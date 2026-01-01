¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿à£Í£Ì£Â¤ÎÀèÇÚáÂçÃ«æÆÊ¿¤ËºÇ·ÉÎé¡ÖÃ¯¤¬¸«¤Æ¤âÁ´Á³°ã¤¦¤È»×¤¦¡×
¡¡µð¿Í¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ËÆþÃÄ¤·¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£±£±Æü¤ËÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ëÆüËÜµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ëÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤ä¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È£´Ç¯Áí³Û¤ª¤è¤½£¹£´²¯±ß¤Ç·ÀÌó¤òÄù·ë¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö£·¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÖºòÇ¯¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬Æþ¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡£Í£Ì£Â¤Ç¤Ï¶áÇ¯¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î³èÌö¤¬Ãø¤·¤¤¡£ÂçÃ«¤Ï£³Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë£´ÅÙÌÜ¤Î£Í£Ö£Ð¤ò³ÍÆÀ¡££²Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£°ÜÀÒ£±Ç¯ÌÜ¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤â¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º£Í£Ö£Ð¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¡¢Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤ÈÆ±¤¸±¦ÂÇ¼Ô¤Ç¹Åç¤«¤é¥«¥Ö¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ÎëÌÚ¤Ïºòµ¨¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î£³£²ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££´Ç¯Ï¢Â³¤Î£²·åËÜÎÝÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤ÏÂçÃ«¤ÈÎëÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼ÂÎÏ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢Á´¤¯ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤Èº¹¤ò¼Â´¶¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¸Ø¤ëÂçÃ«¤ò¡ÖÃ¯¤¬¸«¤Æ¤âÁ´Á³°ã¤¦¤È»×¤¦¡×¤ÈºÇ·ÉÎé¤·¤¿¡£
¡ÖËÍ¤ÏËÍ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËËèÆüËèÆü¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡££±Êâ¤º¤Ä¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¿Ê¤ß¡¢à¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥É¥ê¡¼¥àá¤ò¤Ä¤«¤ß¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£