合コンで「この人なんなの？」と思った経験はありませんか？ ひねくれた性格だったり思考が偏っていたりする人だと、空気の読めない発言をして盛り下がるようなことを言いがち。今回は、男女平等理論を語る男にシラけた話をご紹介いたします。

男女平等にうるさい男

「合コンに5分遅刻して参加したときのこと。まだ会は始まっていなかったし、みんなも『全然大丈夫だよー』と言ってくれてホッとしていたら……。一人の男性が『5分といえど遅刻は遅刻だろ』『まぁ今回の遅刻は大目に見てやるよ』『でも時代は男女平等！』『女だからって甘い考えだと足をすくわれるぞ？』と言ってきたんです。たしかに遅刻は遅刻かもしれないけど、初対面の人になんでこんな偉そうに言われないといけないのか……。場の空気はシラけるし、その後もずっと男女平等理論を語り続け、すごく嫌な気分になりましたね」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ わざわざ口に出して言う必要はないですよね。男女平等にこだわる人に限って、女性を見下す傾向にあるため、あまり関わらないほうがいいかもしれません。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。