元TBSアナウンサーで、同局の人気音楽番組「ザ・ベストテン」司会や、テレビ朝日系「ニュースステーション」のキャスターとして知られる、久米宏（くめ・ひろし）さんが1日、肺がんのため亡くなった。81歳だった。所属事務所「株式会社 オフィス・トゥー・ワン」が13日、公式サイトを更新し、発表した。

サイトには「【訃報】久米宏逝去に関するお知らせ」と題し、書面をアップ。同事務所は「令和8年1月1日、肺がんのため満81歳にて永眠いたしました。ここに謹んでご報告申し上げます」と報告し、「生前は、皆様より格別のご厚情とご支援を賜り、本人も深く感謝しておりました」とした。

また、通夜、葬儀は「ご遺族のご意向により、近親者にて静かに執り行われました」と伝えた。続けて「故人が生前に賜りましたご厚誼に対し、あらためて心より御礼申し上げますとともに、ここに謹んで哀悼の意を表します」と記し、結んだ。

久米さんは1944年（昭19）に埼玉県に生まれ、早大政経学部卒業後の67年にTBSに入社。75年から84年までクイズ番組「ぴったしカンカン」、78年から89年まで放送された音楽番組。「ザ・ベストテン」などの司会を担当し一躍、日本を代表する人気アナウンサー、キャスターとなった。「ザ・ベストテン」放送中の79年にフリーに転身したが、黒柳徹子（92）との丁々発止のやりとりで、あまたスターや大物歌手から本音を引き出し、日本放送史、音楽史、芸能史に1ページを刻み込んだ。

85年10月からテレビ朝日「ニュースステーション」のキャスターを務めた。生放送ながら、歯に衣（きぬ）着せず、舌鋒（ぜっぽう）鋭く持論を展開し、世の中の事象を斬る。巧みな進行でニュースは1つのショーとなり、テレビの報道における、新たな1つの形を示した。03年8月に、04年3月での降板を発表した。

06年10月には、古巣TBSラジオで「久米宏 ラジオなんですけど」の放送をスタート。22年ぶりのラジオでのレギュラー番組で、20年6月まで14年、放送を続けた。最終回では「1970年に永六輔さんの『土曜ワイドラジオTOKYO』に拾ってもらったことで仕事を実質的に始めてから、ぴったり50年。半世紀にわたって十分やりました。これでお別れっていうわけじゃありませんから、またチャンスがありましたら、いつかそのうちに、ぜひに」などと語った。

19年10月からは「世界の多様な在り方に向き合い、時には少数派に寄り添い、時には一般的なモラルの束縛をも振りほどいて、自由気ままに語る」と題し、インターネット番組「久米＊ネット」を展開。21年4月まで配信した。23年10月には、17年9月に刊行した自伝「久米宏です。」の文庫判を、朝日文庫から発売したが、公の場での動きは、それが最後となった。

以下、発表全文

久米は、最後まで“らしさ”を通したと思います。

大好きなサイダーを一気に飲んだあと、旅立ちました。

まるでニュースステーションの最終回でビールを飲みほしたあの時のように。

自由な表現者として駆け抜けた日々に悔いはなかったと思います。

常に新しいことに挑み、純粋な心で世の中の疑問を見つめる人でした。

彼は若いスタッフが大好きでした。

楽しそうに他愛もない冗談を交わし合うひと時は、かけがえのない時間だった

に違いありません。

そして何よりも、多くの皆さまに向けて自分の思いを偽らずに発信できること

が、彼の最大のモチベーションでした。

本当にありがとうございました。心より感謝申し上げます。

久米麗子

