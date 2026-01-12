¼Î¤Æ¤¿Âç´ë¶È¤ÎÇ¯¼ý1000Ëü¡ÄÀïÎÏ³°À£Á°¢ª¥É¥é9»ØÌ¾¡¡¸þ¤±¤é¤ì¤¿µ¿Ìä¤Ë¡Ö°ÂÄê¤Ã¤Æ²¿¡©¡×
¡ÖµÕ»»ÎÏ¡½¡½¡ÈºÍÇ½¡É¤ËÄ©¤ó¤À¹âÍüÍºÊ¿¤ÎÀ¸Â¸ÀïÎ¬¡×Âè1²ó
¡¡¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÇÀïÎÏ³°À£Á°¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È9°Ì¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¡¢¤ä¤¬¤Æ1²¯±ß¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ë¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤¿¡£µð¿Í¡¦¹âÍüÍºÊ¿¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤ÏºÍÇ½¤Ç¤âº¬À¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£´¶¾ð¤òÇÓ¤·¡¢³ÎÎ¨¤ÈÌò³ä¤òÆÉ¤ó¤ÀÆÈ¼«¤Î»×¹Í¡£Full-Count¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡ÖµÕ»»ÎÏ¡½¡½¡ÈºÍÇ½¡É¤ËÄ©¤ó¤À¹âÍüÍºÊ¿¤ÎÀ¸Â¸ÀïÎ¬¡×¤ÈÂê¤·¡¢°ÛÃ¼¤Î¥¥ã¥ê¥¢ÀïÎ¬¤òÄÉ¤¦¡£Âè1²ó¤Ï¥É¥é¥Õ¥È4¤«·îÁ°¤Ë²¼¤·¤¿·èÃÇ¤ÎÎ¢Â¦¡£Âç´ë¶È¤ÇÇ¯¼ý1000Ëü±ß¤¬ÌóÂ«¤µ¤ì¤¿¾Íè¤«¡¢¿ôÇ¯¤Ç¥¯¥Ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤«¡£¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¤Ç²¿¤ò¹Í¤¨¡¢²¿¤ò¼Î¤Æ¤¿¤Î¤«¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡á¿À¸¶±Ñ¾´¡Ë
¡¡12·î¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬¶á¤Å¤¯ÅßÀ²¤ì¤Î¸á¸å¡£1»þ´Ö¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò½ª¤¨¤¿¹âÍü¤Ï¡Ö¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡×¤Î¸ª½ñ¤¤Ë¤Ï¾¯¤·ÉÔÄà¤ê¹ç¤¤¤Ê¾ì½ê¤Ë¤¤¤¿¡£
¡¡ÀÑÇ¯¤ÎÌý¤Ç¡¢¤ä¤±¤Ë¾²¤¬³ê¤ëÂç½°Ãæ²Ú¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡£
¡Ö¼«Ê¬¤è¤êºÍÇ½¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¨¤¤¥ä¥Ä¤¬¥×¥íÌîµå¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿À¤³¦¤ÎÂª¤¨Êý¤Ç¤½¤ÎÀè¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£¤½¤ì¤ò¡Ø¥»¥ó¥¹¡Ù¤ÈÌ¾Á°¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤¹¿Í¤¬¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¡Ä¡Ä¡×
¡¡680±ß¤Î¥ì¥Ð¥Ë¥éßÖ¤á¤ò¤«¤¹þ¤àÈ¤¤ò»ß¤á¡¢¥Ý¥Ä¥ê¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤¤¤ï¤æ¤ë1²¯±ß¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ï¤³¤®Ãå¤±¤é¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¡¡Ê¿Æü¤Î¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à²á¤®¡£µÒ¤ÎÅÓÀä¤¨¤¿Å¹Æâ¤Ë¶Á¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÄÌ¤·¤¿Ìä¤¤¤Ø¤Î¡ÖÅú¤¨¡×¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤¿¡£
¡¡»þ¤ò2»þ´Ö¤Û¤É´¬¤Ìá¤¹¡£
¡¡¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¡¢±þÀÜ¼¼¡£¹âÍü¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÉ³²ò¤¯¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£ÏÃ¤Ï¡Ö¥×¥íÆþ¤ê¤ÎÅ¾µ¡¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î»þ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥×¥í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¡¦JX-ENEOS¡Ê¸½ENEOS¡Ë2Ç¯ÌÜ¤Î2016Ç¯6·î¡£¹âÍü¤Ï¾®3¤Ç½é¤á¤ÆÇòµå¤ò°®¤Ã¤Æ°ÊÍè´Ó¤¤¤Æ¤¤¿¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥í¡¼¤«¤éÏÓ¤Î°ÌÃÖ¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡ÅìµþÏ»Âç³Ø¤ÎÁáÂç¤Ç3Ç¯½Õ¤Ë¥ê¡¼¥°»Ë¾å3¿ÍÌÜ¤Î´°Á´»î¹ç¤òÃ£À®¤·¤¿¤¬¡¢°Ê¹ß¤Ï²ø²æ¤ä¥¤¥Ã¥×¥¹¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢Æþ¼Ò¸å¤âÅÐÈÄµ¡²ñ¤Ï¤Û¤Ü¥¼¥í¡£µëÎÁ¤ò¤â¤é¤Ã¤ÆÌîµå¤ò¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Å»ö¤Ï¥Ð¥Ã¥È°ú¤¡¢¥Ó¥Ç¥ª·¸¡Ä¡Ä¡£Ëè·î25Æü¤ËÆÏ¤¯µëÍ¿ÌÀºÙ¤È¡¢¶õ¤Ã¤Ý¤ÎÅêµåÀ®ÀÓ¤ò¸«Èæ¤Ù¡¢¿´¤¬ÄË¤ó¤À¡£¡ÖµëÎÁÅ¥ËÀ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¡×
¡Ö¥µ¥¤¥É¥¹¥í¡¼Å¾¸þ¡×¤È¤¤¤¦°ìÂç·è¿´¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀïÎÏ³°À£Á°¤Î³³¤Ã¤×¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö²æ¤òÄÌ¤¹¤è¤ê¡¢¥×¥í¤Ë¤Ê¤ì¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤¤¡£Ìîµå¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¡¢¤É¤Á¤é¤¬¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤«¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Î¤ï¤º¤«4¤«·îÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
°ìÂç·è¿´¤ÎÎ¢Â¦¡Ö¶¥¹ç¤¬¤¤¤Ê¤¤Êý¤Ë¼«Ê¬¤òÅö¤Æ¤Ï¤á¤¿¡×
¡¡¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÌÜÅª¤ËÂÐ¤·¡¢¥µ¥¤¥É¥¹¥í¡¼¤È¤¤¤¦¼êÃÊ¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤¬Èà¤é¤·¤¤¡£
¡¡Åö»þ¤ÎÌîµå³¦¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢º¸Åê¼ê¤Ç140¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ë¥µ¥¤¥É¥¹¥í¡¼¤Ï¤Û¤Ü¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¤³¤³¤Ê¤é¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤¢¤ë¡×¡£ºÍÇ½¤Ç°Ø»Ò¼è¤ê¥²¡¼¥à¤ò¤¹¤ë¥×¥íÌîµå¡£¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥ì¥Ã¥É¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¤Ç¡Öº¸¤Î¥µ¥¤¥É¥¹¥í¡¼¡×¤Ë¤ï¤º¤«¤Ê¡ÈÀÄ¤µ¡É¤ò´¶¤¸¡¢ÅÒ¤±¤Ë½Ð¤¿¡£
¡ÖÌîµå¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤È¡Ø¼«Ê¬¡Ù¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¡¢»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Î·«¤êÊÖ¤·¡£¥Ù¥¯¥È¥ë¤¬¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â»Ô¾ì¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¶¥¹ç¤¬¤¤¤Ê¤¤Êý¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¡¢É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ë¼«Ê¬¤Î·Á¤òÊÑ¤¨¤¿¡£¥Ù¥¯¥È¥ë¤¬³°¤ò¸þ¤¤¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤ÎÊÑ²½¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤ì¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¡¢³ÚÅ·¤Ë»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤ë¡£¡Ö¤â¤·¡¢»ØÌ¾¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÌî¼ê¤ËÅ¾¸þ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¡£¥É¥é¥Õ¥È¸å¤ÎÌë¡¢Åö»þ¤Î´ÆÆÄ¤Ë¤½¤¦¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢»ØÌ¾½ç°Ì¤Ï9°Ì¡£»ÙÇÛ²¼87¿Í¤Ç²¼¤«¤é3ÈÖÌÜ¡£¤ªÀ¤¼¤Ë¤â¹â¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤É¾²Á¡£¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Î¶¯¹ë¤Ê¤é¡¢²¼°Ì»ØÌ¾¤Ï»öÁ°¤ËÃÇ¤ë¥±¡¼¥¹¤¬ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤ËJX-ENEOS¤ÏÂç´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢40ºÐ¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤Ï1000Ëü±ßÄ¶¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¹âÍü¤Ï¡Ö²¿°Ì¤Ç¤â¥×¥í¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È½ç°ÌÇû¤ê¤ò¼«¤é²ò¤¤¤¿¡£
¡¡À¸³¶ÄÂ¶â¡¢¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¡£¤¹¤Ù¤Æ¤òÁÛÄê¤·¤¿¾å¤Ç¤Î·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·è¤·¤ÆÁ´°÷¤Ë½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë¶õµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö°ÂÄê¤ò¼Î¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤Èµ¿Ìä¤ò¸þ¤±¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢ËÜ¿Í¤ÏÅö»þ¤âº£¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö°ÂÄê¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡£
¡ÖÅö»þ¡¢ËÍ¤¬¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿·Á¤Ç¤Î°ÂÄê¤Ï¡ØÂç´ë¶È¡á°ÂÄê¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ´ë¶È¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¥¯¥Ó¤È¤«¡¢²¿¤«¤ÎÇï»Ò¤Ë¸ª½ñ¤¤¬³°¤ì¤¿»þ¡¢²¿¤¬»Ä¤ë¤Î¤«¡£»Ä¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤³¤½¤¬ËÜÅö¤Î°ÂÄê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡Ã¯¤«¤¬ºî¤ê½Ð¤·¤¿¡Ö°ÂÄê¡×¤È¤¤¤¦¸¸ÁÛ¤Ë¡¢ÌÜ¤ò¸þ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥µ¥¤¥É¥¹¥í¡¼Å¾¸þ¤ËÉÝ¤µ¤Ê¤·¡Ö´¶¾ð¤¬¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢¥×¥í¤Ø¤ÎÆ°µ¡¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤À¡£
¡¡¹âÍü¤Ï¥Ð¥Ä¤¬°¤½¤¦¤Ë¾Ð¤¦¡£¡ÖËÍ¤Ï¡Ø¼Ò²ñ¿Í¤¬ÌµÍý¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Àè¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤Æ½Ð¼Ò¤·¡¢Í¼Êý¤Þ¤Ç¶ÈÌ³¤ò¤³¤Ê¤¹¡£¤½¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò40Ç¯Â³¤±¤ë¼«Ê¬¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¢¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼Ò²ñ¿Í1Ç¯ÌÜ¡£¼Ò¶È¤Ç½Ð¼Ò¤¹¤ëºÝ¡¢ÉðÂ¢¾®¿ù¤«¤é¾è¤Ã¤¿JR²£¿Ü²ìÀþ¤Ç½é¤á¤ÆËþ°÷ÅÅ¼Ö¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£¶þ¶¯¤ÊÆùÂÎ¤â¡¢ÌµÎÏ²½¤µ¤ì¤¿¡£²¡¤·ÄÙ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÅìµþ±Ø¤Þ¤Ç¸þ¤«¤¦¼ÖÆâ¡£¡Ö¤³¤³¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤Ë¤Ï¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÆ°µ¡¤«¤éËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÎÇ®ÎÌ¡¢Æ°ÎÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£·è¤·¤ÆË«¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡×
¡¡¿ÍÀ¸¤ÎÁªÂò¤Ï¡¢åºÎï»ö¤À¤±¤Ç¤Ï¸ì¤ì¤Ê¤¤¡£¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡ÈÆ¨¤²¤ë¡É¤â¡¢»þ¤Ë¤ÏÍýÍ³¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥µ¥¤¥É¥¹¥í¡¼Å¾¸þ¤Ï¡¢²áµî¤Î¼«Ê¬¤ò¼Î¤Æ¤ëÁªÂò¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÉÝ¤µ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤¦¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÈ¯ÁÛ¼«ÂÎ¤¬ÉÔ»×µÄ¤È¤¤¤¦É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢Â¨Åú¤·¤¿¡£¡Ö¤¦¡¼¤ó¡¢ËÍ¤Ï¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤Í¡¢°ìÀÚ¡×¡£ÍýÍ³¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹ÔÆ°¸¶Íý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£
¡Ö´¶¾ð¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Å¾¿¦¤Ç¤â²¿¤«¤ÈÍýÍ³¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ì¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤¿¡£Í×°ø¤ÎÂ¿¤¯¤Ï´¶¾ð¤ÎÉôÊ¬¡£¤À¤«¤é¡¢´¶¾ð¤ò²ðÆþ¤µ¤»¤Ê¤¤¡£²¾Àâ¤òÎ©¤Æ¡¢ÊýË¡¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤ë¤À¤±¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¾ðÇ®¤ò¡¢¹çÍý¤ÇÀ©¸æ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢¹âÍü¤Î¤ä¤êÊý¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2016Ç¯10·î20Æü¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤ò¶¤Ë¿ÍÀ¸¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤¿¤À¡¢»ØÌ¾¸å¤Îµ»ö¤Ï³§Ìµ¤ËÅù¤·¤«¤Ã¤¿¡£¸å¤Î1²¯±ß¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤Ê¤ë¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÀÅ¤«¤ËËë¤ò³«¤±¤¿¡£¡Ê¿À¸¶±Ñ¾´ / Hideaki Kanbara¡Ë