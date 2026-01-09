½ãÎõ¤ÎÄïÊ¬¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥â¥Ê¥¡×¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼·èÄê
½ãÎõ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦¼ò°æ°ì·½¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ëÄïÊ¬¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥â¥Ê¥¡×¤Î4¿Í¤¬¡¢YouTube¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¤¡¢½ãÎõ¤ÈÆ±¤¸¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Ç¤â¤¢¤ëÆüËÜ¥¯¥é¥¦¥ó¤«¤é4·î8Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤ä¤Ç¡ù¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡ù¤·¤é¤ó¤±¤É¡×¤Îºî»ì¤Ï¼ò°æ¤¬Ì³¤á¡¢ºî¶Ê¤Ï¡ÖÇúÎµÀïÂâ¥¢¥Ð¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤ÎOP¤ä¡ÖËâË¡ÀïÂâ¥Þ¥¸¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¤Î³Ú¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡Ö¸Â³¦ÆÍÇË¡ß¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¡×¤Ç¤ÏÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤Çºî¶Ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿´äºêµ®Ê¸¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
2023Ç¯10·î¤Ë½ãÎõ¤ËÂ³¤¯¿·¥°¥ë¡¼¥×¤òºî¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¼ò°æ°ì·½¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ ¥»¥«¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥¹¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤«¤é2Ç¯3¥õ·î¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Á¥½Ð¤ÎÆü¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
Îõ¼ÖÀïÂâ¥È¥Ã¥¥å¥¦¥¸¥ã¡¼½Ð¿È¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇÇ¯Ä¹¤Î¤¸¤ó¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤È¤¿¤É¤êÃå¤±¤¿¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤È¤³¤ì¤«¤é¤À¡ª¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¤Í¤§¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÎÎ¾Êý¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸ì¤ê¡¢Æ°ÊªÀïÂâ¥¸¥å¥¦¥ª¥¦¥¸¥ã¡¼½Ð¿È¤Î¥±¥ó¥±¥ó¤Ï¡Ö¤Þ¤À²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤²æ¡¹¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
É½Âê¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÈ¯É½¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¼ã´³¥Á¥ã¥Ã¥ÈÍó¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½ËÊ¡¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç°î¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿À¸ÇÛ¿®Ãæ¤Ë¤Ï¹Ó¤é¤·¤ÎÇ¡¤¯¥Á¥ã¥Ã¥ÈÍó¤Ç³Ú¶Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È»²²Ã¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¼ò°æ¤«¤é¤Ï¡Ö³Ð¸ç¤ÈÇ¦ÂÑ¤ò»ý¤Ã¤Æ¿Ê¤á¤Ð¡¢É¬¤ºÁÇÀ²¤é¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤¬¥â¥Ê¥¤ËË¬¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤Ç»×¤¤Çº¤ß¡¢ÅÜ¤ê¤¹¤é³Ð¤¨¤¿»þ¤Ï¡¢ÍÚ¤«±ó¤¯¤ò¸«¤Æ½é¿´¤ò»×¤¤ÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£½é¿´¤òËº¤ì¤¿¼Ô¤«¤é¾Ã¤¨µî¤ë¥²¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢¾Ã¤¨µî¤ëÁ°¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò»ä¤Ïµ§¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¹¬±¿¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡ª¡×¤È¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç·ãÎå¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤Æ¥µ¥«¥¤Jr.¤Ï¡¢¡Ö²ñ¼Ò°÷»þÂå¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢´·¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È³Ú¤ÊÊý¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê»þ¤â¤¢¤¨¤Æ¶ì¤·¤¤Êý¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢ºÇÇ¯¾¯¤Î¤ª¥è¥Í¤Ï¡¢¡ÖÎý½¬¤Î¿ô¤ÏÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇË»¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤âÎý½¬ÎÌ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ê¤¯´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¹¹¤ËËè½µ·îÍËÆü21»þ¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î³«ºÅ·èÄê¤«¤é¤ªÈäÏªÌÜ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¡¢Ì©Ãå±ÇÁü¡Ø¥â¥Ê¥ÃÂÀ¸ Ì©Ãå¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡Ù¤ò¥â¥Ê¥¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£Âè1²óÌÜ¤Ï1·î12Æü(·î)21»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£1·î24Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÍ½Ìó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤âÈ¯É½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾ðÊó¤¬À¹¤êÂô»³¤ÊÀ¸ÇÛ¿®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜÆü¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿YouTube¤Ç¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤Ï¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤ä¤Ç¡ù¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡ù¤·¤é¤ó¤±¤É¡×
2026Ç¯4·î8ÆüÈ¯Çä
Pre-add/Pre-save¡§https://lnk.to/pre_honmayadenandeyanenshirankedo
¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡ÚA¥¿¥¤¥×¡ÛCRCN-8829 Äê²Á:¡ï1,550 (ÀÇÈ´²Á³Ê¡ï1,409)
1.¤Û¤ó¤Þ¤ä¤Ç¡ù¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡ù¤·¤é¤ó¤±¤É
ºî»í¡§¼ò°æ°ì·½¡¢´äºêµ®Ê¸¡¡ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§´äºêµ®Ê¸
2.¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¤Í¤§
ºî»í¡§¼ò°æ°ì·½¡¢´äºêµ®Ê¸¡¡ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§´äºêµ®Ê¸
3.¤Û¤ó¤Þ¤ä¤Ç¡ù¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡ù¤·¤é¤ó¤±¤É¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥«¥é¥ª¥±¡Ë
4.¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¤Í¤§¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥«¥é¥ª¥±¡Ë
¡ÚB¥¿¥¤¥×¡ÛCRCN-8830 Äê²Á:¡ï1,550 (ÀÇÈ´²Á³Ê¡ï1,409)
1.¤Û¤ó¤Þ¤ä¤Ç¡ù¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡ù¤·¤é¤ó¤±¤É
ºî»í¡§¼ò°æ°ì·½¡¢´äºêµ®Ê¸¡¡ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§´äºêµ®Ê¸
2.¤Í¤¬¤¤
ºî»í¡§¼ò°æ°ì·½¡¡ºî¶Ê¡§¸þ°æ¹ÀÆó¡¡ÊÔ¶Ê¡§Ãö¸ÔµÁ¼þ
3.¤Û¤ó¤Þ¤ä¤Ç¡ù¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡ù¤·¤é¤ó¤±¤É¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥«¥é¥ª¥±¡Ë
4.¤Í¤¬¤¤¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥«¥é¥ª¥±¡Ë
CDÍ½Ìó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó°ìÍ÷(1·î9ÆüÈ¯É½Ê¬)
1/24(ÅÚ)12:00/15:00 ¥æ¥¢¥¨¥ë¥àÈ¬ÀéÂåÂæ
1/26(·î)12:00/15:00 ¥è¡¼¥í¡¼Æ²
1/27(²Ð)12:00¡Á ¥»¥¥Í³Ú´ï
15:00¡Á ¥Ö¥ë¡¼¥ª¥ì¥ó¥¸(²»¶ÊÆ²)
1/29(ÌÚ)12:00/15:00 ÎëÌÚ³Ú´ï
1/31(ÅÚ)13:00/15:30 ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¥À¥ó
2/2(·î)12:00/15:00 ¥Ë¥Ã¥È¡¼¥â¡¼¥ë·§Ã«
2/13(¶â)12:00/15:00 ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëº´Ìî¿·ÅÔ»Ô
2/14(ÅÚ)12:00/15:00 ¥¤¥ª¥óÆî±ÛÃ«
2/17(²Ð)12:30/15:30 ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÍ¿Ìî
2/24(²Ð)12:00/15:00 ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÂÀÅÄ
2/25(¿å)12:00/15:00 ¥¤¥ª¥ó³Þ´ÖÅ¹
