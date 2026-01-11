井上和彦『葬送のフリーレン』出演で南の勇者役 PV公開で「難しい役でした」
テレビアニメ『葬送のフリーレン』第2期の完成披露上映イベントが11日、都内で開催され出演者のフリーレン役・種崎敦美、フェルン役・市ノ瀬加那、シュタルク役・小林千晃が出席した。サプライズで新キャストとなる南の勇者役の井上和彦が登場した。
【動画】南の勇者役が登場！公開された『葬送のフリーレン』第2期のPV
この日は第2期が日本テレビ系で16日午後11時より放送されることを記念して、第1話と第2話を世界最速で上映。最新PVが公開されると、かつて魔王軍と戦った“人類最強”と謳われた“南の勇者”が登場し、この物語で大きなインパクトを残すキャラクターのキャラボイスがPVもお披露目された。
南の勇者役は、井上和彦が務め「葬送のフリーレンに参加できて光栄です。南の勇者役をやらせていただきました。台詞が沢山あるわけではなかったので、その分難しい役でした。静かな覚悟を持った人。後で「なるほど」と思っていただけるよう、演じさせていただきました」とコメントした。
週刊少年サンデーで連載中の『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリー。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、原作コミックスは累計3200万部を突破している。
2023年9月〜24年3月にかけて放送されたアニメ第1期はフリーレン、フェルン、シュタルクが旅の目的地である、魂の眠る地「オレオール」へと歩を進めていく姿で幕を閉じており、第2期は原作コミックス7巻収録の第61話から描かれる。
