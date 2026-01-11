体調不良でホテルを「当日キャンセル」…スタッフの人が「特別にキャンセル料なし」にしてくれたので、お礼を“SNSに投稿”したら批判殺到！ いったいナゼ？ トラブルを避けるポイントとは

ホテルのキャンセル料は当日100％が一般的

国土交通省の標準旅行業約款では、国内旅行にかかる取消料として、以下の通り定められています。



・20日前：20％以内

・7日前：30％以内

・前日：40％以内

・当日：50％

・無断キャンセル：100％

ただし、標準旅行業約款が適用されるのは、旅行会社が企画・販売するパッケージツアー（募集型企画旅行）や受注型企画旅行の場合です。

ホテルや旅館に直接予約した場合の宿泊契約は、旅行業法の対象ではありません。適用されるのは、各施設が定める宿泊約款と民法、消費者契約法となるのです。そのため、宿泊施設はキャンセル料を独自に設定でき、「当日キャンセル＝100％」とする取り扱いが一般的になっています。

例えば、東急ホテルズの宿泊約款でも、前日の15時以降はキャンセル料は宿泊料の100％と明記されています。これは、当日のキャンセルでは新たな予約を受けることが難しく、事実上その日の販売機会が失われるためと考えられます。

加えて、清掃やスタッフ手配などの運営コストは、宿泊の有無に関わらず発生しているため、全額の請求には十分な理由があると言えるでしょう。



SNSに感謝を投稿して批判が起きるのはなぜ？

当日キャンセルの場合、基本的に宿泊料の100％を支払うことになりますが、なかには、ホテル側が事情を知って特別にキャンセル料をなしにしてくれた、ということもあるようです。

このとき、ホテルの親切に救われた側としては、SNSで「このホテルは本当に親切でした」と伝えたくなるものです。しかし、実際にはこうした投稿が批判を呼ぶこともあるのです。その背景には、キャンセル料を巡る公平性の問題があるからだと考えられます。

SNSでは、

「キャンセル料100％払いました」

「勉強代と思って諦めるしかない」

「痛い出費で辛い」など、直前キャンセルで実際に負担を抱えた人の声が散見されます。

確かに、インフルエンザの診断書や航空会社が発行する欠航証明など、やむを得ない事情を客観的に示せる場合には、キャンセル料を免除するケースもあるようです。ただし、これは法律に基づく「義務」ではなく、ホテル側の裁量による“善意の対応”であることを忘れてはいけません。

SNSで特例対応だけが強調されると、「自分は払ったのに」という受け手側の不公平感が生じ、批判につながりやすくなります。

また、「病気なら必ず無料になる」「欠航なら当然免除される」といった誤解を招くおそれがあります。その結果、同じ対応を求める人が増えてしまうと、ホテル側にとっても望ましい状況とは言えないでしょう。



感謝は“直接”がいちばん伝わる

特別に対応してもらった場合、最も誤解がなく確実な感謝の伝え方は、SNSではなくホテルへ直接伝えることです。

後日あらためて宿泊する、チェックアウト時にお礼を伝える、メールで感謝を伝える、館内サービスを利用するなど、ホテルにとってプラスになる行動は、素直に喜ばれるはずです。

ホテルは営利企業であり、特別対応をした場合でも売上は失われています。だからこそ、体調が回復したあとに再訪し、正規の宿泊料金を支払うことは、双方にとって最も分かりやすい“感謝の形”と言えるでしょう。

どうしてもSNSで伝えたい場合は、ホテル名を伏せる、詳細を書きすぎない、キャンセル料の免除には触れないなどの配慮が必要です。そうすれば、誤解や不必要な批判を避けやすくなります。



