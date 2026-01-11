Photo: ギズモード編集部

ツイストするとトランスフォーム！

一見普通のヘッドフォンに見えるこのアイテムは、その名も「TDM NEO」。「そんなことできるの？」と驚く、ハイブリッドなオーディオなんです。

ヘッドフォン⇄スピーカーにトランスフォーム

Photo: ギズモード編集部

ラスベガスのCES 2026の本会場とは別で同時開催の、Pepcom『Digital Experience!』。そこで編集部が見つけたのは、「ヘッドフォンとスピーカーのハイブリッドなオーディオ機器」でした。

Photo: ギズモード編集部

ヘッドフォンの状態から、くるっとツイストしてまとめると、スピーカーに！

内側／外側で別のドライバーが駆動する仕組みで、合計4基を搭載。ハイブリッドでドライバー多めな構成でも、ヘッドフォンとしての装着感は思いのほか軽め。それでいて音漏れもせず快適です。ただしノイズキャンセリング機能はついていないとのこと。

Photo: ギズモード編集部

しかも、スピーカーモードはかなりの大音量でも再生可能。ヘッドフォンとの2Wayにもかかわらず、結構パワフルです。

ちなみに、イヤーパッドやバッテリーは交換OK。スピーカー／ヘッドフォン2役こなすとなると、使用頻度も高くなりますが、これならパーツ交換しつつ長く使い続けられそうです。

Source: TDM