤êÀþ¤Ï28ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¡¢¤Þ¤¿²¼¤êÀþ¤Ï»ö¸ÎÈ¯À¸¤«¤é41»þ´Ö¸å¤Î28Æü¸á¸å8»þ¤ËÄÌ¹Ô»ß¤á¤ò²ò½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¯ËöµÙ²Ë¤Ç¤Î°ÜÆ°¤äÊªÎ®¤ØÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤³¤ì¤ÏÈá»´¡Ä ¡ÖÂ¿½Å»ö¸Î¡×¤Î¸½¾ì¡¢²èÁü¤ò¸«¤ë¡ª¡Ê14Ëç¡Ë
¡¡»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ÈÃæ·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¸åÂ³¼Ö¤¬¼¡¡¹¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦Âè°ìÊó¤¬Î®¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿ÃÏ°è¤Ç¤ÏÂçÀã·ÙÊó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢Æ»Ï©¹½Â¤¤È¤·¤Æ¤Ï´Ë¤¤²¼¤êºä¤Îº¸¥«¡¼¥Ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¸åÂ³¼Ö¤¬Á°Êý¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»ö¸Î¤òÈò¤±¤¤ì¤º¶ÌÆÍ¤»ö¸Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ö¸ÎÈ¯À¸¸å¡¢¾å¤êÀþ¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¼ÖÆâ¤«¤é»£±Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤ò¸«¤ë¤È¡¢Ï©¸ª¤äÃæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤Ë¤ÏÀã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬Ï©ÌÌ¾å¤ËÀã¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¾õÂÖ¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤ÐÅö»þ¤Îµ¤²¹¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹4ÅÙÄøÅÙ¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢Â¿½Å»ö¸Î¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢°ìÉôÊóÆ»¤Ç·²ÇÏ¸©·Ù¤ËÂÐ¤¹¤ë¼èºà¤«¤é¡¢»ö¸ÎÈ¯À¸Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ÏÊóÆ»³Æ¼Ò¤ÎÂè°ìÊó¤È¤Ï°ã¤¦²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¹Æ¼¹É®»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©·Ù¤Ë¤è¤ë»ö¸ÎÊó¹ð½ñ¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°ìÉôÊóÆ»¤Îµ»öÆâÍÆ¤ò»ö¼Â¤À¤È²¾Äê¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤éÀè¤ÎÏÃ¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ»ö¸Î¤¬È¯À¸¤¹¤ëÁ°¤Ë¡ÖºÇ½é¤Î»ö¸Î¡×¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡ÖºÇ½é¤Î»ö¸Î¡×¤Ï¡¢¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÃæ·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î2Âæ¤Î¤ß¤¬¾×ÆÍ¤·¤¿¤â¤Î¡£110ÈÖÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤Æ·²ÇÏ¸©·Ù¤Î¸©·Ù¹âÂ®Ââ¤¬»ö¸Î¸½¾ì¤ËÅþÃå¤·¡¢¤³¤ì¤é2Âæ¤òÏ©¸ª¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢2Âæ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¼«Áö¤¬²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢»ö¸Î¤Îµ¬ÌÏ¤Ï¤µ¤Û¤ÉÂç¤¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÌäÂê¤Ï¡¢¤³¤Î¸å¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸©·Ù¹âÂ®Ââ¤¬»ö¸Î½èÍýºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤Î¸åÊý¤ÇÊ£¿ô¤ÎÂ¿½Å»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖºÇ½é¤Î»ö¸Î¡×¤ÎÈ¯À¸¤«¤éÂç»´»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿Â¿½Å»ö¸Î¤ÎÈ¯À¸¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â10Ê¬ÄøÅÙ¤«¤½¤ì°Ê¾å¤Î»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î´Ö¤Ç·Ù»¡µÚ¤ÓÆ»Ï©´ÉÍý¼Ô¤Î»ö¸Î½èÍý¤¬¡¢Åö»þ¤Î¸½¾ì¾õ¶·¤ò½½Ê¬¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢»ö¸Î½èÍý¤Î¤¿¤á¤Ë¼ÖÀþµ¬À©¤ò¸©·Ù¹âÂ®Ââ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼ê½ç¤Ç¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¹Ô°Ù¤¬¸åÂ³¼Ö¤ÎÁö¹Ô¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¤½¤³¤ËÆ»Ï©´ÉÍý¼Ô¤Î´Ø·¸¼ÖÎ¾¤âÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤Æ¸©·Ù·Ù»¡Ââ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤Ê¤É¤Ç»ö¸Î¤Î¾õ¶·¤ò¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¼ÖºÜ¥«¡¼¥Ê¥Ó¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÍÑÃÏ¿Þ¥¢¥×¥ê¤Ç¡¢¡ÖºÇ½é¤Î»ö¸Î¡×¤Î¾ì½ê¤ÏÄó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£
¡ÖºÇ½é¤Î»ö¸Î¡×¤Î±Æ¶Á¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Â¿½Å»ö¸Î¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¼ÖÎ¾¤ÎÁö¹ÔÂ®ÅÙ¤ä¸ß¤¤¤Î°ÌÃÖ´Ø·¸¤Î¸¡¾Ú¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¡ÖºÇ½é¤Î»ö¸Î¡×¤Î½èÍý¤ÏÅ¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢É®¼Ô¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂÎ´¶¤«¤é¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¸Î½èÍý¡¢¤Þ¤¿¤Ï¹©»öµ¬À©¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤È¤½¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤òÄÌ¹Ô¤¹¤ë¼ÖÎ¾¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¡¢¸½ºß°ÌÃÖ¤ÎÀè¤Ç¡Ö²¿¤¬¡×¡Ö¤¤¤Ä¡×È¯À¸¤·¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤½¤ì¤¬¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ò¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¡×ÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î»ö¸Î¤¬È¯À¸¤¹¤ë1½µ´ÖÁ°¤Ë¤ÏÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»¤ä»³·Á¼«Æ°¼ÖÆ»¡¢¤Þ¤¿»ö¸ÎÈ¯À¸¤Î1½µ´Ö¸å¤Ë¤Ï´Ø±Û¼«Æ°¼ÖÆ»¤È¾å¿®±Û¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¤â»ö¸Î½èÍý¤È¹©»öµ¬À©¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö¾ðÊóÈ¯¿®¤ÎÃÙ¤ì¡×¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Æ»Ï©¥µ¥¤¥É¤Ç¡Ö500mÀè¡¢±¦¤Ë´ó¤ì¡×¤È¤¤¤¦´ÇÈÄ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¼ÖÀþµ¬À©¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢Ä¹¤¤¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤ÎÊ£¿ô²Õ½ê¤ÎÅÅ¸÷É½¼¨¤Ç¡Ö±¦¤Ë´ó¤ì¡×¤È»Ø¼¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÀè¤Ç¼ÖÀþµ¬À©¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢Æ»Ï©¾å¤äÏ©¸ª¤Ë¼ÖÀþµ¬À©¤Ë´Ø¤ï¤ëµ¡ºà¤ä¿Í°÷¤Î»Ñ¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡Ö¸íÉ½µ¡×¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤È¡¢¤½¤ÎÆ»¤ò¤è¤¯»È¤¦¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÏµ¤¬Íè¤¿¡×¤È¤¤¤¦´ËËý¤Ê¿´Íý¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡Ö±¦¤Ë´ó¤ë¡×¹Ô°Ù¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Æ»Ï©´ÉÍý¼Ô¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò²þÁ±¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢NEXCO³Æ¼Ò¤Ï¼«Æ°±¿Å¾¥È¥é¥Ã¥¯¼ÖÀþ¤ÎÆ³Æþ¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢Æ»Ï©·¿¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥»¥ó¥µ¡¼¤ò»ý¤Äµ¡´ï¤ò°ìÄê¤Î´Ö³Ö¤ÇÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥»¥ó¥µ¡¼¤«¤é¤Î¾ðÊó¤òÁö¹ÔÃæ¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ËÉÒÂ®¤«¤ÄÅª³Î¤ËÅÁ¤¨¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤òµÞ¤°¤Ù¤¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤¦1ÅÀ¤Ï¡¢¡Ö»þÂ®50kmµ¬À©¡×½å¼é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¤³¤Î»þÂ®50kmµ¬À©½å¼é¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¿Ìä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤Ê¤¼¤Ê¤é¤Ð¡¢»þÂ®50kmµ¬À©¤È¤Ê¤Ã¤¿¶è´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ»þÂ®50km¤ÇÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼þ°Ï¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬µ¬À©¶è´ÖÁ°¤Îµ¬À©Â®ÅÙ¤Ç¤¢¤ë»þÂ®100km¤ä»þÂ®80km¤«¤é¤¢¤Þ¤ê¸ºÂ®¤·¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡É®¼Ô¤¬Áø¶ø¤·¤¿Á°½Ò¤Î¡Ö±¦¤Ë´ó¤ì¡×¤È¤¤¤¦É½¼¨¤¬¤¢¤ë¶è´Ö¤â»þÂ®50kmµ¬À©¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼þ°Ï¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ÎÂ®ÅÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë»þÂ®50km¤òÂçÉý¤Ë±Û¤¨¤ëÂ®ÅÙ¤ÇÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ç¯Ëö¤ËÈ¯À¸¤·¤¿´Ø±ÛÆ»¤ÎÂç»´»ö¤Ç¤â¡¢»ö¸Î¸½¾ì¼þÊÕ¤ÏÂçÀã¤Ë¤è¤ê»þÂ®50kmµ¬À©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²Ì¤Æ¤·¤Æ»ö¸ÎÅö»þ¤Ë¤½¤Î¼þÊÕ¤òÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¼ÖÎ¾¤Ï»þÂ®50km°Ê²¼¤ÇÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡²¾¤Ë¡¢»þÂ®50kmµ¬À©¤¬½å¼é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¿¤È¤¨¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢»ö¸Î¤Îµ¬ÌÏ¤¬½Ì¾®¤·¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÂ®ÅÙµ¬À©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¤½£¤Ç2024Ç¯7·î¤«¤éµÁÌ³²½¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É¥ê¥ß¥Ã¥¿¡¼µ¡¹½¤ÎISA¡Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¡¦¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥¹¡Ë¤¬»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡GPS¤Ê¤É±ÒÀ±Â¬°Ì¥·¥¹¥Æ¥à¤È¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ù¹ð²»¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤¿¤ê¡¢¤Þ¤¿¤Ï¼ÖÎ¾¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯À©Åª¤ËÂ®ÅÙÀ©¸Â¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î´Ø±Û¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÎÂç»´»ö¤ò¶µ·±¤È¤·¤Æ¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Î¡ÖÆó¼¡ÅªÈï³²¡×¤òËÉ¤°¤¿¤áÍÍ¡¹¤Êµ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£