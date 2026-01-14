ZÀ¤Âå½÷»ÒÆ´¤ì¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¤¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢ ¡È5¼þÇ¯¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¥å¡¼¥È¤Ê°áÁõ»Ñ¤òÈäÏª
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¤Ï¡¢5·î8Æü¤Ë¡Ö¤¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ 5th Anniversary Photobook ¥«¥ï¥¤¥¤¡¦¥ê¥¢¥ê¥º¥à¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£1·î13Æü¤è¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¥¹¥È¥¢¤ä³Æ½ñÅ¹¤Ç¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û5¼þÇ¯¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿°áÁõSHOT¤ò¸ø³«
¤¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡¢ÅçÂ¼´ò±´¡¢´Ä¤ä¤Í¡¢¥Á¥Ð¤æ¤Ê¡¢Æ¨¤²¿å¤¢¤à¤Î4Ì¾¤«¤é¤Ê¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£
³Ú¶Ê¤¬¸®ÊÂ¤ßTiktok¤Ç¥Ð¥º¤ê¡¢ÂåÉ½¶Ê¤ÏYouTube¤Ç500Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½÷¤Î»Ò¤Î¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¡¦¥ê¥¢¥ê¥º¥à¡×¤òÄÉµá¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÆ±À¥Õ¥¡¥ó¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢ZÀ¤Âå½÷»Ò¤ÎÆ´¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï ¡È5¼þÇ¯¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¥å¡¼¥È¤Ê½¸¹ç¥«¥Ã¥È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¤»Ñ¡×¤ò¼Â¸½¤·¤¿ÊÑ¿È¥½¥í¥«¥Ã¥È¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î»£¤ê¤ª¤í¤·¤ò¼ýÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë5Ç¯´Ö¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ä¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÇÁ¤±¤ë¡Ö¤¤å¤ë¤Á¤ã¤ó¤Î¥«¥ï¥¤¥¤¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤Ê¤É¡¢½¼¼Â¤Î¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£