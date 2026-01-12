冬や雨の日は窓が曇って見えづらい！ 効果的な対策は？

雨が降っていたり寒かったりすると、フロントガラスなどが曇り、視界が遮られてしまう…という経験をしたことがある人は多いと思います。

一体どのように対処すれば良いのでしょうか。

まずは、車内のガラスが曇る原因を理解しておきましょう。

基本的に、フロントガラスなどが曇る原因は、「外気と車内の温度差による結露」です。結露は、気温が低くなり飽和水蒸気量を超えると、大気中の水蒸気が水滴に変わる現象です。

空気には、目に見えない水蒸気（水分）が含まれており、空気1立方mあたりに含むことができる水蒸気の最大量は決まっています。温度が高いほど多く、逆に温度が下がるほど水蒸気を保持できなくなり、余分な水分が水滴に変わる現象が結露です。

なお、空気中の水蒸気が水滴に変わり始める温度のことを「露点温度」と言い、フロントガラスなどの表面温度が露天温度を下回ると結露が発生します。

身近なところで挙げられる例が、ベランダの窓です。室内は水蒸気が多く、外よりも気温が高い環境。空気中の水蒸気は目には見えませんが、外気を直接受けている窓は冷たくなり、窓周辺の空気も冷えるため、ベランダ付近の水蒸気が窓に水滴となって付くのです。

それではどのように対処すれば良いのでしょうか。結露の仕組みを理解すれば窓の曇りは簡単に消すことが可能です。

真っ先に思いつくのは、窓を開けて曇りをなくす方法ですが、外が寒い日には適していません。雨が降っていれば、車内が濡れてしまいます。清掃用の布で拭く方法もありますが、ただ拭くだけでは、またすぐに曇ってしまうでしょう。

窓の曇りを無くすには、クルマの空調機能を使用するのが効果的です。

カーエアコンは除湿効果が期待できるため、エアコンをオンにするだけでも曇りは取れるでしょう。

エアコンをオンにしたら、さらに「外気導入」のスイッチもオンにします。外気導入にすることで、外気を車内に取り込むことが可能です。乾燥し冷えた空気を取り入れることで、車内の温度が下がって曇りを消す効果が期待できます。

ただし、外の温度が高いときに外気導入をしても効果が薄いため、その場合は内気循環に切り替えてエアコンの除湿効果を高める方法が適しています。雨天時も同様の方法がおすすめです。

そのほか、クルマのフロントガラスの曇りは、エアコンを作動させて「デフロスター（温泉マークのような扇形に矢印が3本ついている）」を付けることで解消可能です。

リアウインドウは、「デフォッガー（四角に上矢印3本のマーク）」をオンにすることで、曇りを防げます。リアウインドウに横線が入っているのを見たことがある人は多いと思いますが、その線は電気が流れることで発熱する熱線です。

カー用品店などで販売している「曇り止めスプレー」も、車内のガラスの曇りを防ぐのに有効です。曇り止めスプレーは、界面活性剤などの成分がガラスの表面に薄い親水性の膜を作ることで、水滴が球状に集まるのを防ぐ効果があります。

ただし、窓には水分が残っている状態のため、デフロスターも使用して蒸発させたほうがいいでしょう。

ここまで、結露によって窓が曇る理由と対処法を解説しましたが、空気中のチリやホコリでも窓は曇ります。

チリやホコリが曇りの原因の場合、水道水で濡らした布で拭くのは逆効果になるので注意しましょう。水道水には、カルキや微量のミネラルが含まれています。そのため、水分が蒸発すると含まれている成分が窓に付着した状態になり、曇りの原因になってしまうのです。

洗車専門店で洗車をしてもらう場合は、業務用の「ろ過器」を使用して、水道水の不純物を取り除いた「純水」で窓などを拭いてくれます。

しかし、日常的に洗車専門店で窓ふきや洗車をお願いするのは難しいと思います。ドラッグストアなどに売っている精製水でも良いのですが、コスパが悪いと感じる人もいるかもしれません。そのような人は、水道水を絞った布で拭いた後に、必ず乾いた清潔な布で拭き上げるようにしましょう。

安全のためにも、スッキリとした視界の確保は大切です。日頃から、こまめにメンテナンスを行うようにしましょう。