ヘッドホンとスピーカーの二刀流。ハイブリッドなオーディオを試してきた
ツイストするとトランスフォーム！
一見普通のヘッドフォンに見えるこのアイテムは、その名も「TDM NEO」。「そんなことできるの？」と驚く、ハイブリッドなオーディオなんです。
ヘッドフォン⇄スピーカーにトランスフォーム
ラスベガスのCES 2026の本会場とは別で同時開催の、Pepcom『Digital Experience!』。そこで編集部が見つけたのは、「ヘッドフォンとスピーカーのハイブリッドなオーディオ機器」でした。
ヘッドフォンの状態から、くるっとツイストしてまとめると、スピーカーに！
内側／外側で別のドライバーが駆動する仕組みで、合計4基を搭載。ハイブリッドでドライバー多めな構成でも、ヘッドフォンとしての装着感は思いのほか軽め。それでいて音漏れもせず快適です。ただしノイズキャンセリング機能はついていないとのこと。
しかも、スピーカーモードはかなりの大音量でも再生可能。ヘッドフォンとの2Wayにもかかわらず、結構パワフルです。
ちなみに、イヤーパッドやバッテリーは交換OK。スピーカー／ヘッドフォン2役こなすとなると、使用頻度も高くなりますが、これならパーツ交換しつつ長く使い続けられそうです。
Source: TDM
GIZMODO テック秘伝の書
1,650円
Amazonで見るPR