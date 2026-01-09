この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が、「ガリガリのライギョを100日飼育した結果…【やせすぎ雷魚110日目】」と題した動画を公開しました。動画では、飼育当初は骨と皮のようにやせ細っていたライギョが、110日間の飼育を経てたくましく成長した姿が収められています。



動画に登場するのは、投稿者が飼育しているライギョの「うなぎ」。飼育開始から110日目を迎えました。以前から顔に穴が開く「穴あき病」の疑いがあり、10日間の薬浴治療を実施。現在は体力回復のため、塩水浴をしながら様子を見ています。病状は一進一退のようですが、ライギョ自身は食欲旺盛で元気な様子です。



今回の動画のテーマは、飼育当初の体型と現在の姿を見比べること。飼い主がエサとして冷凍保存していたウシガエルを見せると、ライギョは力強い捕食シーンを披露します。その食欲は、回復ぶりを物語っているかのようです。



そして、飼育初日の映像と比較すると、その変化は一目瞭然。当初は頭の後ろがくっきりとへこみ、「うなぎ」という名前の通りヘビのように細長い体型でした。しかし、110日が経過した現在は、頭から背中にかけてのラインが盛り上がり、体全体にしっかりと肉がついています。痛々しく裂けていた背びれも、きれいに再生しつつあります。



投稿者は、このライギョが成魚で歳をとっている可能性を指摘。そのため、若い個体のように急激な成長は見られないかもしれないとしつつも、着実な変化に喜びを感じているようでした。やせ細っていた状態から力強い姿へと回復していくライギョの姿は、生命のたくましさを感じさせます。