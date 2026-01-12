Photo: SUMA-KIYO

脱いだジャケットやマフラーなどをさっと放り込める、使い勝手のよいバッグがほしかった僕。

PCなどのガジェット類もよく持ち歩くので、できれば雨や雪にも強い防水性のあるものがいい！

そう思って探していたところ、ようやく「これだ」と思えるリュックに出会いました。

悪天候でも頼りになる！

アークテリクス「グランヴィル16」

こちらは「グランヴィル16」。

高い機能性と洗練されたデザインを両立したアークテリクスの人気モデルです。

一番の特徴は、アウトドアブランドならではの非常に高い耐候性。

生地にはN400r-AC² ナイロンリップストップを採用し、すべての縫い目にシームテープを貼ることで、急な雨からも荷物を守ってくれます。

ファスナー部分にも止水ジッパーを採用

実際に使ってみたところ、先日の大雨でも中身は完全にドライ。

PCやガジェットをよく持ち歩く身としては、この安心感は何よりも大切です。

[アークテリクス] Granville 16 バックパック 34,100円 Amazonで見る PR PR 34,100円 楽天で見る PR PR

PCも小物もすっきり収納

ファスナー部分には小物も収納可

背中側には、ノートPC専用の収納スペースを装備。

13〜16インチクラスのラップトップもしっかり収まります。

また、外側には鍵やサングラスなどの小物を収納するのにちょうどいいサイズのポケットも。

赤いストラップ付きのキーフックが備わっているので、鍵を探してバッグの中をゴソゴソ……なんてこともありません。

出し入れしやすい大開口デザイン

サイズは16Lと程よく、ライトダウンやマフラー、手袋などの防寒アイテムもまるっと収納可能。

また、メインコンパートメントはパカッと大きく開くので、荷物の出し入れもとてもスムーズです。

今期のカラーは、BlackとNightscapeの2色。サイズはワンサイズのみとなっています。

天気が不安定な日も増えるこれからの季節。

悪天候でもタフに使えるリュックを探している方は、ぜひ選択肢に入れてみては？

