【サンリオ】デコれるフィギュア「HIPPERS」であちこち可愛くなっちゃいます♪
大人気のサンリオキャラクターズが、話題のデコレーションフィギュア「HIPPERS」になって登場！ 好きなところにたくさん飾っちゃおう。
☆キュートな姿がたまらないサンリオのヒッパーズをチェック！（写真10点）＞＞＞
身の回りのものに貼り付けられるデコレーションフィギュア「HIPPERS（ヒッパーズ）」に、国や世代を超えて多くの人から愛されるサンリオキャラクターズが新登場。
「HIPPERS」は日常のさまざまなアイテムに貼りつけて、かわいくデコレーションすることができるフィギュアで、ふとした時に目に入る、愛らしいおしりが特徴的な後ろ姿も人気なポイント♪
パソコンやスマートフォン、フォトフレームなどさまざまな物に取り付け可能。会社やお出かけ先でも、いつでもどこでもお気に入りのキャラクターと一緒な気分が味わえちゃいます。
今回の新作『HIPPERS HELLO KITTY AND FRIENDS』では、「ハローキティ」「ポムポムプリン」「クロミ」「マイメロディ」「シナモロール」「ポチャッコ」の全部で6種類がラインナップ。
箱を開けるまでどのフィギュアが出るか分からないブラインドボックス仕様で、シークレット1種が含まれる。
フィギュアのお腹部分は、貼り剥がし可能な吸着シートが付属。剥離紙を剥がし、パソコンやスマートフォンなどのモバイル機器、ペン立てやフォトフレームなどのデスク周りの小物に取り付けよう。
貼り付ける面の材質や状態によって、接着力が低下する場合があるのでご注意を。吸着力が弱まった場合は、吸着面を水で濡らすことで、吸着力が復元する場合もある。
2026年1月23日（金）より、ハンズ／ロフト／キデイランド／ヴィレッジヴァンガード／ツリービレッジ／博品館／FUKUMITSUYA／トイザらス／SONIANDSMI／一部サンリオショップ・百貨店のサンリオコーナー、サンリオオンラインショップ他、全国のバラエティストアにて随時展開予定。ドリームズオンラインショップでは、先行予約を受け付け中！
前からはひょこっと顔を覗かせる姿を、後ろからはぽてっとしたおしりを楽しめちゃう。その愛らしい姿は、あなたの日常に彩りを添えてくれるはず。
キュートな後ろ姿まで楽しめる可愛いフィギュアをお部屋に散りばめて、可愛い空間を作り上げてみない？
（C）'25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L662359
