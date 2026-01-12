ISRO（インド宇宙研究機関）は2026年1月12日、サティシュ・ダワン宇宙センターから「PSLV」ロケット（PSLV-C62）の打ち上げを実施しました。ISROによると、ミッションは第3段の燃焼終盤で異常が発生し、詳細解析を開始したとしています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：PSLV-C62（EOS-N1 and others）

• ロケット：PSLV-C62（PSLV-DL）

• 打ち上げ日時：日本時間 2026年1月12日13時48分

• 発射場：サティシュ・ダワン宇宙センター（インド）

• ペイロード：EOS-N1、ライドシェア衛星14機、再突入用の技術実証カプセル

ISROのミッションページでは「第3段の燃焼終盤で異常が発生した」と述べるにとどまり、衛星の軌道投入成否については明言を避けています。いっぽうで、ロイター通信などは、PSLV-C62が予定の飛行経路から外れたため、ミッションは失敗し、衛星は失われた可能性が高いと報じています。

ISROが公開しているミッション概要資料によると、PSLV-C62はメインペイロードの地球観測衛星「EOS-N1」とライドシェア（相乗り）衛星を太陽同期軌道（SSO）へ投入し、その後は第4段を再点火して減速（デブースト）、最後にスペイン企業「Orbital Paradigm」の再突入用の技術実証カプセル「KID（Kestrel Initial Technology Demonstrator）」を再突入軌道へ分離する計画でした。

【▲ サティシュ・ダワン宇宙センターから打ち上げられた「PSLV」ロケット（Credit: ISRO / YouTube）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

