これはランチ革命！できたての温もりをそのままキープして、毎日の昼がちょっと楽しみになる保温弁当箱【サーモス】の弁当箱、Amazonでチェック必須！
温かさキープでおいしさ続く。スマートに持ち歩けるサーモスのランチセット【サーモス】の弁当箱がAmazonに登場!
サーモスの弁当箱は、つくりたてのおいしさと温かさをそのまま持ち運べるよう設計された保温弁当箱だ。ごはん容器には真空断熱構造を採用し、外気温の影響を受けにくく、ランチタイムまでしっかりと温かさをキープする。保温ケースなしの場合と比べても温かさの持続力が高く、外での食事でもほっとするぬくもりを楽しめるのが魅力だ。
セット内容は、ごはん容器・2つのおかず容器・ハシケースが専用ポーチにすっきり収まるコンパクト設計。ごはんは真空断熱層で温かく、おかずは常温で持ち運べるため、食材の状態を保ちながらバランスよく収納できる。
専用ポーチにはバックルストラップが付いており、カバンにかけて持ち運べる便利な仕様。通勤・通学の移動中でも扱いやすく、荷物が多い日でもスマートに持ち歩ける。
温かさ、使いやすさ、持ち運びやすさを兼ね備えたこの保温弁当箱は、毎日のランチタイムに“できたての幸せ”を届けてくれるアイテムとなっている。
